06:03Libia: Alfano a Sarraj,avanti con dialogo politico inclusivo

ROMA - "L'Italia sostiene con convinzione il quadro istituzionale previsto dall'Accordo di Skhirat, il Consiglio Presidenziale e l'Esecutivo di Accordo Nazionale e incoraggia la leadership libica a proseguire sulla via del dialogo politico inclusivo". E' il messaggio consegnato dal ministro degli Esteri Angelino Alfano al premier libico Fayez al-Sarraj durante l'incontro avuto a Tripoli. Lo si legge in un tweet della Farnesina.

01:07Calcio: Nainggolan ‘la Roma ha sbagliato troppo davanti’

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Abbiamo comunque giocato contro la Juve, una squadra molto forte. Ma venire qui, a volte soffrire, avere delle occasioni e non concretizzarle ti lascia l'amaro in bocca''. A Premium Sport, il centrocampista della Roma Radja Nainggolan spiega così il ko dei giallorossi all'Allianz Stadium: ''Davanti abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, è lì che si è decisa la partita: Patrick era un po' giù per l'occasione fallita, ma sta crescendo e da qui alla fine sono sicuro che certe palle le trasformerà in gol. Se crediamo ancora nello Scudetto? Dobbiamo concentrarci partita dopo partita. Perdere con la Juventus a Torino non è un dramma, ma parlare di Scudetto in passato non ci ha portato bene, dobbiamo solo fare il nostro percorso. Cosa è successo con Landucci (vice allenatore della Juve, ndr) nel finale? Volevo stringergli la mano e lui mi ha mandato a quel paese senza motivo: l'ho avuto a Cagliari, non me lo aspettavo. Il nervosismo ci può stare, ma la mano si stringe".

00:58Calcio: Allegri, la Juve ha chiuso un ciclo importante

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Non siamo riusciti a chiudere la partita e nel finale abbiamo sofferto, un po' per colpa nostra e un po' perché la Roma è una grande squadra''. A Premium Sport, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non nasconde la sua soddisfazione per aver battuto la Roma: ''Devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo chiuso un ciclo importante, abbiamo ritrovato la nostra mentalità. Potevamo fare qualcosa in più, ma vincere 1 a 0 è sempre bello. L'occasione concessa alla Roma nel finale? Benatia e Chiellini si sono incasinati un po', per fortuna ci ha messo una pezza il portiere. Dybala? Non è assolutamente un problema - assicura Allegri - lo sarebbe non averlo nella nostra rosa: ha fatto tanto e farà ancora tanto per la Juventus, ma in questo momento sto scegliendo altri giocatori, importanti come lui. La stagione è ancora lunga. Stasera c'era bisogno di più solidità, perché la Roma è una squadra molto fisica, tutto qui. Ma Paulo sta ritrovando la forma fisica e mentale ideale''

00:51Calcio: Di Francesco ‘Roma troppo inibita, assolvo Schick’

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - ''Questa partita non ci deve ridimensionare ma dare consapevolezza''. E' l'estrema sintesi della partita persa a Torino contro la Juve da parte del tecnico della Roma Eusebio Di Francesco. ''La squadra - afferma Di Francesco a Sky - non mi è piaciuta all'inizio. Forse eravamo un po' inibiti, poi la squadra ha dimostrato di crederci di più ma Siamo stati poco cinici e cattivi. Abbiamo preso gol su calcio piazzato come con il Torino. Sul gol difensori troppo leggeri, l'errore che conta non è stato quello di Schick''

00:23Calcio: Serie C girone C, vincono Lecce e Catania

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Risultati della 20/a giornata, 1/a di ritorno, del girone C di Serie C. Akragas-Matera 1-1 (venerdì); Bisceglie-Paganese 3-1; Casertana-Catanzaro 2-1; Cosenza-Monopoli 2-0; Juve Stabia-Fidelis Andria 3-0; Lecce-Virtus Francavilla 4-0; Racing Fondi-Catania 1-3; Reggina-Rende 0-3; Siracusa-Trapani 2-2; ha riposato la Sicula Leonzio. Classifica: Lecce 44 punti; Catania 41; Trapani 36; Siracusa 32; Juve Stabia, Rende Virtus Francavilla e Matera 28; Cosenza e Bisceglie 26; Catanzaro 25; Monopoli 23; Racing Fondi 21; Sicula Leonzio 19; Casertana e Reggina 18; Paganese 16; Fidelis Andria 15; Akragas 10. Penalizzazioni: Akragas 3 punti, Matera 2 punti, Fidelis Andria 1 punto.

00:18Calcio: Serie A, Juventus-Roma 1-0

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - La Juventus batte la Roma 1-0 nel match che ha chiuso la 18/a giornata di Serie A. Dopo un avvio equilibrato, la Juve passa al 18': colpo di testa di Chiellini su angolo di Pjanic, Alisson respinge, la palla arriva sui piedi di Benatia che prima colpisce la traversa e poi insacca da due passi. La Juve reclama un rigore per un presunto fallo di Alisson su Higuain al 24' mentre Szczesny deve salvare su El Shaarawy al 27'. Nella ripresa la Roma aumenta la pressione ma sono della Juve le occasioni più pericolose: al 54' Higuain calcia alto da ottima posizione, al 66' Alisson respinge una conclusione a botta sicura di Matuidi. Al 71' Dzeko calcia di potenza in area senza però inquadrare la porta. All'80' la Roma vicinissima al pari con Florenzi che coglie la traversa. Al 91' traversa anche per la Juve con Pjanic e in pieno recupero Szczesny nega il pari a Schick. Con questo successo i bianconeri salgono a 44 punti, -1 dal Napoli. La Roma, che deve recuperare ancora la partita con la Sampdoria, è quarta a quota 38.

23:26Calcio: Gattuso, io merito più vaffa… dei giocatori

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - "A chi ci vede diamo la sensazione di essere una banda, ci mancano solo gli strumenti musicali… Tutto questo in allenamento non lo vedo, altrimenti sarei già andato a casa". Così Rino Gattuso dopo la debacle del Milan con l'Atalanta. "I vaffa... li merito più io che i giocatori, sono il capitano della barca - aggiunge il tecnico rossonero - faccio io le scelte, senza pressioni. Io non darò mai le dimissioni, sono a disposizione della società. Solo due situazioni non devono succedere: che i giocatori facciano il contrario di quello che dico, e non voglio essere un peso".