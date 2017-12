Ultima ora

17:01Vietnam: arriva tifone ‘Tembin’, evacuati a migliaia

(ANSA) - HANOI, 25 DIC - Centinaia di migliaia di persone nel Delta del Mekong in Vietnam sono state evacuate mentre la regione si prepara per l'arrivo del tifone 'Tembin', lo stesso che ha sferzato le Filippine provocando oltre 160 morti. Secondo i meteorologi, il delta si troverà proprio nella traiettoria della tempesta tropicale con le forti piogge e vento previste già da questa sera e che potrebbero provocare gravi danni in una regione considerata vulnerabile, non attrezzata per affrontare calamità naturali. I tifoni colpiscono raramente il delta del Mekong, ma nel 1997 la tempesta tropicale 'Linda' ha spazzato la regione provocando 770 morti e oltre 2.000 dispersi.

16:39Incidenti montagna: escursionista muore sul Monte Baldo

(ANSA) - VENEZIA, 25 DIC - Un giovane 31enne di Peschiera del Garda (Verona) è morto durante un'escursione sul Monte Baldo. L'allarme è stato lanciato dal padre che aveva perso le tracce del figlio e non lo aveva più visto rientrare. Dopo la mezzanotte sono scattate le ricerche del Soccorso Alpino, con i Vigili del fuoco e i sanitari del 118. Alle tre una squadra di soccorritori ha ritrovato il corpo del ragazzo, che era scivolato lungo un canale, nelle vicinanze del Rifugio Telegrafo. Il giovane, che indossava l'attrezzatura adatta per le escursioni invernali in montagna, è morto sul colpo.

16:26Calcio: Trapp vuol lasciare il PSG, chance per Donnarumma

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Il portiere del Paris Saint-Germain, Kevin Trapp, ha manifestato l'intenzione di lasciare la capitale francese, dopo avere perso il posto in squadra a beneficio di Areola. Il tedesco, che a sua volta aveva soffiato il posto a Salvatore Sirigu fra i pali della porta del PSG, ha finora collezionato solo due presenze in stagione, per questo ha manifestato - attraverso il proprio procuratore Joerg Neubauer - il desiderio di cambiare maglia. Secondo la stampa inglese, Liverpool e Crystal Palace sono le squadre più interessate al portiere tedesco, classe 1990, che è legato al club parigino da un contratto che scadrà nel 2020. Il cartellino di Trapp è valutato intorno ai 10 milioni e la sua partenza dalla capitale francese potrebbe spalancare le porte all'arrivo di Gigi Donnarumma. (ANSA).

16:14Calcio: Mourinho e Conte all’esame Burnley e Brighton

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - La Premier League non si ferma mai e terrà banco anche a Santo Stefano. Domani, infatti, è in programma il grosso della 20/ giornata, con un programma interessante e suggestivo: apre le danze il Tottenham, prossimo avversario della Juve negli ottavi di Champions, che ospiterà il Southampton (ore 13,30). Alle 16 sarà la volta di Chelsea e Manchester United, impegnati in casa rispettivamente contro Burnley e Brighton. Sempre alle 16 si disputeranno Bournemouth-West Ham United, Watford-Leicester, West Bromwich Albion-Everton e Huddersfield-Stoke City. La sfida di Anfield, fra Liverpool e Swansea (ore 19,30), chiuderà il programma. L'indomani, il 27 dicembre, alle 20,45 toccherà al Manchester City capolista, impegnato a Newcastle, mentre alle 21 andrà in scena l'ennesimo derby di Londra fra il Crystal Palace e l'Arsenal di Wenger. La Premier tornerà in campo il 30 e il 31 dicembre. (ANSA).

16:00Ciclismo: Tirreno-Adriatico, la presentazione a Loreto

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - La Tirreno-Adriatico 2018 si disputerà dal 7 al 13 marzo e verrà presentata a Loreto (Ancona) venerdì 12 gennaio. Lo scorso anno la 'Corsa dei due mari' fu appannaggio del colombiano Nairo Quintana, ma soprattutto permise allo slovacco Peter Sagan, campione del mondo in carica, di 'fare la gamba' in vista della Milano-Sanremo, vincendo due tappe. Sette le frazioni in programma ed è facile prevedere che il percorso ricalchi per caratteristiche quello degli anni passati, con alcuni tracciati adatti ai velocisti, un arrivo in salita duro e alcuni percorsi 'mossi'. La corsa dovrebbe partire da Lido di Camaiore, con una cronosquadre, per poi spostarsi verso Follonica, sede d'arrivo della 2/a tappa. Da qui ripartirerebbe la 3/a tappa verso Trevi, mentre la 4/a frazione dovrebbe scattare da Foligno, per concludersi a Serra San Quirico. Il finale potrebbe essere, ancora una volta, a San Benedetto del Tronto. (ANSA).

15:43Auto: l’Autodromo di Sardegna corre verso l’ampliamento

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Ampliamento in atto per l'Autodromo di Sardegna 'Franco di Suni', la poliedrica struttura che sorge a Mores (Sassari), ideata e realizzata dalla famiglia Magliona. Proprio Omar Magliona, sette volte campione italiano Velocità montagna, ha dato l'annuncio durante la recente festa per la conquista del titolo, quello di gruppo E2sc 2017: "Guardiamo avanti con il piede già sull'acceleratore e, per quanto riguarda l'autodromo, la speranza è che presto potremo fornire tutti i maggiori dettagli del progetto che abbiamo appena intrapreso". La struttura, che già ospita numerosi eventi sulle due e quattro ruote, si candida in un prossimo futuro a essere teatro di gare titolate. Ideato e realizzato da Uccio Magliona, l'impianto è punto di riferimento dell'intera isola e adesso è stata annunciata la realizzazione dell'allungamento della pista, con l'obiettivo di superare i 3 chilometri, con i lavori preliminari appena avviati.

15:38Da Oscar dell’anno a Salone di Genova, 2018 a vele spiegate

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Il 2018 della vela si prevede denso di eventi. Il via a marzo, con la consueta premiazione degli Oscar della vela 2017 a Il velista dell'anno, giunto alla 34/a edizione e organizzato a Roma da Acciari consulting, in collaborazione con la Federazione italiana e Ucina Confindustria nautica. Fra l'11 e il 19 maggio è in programma la Rolex Capri sailing week, poi la 151 Miglia, con percorso tra Livorno e Punta Ala (31 maggio-2 giugno). Seguirà la Giraglia Rolex cup (10-18 giugno), tra St. Tropez e Genova. Sempre a giugno, a Porto Santo Stefano, daranno spettacolo le imbarcazioni d'epoca che partecipano all'Argentario sailing week (13-17 giugno), mentre il 20 agosto partirà la 13/a edizione Palermo-Montecarlo. L'appuntamento-clou della nautica italiana, il Salone nautico internazionale di Genova (58/a edizione), organizzato da Ucina Confindustria nautica, si svolgerà dal 20 al 25 settembre. Da non perdere, infine, a Trieste, il 14 ottobre, la grande kermesse della Barcolana, giunta alla 50/a edizione.