01:31Messico: arrestato mandante omicidio giornalista Breach

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 25 DIC - Le autorità messicane hanno annunciato di aver arrestato il mandante dell'omicidio della giornalista Miroslava Breach, assassinata con otto colpi di pistola mentre usciva da suo garage la mattina del 23 marzo scorso. Secondo la Commissione nazionale per la sicurezza l'uomo, 43 anni, arrestato con altre due persone a Bacobampo nello stato di Sonora, fu l'"ideatore" dell'assassinio, avvenuto a Chihuahua City. Si tratterebbe del capo di una gang presente negli stati di Sonora e Chihuahua. Breach era la corrispondente per il quotidiano la Jornada. Almeno 10 giornalisti sono stati uccisi in Messico dall'inizio del 2017, facendone una delle nazioni più pericolose dove esercitare la professione.

23:12Svizzera: tre morti in valanghe sulle Alpi

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Tre persone sono morte a causa di tre diverse valanghe nelle Alpi svizzere. Lo riferisce sul suo sito la Reuters, che cita fonti di polizia. Un uomo di 39 anni che stava sciando nei pressi della vetta dell'Hofathorn, nel cantone meridionale di Wallis, è stato travolto da una valanga, ed è stato ritrovato morto dai soccorritori. La polizia di Graubunden, nell'ovest della Svizzera, ha detto che è stato rinvenuto il corpo di un turista francese di 31 anni, che aveva tentato di scalare il monte Glattwang da solo e di cui si erano perse le tracce sabato scorso. Sembra che scendendo dalla vetta abbia provocato la slavina, hanno detto i soccorritori. E sempre a Wallis, uno dei tre escursionisti travolti sabato da una valanga è morto, secondo quanto riferisce la tv Srf.

22:50Cinema: morta Menzies-Urich, bimba di ‘Tutti insieme…’

(ANSA) - LOS ANGELES, 25 DIC - E' morta all'età di 68 anni l'attrice Heather Menzies-Urich, che interpretò la parte di Louisa Von Trapp, uno dei sette ragazzi Von Trapp nel film classico del 1965 Tutti insieme appassionatamente (Titolo originale, The Sound of Music). Ne dà notizia il figlio Ryan Urich, citato da Variety. All'attrice, che viveva a Frankford, Ontario (Canada), era stato diagnosticato un tumore al cervello. Tutti insieme appassionatamente, film che viene spesso riproposto in tv durante le vacanze di Natale, è l'adattamento dell'omonimo musical di Rodgers e Hammerstein, con protagonisti Julie Andrews e Christopher Plummer. Vinse 5 Oscar, e la sua colonna sonora contiene brani celeberrimi come The Sound of Music, Edelweiss, My Favorite Things (in italiano Le cose che piacciono a me, cantata da Tina Centi, che doppiò Andrews), Climb Ev'ry Mountain e Do-Re-Mi.

21:30Minaccia suicidio indossando solo biancheria intima, salvata

(ANSA) - TREZZO SULL'ADDA (MILANO), 25 DIC - Una donna di 30 anni è stata salvata dai carabinieri di Vimercate (Monza) mentre cercava di lanciarsi da un cornicione di una tettoia a Trezzo D'Adda (Milano), sul quale si era arrampicata indossando solo la biancheria intima. Secondo quanto ricostruito dai militari, la trentenne è uscita dalla casa del fidanzato intorno alle sette di questa mattina e, forse a seguito di un dissidio o dopo una notte di eccessivi bagordi, ha percorso in déshabillé circa trecento metri per poi arrampicarsi sulla tettoia di un box condominiale alta circa 4 metri, da dove ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. I carabinieri, intervenuti su richiesta di alcuni condomini, sono riusciti a salire sul tetto con due scale prestate dai residenti, a bloccare la donna e a portarla in salvo scendendo dalle stesse scale, nonostante lei continuasse pericolosamente a dimenarsi. Trasportata illesa in ospedale, è stata poi sottoposta agli accertamenti del caso.

21:27Smog: Pm10 alti, da domani blocco auto diesel a Milano

(ANSA) - MILANO, 25 DIC - Blocco delle auto diesel fino agli Euro 4 compresi a partire da domani. Lo rende noto il Comune di Milano sul proprio sito istituzionale. "Dopo il superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili PM10 registrato dalle centraline Arpa, scattano domani le misure previste dall'accordo di programma del bacino padano". "Tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:30 alle 18:30 è vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 compresa. Vietati anche, dalle 8:30 alle 12:30, i veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa". Vietati inoltre falò, barbecue, fuochi d'artificio, sistemi di riscaldamento a legna e stufe di classe energetica inferiore alle 3 stelle. La temperatura all'interno delle abitazioni deve essere regolata sui 19 gradi. Le misure resteranno attive fino a quando Arpa non certificherà l'abbassamento dei valori del Pm10 per due giorni consecutivi sotto i 50 microgrammi.(ANSA).

21:19Coppa Italia: Inzaghi,Fiorentina?Sarà dura ma voglio passare

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - "Sarà una partita difficile per noi, perché la Fiorentina è un'ottima squadra, allenata altrettanto bene, quindi dovremo disputare una partita tosta, importante, nel tentativo di centrare la semifinale". Così Simone Inzaghi, alla vigilia dei quarti di finale di domani sera contro la squadra viola allenata dal suo predecessore Stefano Pioli. "Nella mia testa c'è solo ed esclusivamente la Fiorentina - aggiunge l'allenatore dei biancocelesti - metterò in campo quella che per me è la migliore squadra e, dopo avere affrontato la squadra viola, penseremo alla partita di sabato contro l'Inter in campionato. Il rientro di Felipe Anderson ci dà la possibilità di rotazioni più ampie, come il rientro di Wallace: per noi sono due giocatori importanti e purtroppo, nel girone d'andata, non ce li abbiamo mai avuti". "Adesso, grazie al loro rientro, le nostre rotazioni si allungano un po' di più - conclude Inzaghi -. Per un allenatore è sempre un piacere avere problemi di abbondanza".

20:52Russia: presidente Federcalcio Mutko lascia

(ANSA) - ROMA, 25 dic - Il presidente della Federcalcio russa, Witali Mutko, uomo molto vicino al presidente Vladimir Putin, lascerà per sei mesi la carica, pur mantenendo la guida del Comitato organizzatore dei Mondiali 2018. Lo scrive l'agenzia Tass. Mutko ha fatto l'annuncio durante una riunione dell'Esecutivo della Rfs, la Federazione russa. Al suo posto andrà temporaneamente il dg della Rfs, Alexander Alayev. La stampa internazionale ha riferito che il doping di stato in Russia avrebbe coinvolto anche la Nazionale di Mosca che partecipò ai Mondiali nel 2014. Mutko ha seccamente smentito quest'accusa. La Russia è stata esclusa dalle Olimpiadi invernali del 2018, ma i singoli atleti che risulteranno negativi ai test potranno partecipare a titolo individuale. Mutko, nominato membro del comitato esecutivo della Fifa nel 2009, ne è stato estromesso nel 2017. Come Putin, è originario di San Pietroburgo, e la loro collaborazione risale agli anni '90. E' anche stato presidente dello Zenit San Pietroburgo.