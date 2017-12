Ultima ora

05:16Peru’: ‘indulto umanitario’ per ex presidente Fujimori

LIMA - Il presidente del Peru' Pedro Pablo Kuczynski ha annunciato nella serata di ieri di aver concesso l' "indulto umanitario" all'ex presidente del paese, ora in carcere, Alberto Fujimori, che sta scontando una condanna a 25 anni per violazione dei diritti umani, corruzione e sostegno alle squadre della morte. Kuczynski ha diffuso un comunicato in cui dice di aver deciso di liberare Fujimori per ''ragioni umanitarie''. Il 79enne Fujimori, presidente del Peru' dal 1990 al 2000, e' una figura divisiva nel paese. Alcuni peruviani lo apprezzano per avere sconfitto il movimento di guerriglia maoista Sendero Luminoso, mentre altri lo criticano per le violazioni dei diritti umani.

05:14Usa: Trump e Melania al telefono con bambini su Santa Claus

PALM BEACH - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump stanno rispondendo in queste ore alle domande di bambini che vogliono sapere dove sia Santa Claus nel suo viaggio intorno al mondo per portare i doni di Natale. Il programma di intrattenimento natalizio viene organizzato ogni anno dal 1955 alla vigilia di Natale dal North American Aerospace Defense Command (NORAD). Trump e Melania hanno ricevuto le chiamate su due apparecchi distinti uno dall'altro nel salotto della loro casa in Florida dove stanno trascorrendo le vacanze di Natale.

23:52Catalogna: Re a nuovo parlamento, basta con scontro

(ANSA) - MADRID, 24 DIC - Felipe VI, re di Spagna, ha utilizzato il suo tradizionale discorso della vigilia di Natale per chiedere al nuovo parlamento catalano di non perseguire ancora la strada della secessione. Nel corso del suo intervento, trasmesso dalla tv, Felipe ha osservato che "la strada da seguire non può di nuovo portare allo scontro o all'esclusione, che come ormai sappiamo generano discordia, incertezza ed angoscia". Felipe ha aggiunto che il leader catalani "devono pensare ai problemi di tutti i catalani, rispettando la loro diversità e pensare responsabilmente al bene di tutti".

21:44Egitto: blitz a Sharqiya, uccisi 9 ‘terroristi islamici’

(ANSA) - IL CAIRO, 24 DIC - Le forze di sicurezza egiziane hanno compiuto un blitz uccidendo in un conflitto a fuoco quelli che vengono definiti nove 'terroristi islamici', secondo quanto rende noto il ministero dell'interno del Cairo ripreso da vari media fra cui Al-Arabiya. L'attacco, basato su una 'soffiata', ha preso di mira una fattoria nel governatorato di Sharqiya, nel delta del Nilo, Basso Egitto, in cui si nascondevano e si addestravano i jihadisti per compiere i loro sanguinosi attacchi nel Sinai. Il governo egiziano ha aggiunto che in un'operazione parallela al Cairo sono stati arrestati nove militanti islamici accusato di avere legami con i Fratelli Musulmani, partito fuorilegge.

20:47Russia: Navalni, ‘forte per correre elezioni contro Putin’

(ANSA) - MOSCA, 24 DIC - Il blogger e oppositore politico russo Alexiei Navalni ha affermato di avere raccolto abbastanza sostegno da essere autorizzato a presentarsi alle prossime elezioni presidenziali di marzo contro Vladimir Putin, malgrado sia ancora formalmente interdetto per via delle sue condanne per corruzione. Lo ha annunciato lui stesso ad una manifestazione in suo sostegno a Mosca. I suoi sostenitori si sono radunati in 20 città russe per appoggiare la raccolta delle firme necessario ad appoggiarne la candidatura. Parlando da un tendone sulle rive della Moscova, sotto la neve, Navalni, citato da vari media, ha definito il capo del Cremlino, che in primavera correrà per un quarti mandato, un "cattivo presidente".

20:43Gentiloni, risultati straordinari in lotta a scafisti

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - L'Italia "ha la capacità di tenere insieme l'accoglienza e la lotta ai trafficanti, e siamo fieri del riconoscimento di essere stato il Paese più pronto e capace di salvare vite umane". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni sulla Nave Etna. "Lavoriamo per sconfiggere lo schiavismo dei tempi moderni. E' un lavoro con il quale l'Italia ha raggiunto dei risultati straordinari. Abbiamo inferto dei colpi ai trafficanti di esseri umani che forse neanche immaginavamo".

20:40Gentiloni, presto missione italiana in Niger

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - "Il terrorismo è andato consolidandosi in questi anni nel Sahel , in Africa, ed è questo uno dei motivi per i quali una parte delle forze che sono state dispiegate in Iraq - questa è la proposta che il governo farà in Parlamento - saranno dispiegate nei prossimi mesi in Niger, con una missione che avrà il ruolo di consolidare quel Paese, contrastare il traffico degli esseri umani e contrastare il terrorismo". Lo ha annunciato il presidente del consiglio Paolo Gentiloni parlando all'equipaggio della Nave Etna.