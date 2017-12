Ultima ora

17:31Torna in libertà l’attore Domenico Diele

(ANSA) - SALERNO, 24 DIC - Torna in libertà per decorrenza dei termini Domenico Diele, l'attore 31enne che la notte del 24 giugno scorso, alla guida della propria autovettura, travolse e uccise una donna di 48 anni, Ilaria Dilillo, la quale in sella al suo scooter percorreva la corsia nord dell'autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano (Salerno). A darne notizia i legali del protagonista di numerose fiction di successo che era dal luglio scorso agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico nell'abitazione romana della nonna. Diele è ritenuto responsabile di omicidio stradale aggravato.

17:20Natale: Betlemme pronta per la Messa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 DIC - Dopo le recenti tensioni e gli scontri con l'esercito israeliano dopo la mossa di Trump su Gerusalemme, a Betlemme è tutto pronto per la tradizionale Messa di stasera nella Basilica della Natività. Sarà presente il presidente palestinese Abu Mazen di ritorno dall'Arabia Saudita e dalla Francia dove ha incontrato re Salman e il presidente Emmanuel Macron. In un messaggio alle comunità cristiane Abu Mazen si è augurato che "si possano realizzare le aspirazioni" dei palestinesi "per la libertà e l'indipendenza e l'istituzione di uno stato indipendente con Gerusalemme Est come capitale". Da tradizione, è arrivato a Betlemme in processione da Gerusalemme l'Amministratore apostolico del Patriarcato Latino Pizzaballa che stasera officerà la Messa alla quale parteciperà anche il Console generale italiano a Gerusalemme Fabio Sokolowicz. Pizzaballa è stato ricevuto nella Piazza della Mangiatoia dove svetta l'albero di Natale e dove è allestito il presepe ma anche uno striscione contro la scelta di Trump

17:14Sudafrica: al Kruger api contro elefanti

(ANSA) - HOEDSPRUIT (SUDAFRICA), 24 DIC - La piccola e umile ape potrebbe inibire gli elefanti, proteggendo gli alberi autoctoni della savana ed evitando che vengano travolti e distrutti dai pachidermi alla ricerca di cibo. Il progetto è stato sperimentato con successo in Sudafrica dall'amministrazione del Kruger National Park, alle prese con il problema di alberi e altre piante sradicati dagli elefanti. La pelle degli elefanti, pur spessa e coriacea, è in realtà sensibile. Inoltre, "sono terrorizzati dalla possibilità che (le api) possano infilarsi nella proboscide e potenzialmente soffocarli", ha spiegato Jess Wilmot, ricercatore sul campo dell'organizzazione Elephants Alive. E' incredibile come un animale così piccolo possa effettivamente spaventare un grande elefante", racconta all'Ap Mark Collins, un custode delle api. Gli insetti, nella seconda fase del progetto, potrebbero inoltre venire utilizzati per produrre miele selvatico.

16:41Argentina: sottomarino scomparso, ‘rilevato nuovo contatto’

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - La Marina argentina ha reso noto di avere "rilevato un nuovo contatto" nell'area dove lo scorso 15 novembre si sono perse le tracce del sottomarino Ara San Juan nella acque del sud dell'Oceano Atlantico. Lo scrive il quotidiano La Nacion nella sua versione online precisando che sarà "esaminato" da un sommergibile russo presente nell'area delle ricerche.

16:36Napoli: Hamsik, felice di aver superato Diego

(ANSA) - NAPOLI, 24 DIC - "Sono stati momenti indimenticabili, sono felice di aver superato il record di gol di Diego". Lo scrive sul suo sito Internet Marek Hamsik il giorno dopo la rete decisiva alla Samp che gli ha permesso di diventare il miglior marcatore della storia del Napoli. "La cosa importante è aver battuto la Sampdoria e ho indossato subito i parastinchi col numero 116 che i miei compagni mi hanno regalato per festeggiare l'evento. Abbiamo chiuso con una grande vittoria e avremo un bel Natale". Hamsik ha festeggiato oggi con i compagni a Castel Volturno prima dell'allenamento che è cominciato con un video di gruppo della rosa con i cappellini di Babbo Natale per fare gli auguri ai tifosi". Felice per lo slovacco anche Dries Mertens che ha scritto su Twitter: "Auguri capitano ma adesso tocca a te per l'assist" facendo riferimento in maniera scherzosa al suo passaggio decisivo per la rete di Hamsik. (ANSA).

16:14Terrorismo: Digos Milano arresta donna foreign fighter

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Gli agenti della Sezione antiterrorismo internazionale della Digos di Milano e personale della Polizia di frontiera aerea dello scalo di Milano Malpensa, hanno eseguito un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte d'Appello di Parigi nei confronti di R.M., marocchina naturalizzata italiana di 35 anni, ritenuta responsabile di aver partecipato ad un'associazione criminale attiva nella preparazione di atti di terrorismo. La donna, sposata con un cittadino italiano, residente a Juan Les Pins (Francia) con la famiglia, nel marzo scorso aveva abbandonato l'abitazione familiare con i tre figli minori all'insaputa del marito per raggiungere la Siria. Dopo mesi di silenzio, la donna, un mese fa circa, ha ricontattato il marito per rientrare in territorio europeo. Gli agenti, coordinati dal pm Alberto Nobili responsabile del Dipartimento Antiterrorismo, hanno eseguito un'attività d'indagine i cui riscontri hanno permesso alla Corte d'Appello di Parigi di emettere un mandato di arresto europeo a suo carico.

15:54Ferito in incidente lavoro, era studente in ‘alternanza’

(ANSA) - BOLOGNA, 24 DIC - E' un ragazzo di 18 anni appena compiuti, coinvolto in un progetto di alternanza scuola-lavoro, il ferito in un incidente sul lavoro nel quale, giovedì, è morto un artigiano di 45 anni a Faenza (Ravenna). Secondo quanto riporta la stampa locale, infatti, la gru sulla quale stavano lavorando sarebbe precipitata non lasciando scampo all'uomo. Il 18enne invece ha riportato lesioni e fratture alle gambe, è ricoverato all'Ospedale Bufalini di Cesena, ma non è in pericolo di vita. La circostanza è emersa solo alcuni giorni dopo l'incidente. Lo studente, un neo 18enne di origine albanese, iscritto a un istituto tecnico della zona, stava svolgendo il suo stage alla 'Turchi impianti elettrici' e, insieme a uno dei soci della piccola azienda, stava svolgendo un lavoro di manutenzione sull'impianto di illuminazione dell'azienda Sueco. I due erano saliti in un cestello fissato al braccio di una gru, una volta giunti a una decina di metri d'altezza sono precipitati.