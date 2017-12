Ultima ora

18:04Mosca,autobus si schianta su scale metro,4 morti e 13 feriti

(ANSA) - MOSCA, 25 DIC - Almeno quattro persone sono morte e 13 sono rimaste ferite a Mosca quando un autobus è finito sulle scale di un sottopassaggio della metropolitana. Lo riferiscono fonti di polizia precisando che tra le vittime ci sono passeggeri del bus e pedoni. Non sono chiare le cause dell'incidente.

17:59Vela: Volvo ocean race, Mapfre senza rivali

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Mapfre ha vinto la terza tappa della Volvo ocean race di vela, partita da Città del Capo e conclusa a Melbourne, con una cinquantina di miglia marine di vantaggio su Dongfeng: di 14 giorni, 4 ore e 7 minuti il tempo di percorrenza dei vincitori. Mapfre intasca i 14+1 punti, che premiano il vincitore grazie al raddoppio dei punti in questa frazione, e sale così a quota 29. Se l'ordine di arrivo finale dovesse confermare la posizioni al momento della conclusione della prova in Australia, la classifica generale indicherebbe che Mapfre ha un ottimo vantaggio da gestire sulle rivali Vestas e Dongfeng, che sono appaiate a quota 23 punti. Brunel è invece nettamente staccato con 14 lunghezze. (ANSA).

17:54Vela: cinque appuntamenti per Azzurra nel 2018

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Saranno cinque gli appuntamenti più importanti per Azzurra e lo Yacht club Costa Smeralda nel 2018. Il primo è previsto a Sibenik (Croazia), che ospiterà - fra il 23 e il 27 maggio 2018 - le 52 Super series di vela. Dal 20 al 24 giugno, sempre in Croazia, ma a Zadar, le 52 Super series proseguiranno il cammino stagionale. Dalla Croazia al Portogallo, dove dal 17 al 21 giugno toccherà alla tappa della Rolex Tp52 World championship. Dal 21 al 24 luglio, nella vicina Palma di Maiorca (località Puerto Portals, Spagna), si disputerà la Puerto Portals 52 Super series sailing week. Infine, dal 18 al 22 settembre, a Valencia (Spagna), andrà in scena la 52 Super series Valencia sailing week.

17:42La ‘Corri per la Befana’ nel Parco degli Acquedotti

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Mancano poco più di due settimane al via della Corri per la Befana-Trofeo Nsl Italia e clinica Veterinaria Nsl. Giunta alla 26/a edizione, la manifestazione dell'Epifania, in programma sabato 6 gennaio 2018 nel Parco degli Acquedotti, oltre alla gara competitiva e non competitiva da 10 km, propone una Happy run da 3 km e una Mini happy run da 800 mt., che scatteranno poco prima della partenza della 10 km. Sono numerose le iniziative che gli organizzatori del Roma road runners club hanno previsto per tutti i giovani amanti dello sport all'aria aperta. Come ad esempio 'le volate della Befana', batterie di corsa lunghe 50 metri per i più piccoli con iscrizione gratuita sul posto che si svolgeranno venerdì 5 gennaio alle 10,30. È possibile partecipare sia individualmente, sia come scolaresca. Senza dimenticare il 'villaggio della Befana'.

17:41Scontro fra tram a Milano, quattro feriti

(ANSA) - MILANO, 25 DIC - E' di quattro feriti il bilancio di un incidente tra due tram a Milano dovuto, secondo una prima ricostruzione, a un tamponamento tra i due mezzi in piazzale Marengo, in zona Parco Sempione. Nessuna delle persone coinvolte - tre donne di 24, 56 e 61 anni e una bambina di 6 - è rimasta ferita gravemente. Sono state portate agli ospedali Fatebenfratelli, al Niguarda e al Gaetano Pini. I rilievi sono affidati agli agenti della Polizia locale.

17:34Calcio: Napoli, Allan tra i ragazzi trapiantati del Monaldi

(ANSA) - NAPOLI, 25 DIC - Un po' di gioia per alcuni bambini ricoverati nel Monaldi a Napoli, grazie alla visita odierna del calciatore azzurro Allan, che ha deciso di trascorrere il proprio Natale nell'ospedale collinare. Prima nella Terapia intensiva del reparto di Cardiochirurgia adulti a portare il sorriso ad un ragazzo di 14 anni con una miocardite dilatativa e poi giù al Centro trapianti dove i bambini e i ragazzi hanno fatto festa con lui. Non è la prima volta che il campione brasiliano mostra di avere, oltre a polmoni potenti, un gran cuore. "Per mio figlio è stato splendido, e per tutti i ragazzi ed i bambini, ma soprattutto è stata ancora una volta una occasione per parlare di donazione che vuol dire vita" dice Mena Di Maso dell'associazione "Donare è Vita", mamma di Vincenzo da poco dimesso dall'ospedale dopo una lunga degenza. ''É grazie alle cure speciali che fanno solo qui al Centro trapianti di Napoli che è stato possibile trascorrere il Natale a casa'' aggiunge la donna.

17:32Nigeriano picchiato in strada a Bari,è in prognosi riservata

(ANSA) - BARI, 25 DIC - Un nigeriano di 27 anni è stato picchiato e lasciato privo di sensi dinanzi alla sua abitazione ieri sera al quartiere Libertà di Bari, in via Nicolai angolo via Manzoni. Il giovane è ricoverato al Policlinico di Bari con prognosi riservata, avendo riportato traumi da aggressione alla testa e al torace. Sull'episodio indaga la polizia. Non è ancora chiaro se il giovane, che vive nel quartiere da quattro anni con moglie e figlio, sia rimasto coinvolto in una rissa oppure sia stato vittima, come avrebbero riferito alcuni testimoni, di una spedizione punitiva da parte di un folto gruppo di persone. A soccorrere il giovane nigeriano sarebbero stati alcuni passanti.