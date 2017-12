Ultima ora

18:14Rubati in ospedale regali Natale per bambini pediatria

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 24 DIC - Sono stati rubati i regali destinati ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Borea di Sanremo. Sul caso ha aperto un'inchiesta interna la direzione aziendale dell'Asl 1 Imperiese. Come anticipato dal quotidiano La Stampa, i ladri dovevano sapere molto bene quando agire e, quindi, conoscere il funzionamento del reparto. Tra i regali c'erano anche i doni dei genitori di alcuni ex pazienti. Il direttore generale Damonte Prioli si è attivato per verificare se qualche telecamera abbia ripreso le scene del furto, individuando i responsabili. Appena la notizia del furto si è diffusa c'è stata una gara di solidarietà tra i dipendenti della struttura e alcuni benefattori per rimpiazzare i regali e assicurare ai bambini del reparto, costretti a trascorrere il Natale in corsia, un Natale un poco più sereno.

18:05Niger: gen. Graziano, ricognizione a Niamey,pronti a partire

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Una ricognizione è in corso a Niamey per verificare le necessità e mettere a punto gli assetti della nuova missione militare in Niger, che sarà forte di "alcune centinaia di uomini", pronti a partire "non appena ci sarà il voto in Parlamento". Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, presente a piazza Venezia, a Roma, dove ha incontrato i militari che partecipano all'operazione Strada Sicure. "Non sarà - ha assicurato il generale - una missione 'combat': il nostro contingente avrà il compito di addestrare le forze nigerine e renderle in grado di contrastare efficacemente il traffico di migranti ed il terrorismo". Il dispiegamento della nuova missione, ha aggiunto, "avverrà gradualmente" e, contemporaneamente, ci sarà una riduzione del numero dei militari impiegati in Iraq, "nel momento in cui Daesh è stato sconfitto, anche se dovremo mantenere l'addestramento perchè il pericolo terrorismo continuerà".

17:55Terrorismo: donna arrestata, innamorata di esponente Isis

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Ha dato la sua disponibilità a essere estradata in Francia la donna arrestata su mandato d'arresto europeo emesso dalla Francia che era andata in Siria a combattere con i suoi tre figli minori. Si era innamorata di un esponente dell'Isis conosciuto su Internet. Oggi è stato convalidato l'arresto e il 29 dicembre si terrà l'udienza per l'estradizione. Sentita anche dal pm responsabile dell'Antiterrorismo della Procura di Milano, Alberto Nobili, la donna ha ripercorso il suo viaggio in Siria fino a quando il marito è andata a riprendersela. Insieme ai tre figli piccoli, la coppia è stata rintracciata all'aeroporto di Malpensa dagli agenti della Digos della Questura di Milano. La coppia vive a Juan les Pins, sulla Costa azzurra. I figli, nessuno dei quali ha più di dieci anni, sono stati affidati al padre. Vi è il sospetto che li avesse portati per farli reclutare nell'esercito del sedicente Stato islamico.(ANSA).

17:49Coppa Italia: Pioli “Fiorentina sta bene ma Lazio fa paura”

(ANSA) - FIRENZE, 24 DIC - "Sicuramente non siamo abituati a giocare durante le feste natalizie, sono curioso", spiega il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, a 'Violachannel', a due giorni dal quarto di finale contro la Lazio in Coppa Italia a Roma. "Sarà una partita importante: abbiamo voluto fortemente passare il turno. Stiamo attraversando un momento positivo, chiudiamo per un attimo la parentesi campionato per tuffarci con molta energia in questi quarti difficili". Qualche cambio di formazione è certo: "In porta giocherà Dragowski. A Cagliari abbiamo speso tanto, sicuramente qualche cambiamento ci sarà, per avere soprattutto energie e freschezza. Dovremo giocare un calcio intenso a livello fisico, contro una squadra molto forte tecnicamente e fisicamente come la Lazio che contro il Crotone ha fatto riposare alcuni titolari. La Lazio gioca con tanti giocatori offensivi, una squadra completa: ha presenza sul campo, ha spessore, qualità e fisico. Ci sarà da fare una prestazione importante ma noi ci arriviamo bene".

17:45Ucciso con una coltellata alla gola nel Milanese

(ANSA) - SOLARO (MILANO), 24 DIC - Un cinquantaquattrenne è stato trovato morto nel suo box, nella tarda serata di ieri, a Solaro (Milano) in via Parini. Ad ucciderlo un profondo taglio alla gola, provocato presumibilmente con un grosso coltello. Single, precedenti per spaccio, viveva al piano terra di una palazzina da solo. Il cadavere è stato trovato nella tarda serata di ieri da carabinieri e vigili del fuoco. Sull'omicidio indagano i militari della compagnia di Desio (Monza), coordinati dalla Procura di Monza. I carabinieri sono intervenuti su richiesta di alcuni amici della vittima che, dopo una cena alla quale non si è presentato e inutili tentativi di raggiungerlo al telefono, si sarebbero insospettiti dando l'allarme. A quanto si è appreso la porta di casa dell'uomo era socchiusa, cellulare e chiavi erano poggiati su un tavolino. Dopo aver controllato che non si fosse sentito male in casa, carabinieri e vigili del fuoco sono scesi a esaminare il garage, dove hanno trovato il cadavere.

17:41Natale:Napoli, centinaia pranzo solidarietà Mostra Oltremare

(ANSA) - NAPOLI, 24 DIC - Oltre cinquecento persone bisognose hanno festeggiato la vigilia di Natale nella Mostra d'Oltremare al pranzo organizzato dall'ente fieristico e dal Comune di Napoli. La festa della vigilia è stata accompagnata dalle note di Monica Sarnelli e dallo spettacolo di Lino d'Angiò mentre mentre decine di volontari portavano i pasti ai tavoli allestiti nel padiglione 10. ''Abbiamo messo in campo il nostro impegno per i concittadini che hanno bisogno. La Mostra d'Oltremare è dei napoletani, quindi oggi abbiamo detto a tutti 'appropriatevene'" ha detto il consigliere delegato della Mostra, Giuseppe Oliviero. Tante le aziende che hanno portato i loro prodotti al pranzo e tra i volontari c'erano anche molti dipendenti delle stesse aziende oltre che della Mostra d'Oltremare. Il cibo avanzato è stato distribuito immediatamente dopo dall'assessorato al Welfare del Comune ai bisognosi in tutta la città. Al termine del pranzo i partecipanti hanno anche ricevuto un pacco regalo con alcuni indumenti invernali.

17:31Torna in libertà l’attore Domenico Diele

(ANSA) - SALERNO, 24 DIC - Torna in libertà per decorrenza dei termini Domenico Diele, l'attore 31enne che la notte del 24 giugno scorso, alla guida della propria autovettura, travolse e uccise una donna di 48 anni, Ilaria Dilillo, la quale in sella al suo scooter percorreva la corsia nord dell'autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano (Salerno). A darne notizia i legali del protagonista di numerose fiction di successo che era dal luglio scorso agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico nell'abitazione romana della nonna. Diele è ritenuto responsabile di omicidio stradale aggravato.