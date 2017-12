Ultima ora

18:44Gabriel, Brexit modello per Ankara e Kiev

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Un buon accordo sulla Brexit potrebbe diventare un modello per i rapporti tra l'Ue e paesi extra Unione, come Turchia ed Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel, intervistato da media del gruppo tedesco Funke e citato dalla Bbc. Gabriel ha detto di non immaginare un'adesione di Ankara e Kiev nell'immediato futuro, per cui un accordo 'intelligente' tra Ue e Londra potrebbe indicare la via per regolamentare i rapporti con Turchia ed Ucraina. Il ministro ha invece previsto una "nuova e più stretta forma di unione doganale" con la Turchia, a patto che la situazione dei diritti umani nel Paese cambi. Berlino è preoccupata in particolare per gli arresti di numerose persone con doppio passaporto turco e tedesco. "E' un buon segno che diversi tedeschi arrestati siano stati rilasciati", ha affermato, sottolineando però la preoccupazione del suo governo per la sorte del giornalista turco-tedesco Deniz Yucel, ancora in carcere.

18:40Libia: esplosione in oleodotto terminale Al Sider

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Un importante oleodotto in Libia è che trasporta greggio al terminale di Al-Sider, è stato colpito da un'esplosione avvenuta nei pressi del villaggio di Marada, secondo quanto scrivono vari media internazionali. L'oleodotto, si legge, appartiene alla compagnia Waha, una sussidiaria della compagnia nazionale petrolifera (Noc) che dichiara di produrre 260.000 barili al giorno, che dopo l'esplosione ha immediatamente interrotto il pompaggio dal terminale. Intanto il petrolio vola a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,49% a 59,34 dollari

18:33Maltempo:allerta Protezione civile, in arrivo pioggia e neve

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Un'intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell'Italia, portando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa quota al Nord e un deciso rinforzo dei venti. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede, dalla tarda serata di oggi, temporali su Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Ci saranno rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Domani si prevedono nevicate, mediamente al di sopra dei 600-800 metri sulla Lombardia nord-orientale e sui settori settentrionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Soffieranno, inoltre, venti da forti a burrasca su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, in estensione dalla mattinata ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con possibili mareggiate sui settori costieri tirrenici e ionici.

17:21Crolla parte soffitto Pta Guadagna a Palermo, ferito medico

(ANSA) - PALERMO, 26 DIC - Mentre un medico stava visitando un ragazzino, ieri, nel presidio territoriale di assistenza (Pta) della Guadagna a Palermo, è crollato una porzione del soffitto della stanza. Il medico ha riportato alcune ferite che hanno richiesto punti di sutura. Sono rimasti illesi il bambino, i genitori che lo accompagnavano e un infermiere. "Da tempo - dicono Mario Scialabba (Fp Cgil), Gaetano Mazzola (Fp Cisl) e Giuseppe Amato (Uil Fpl) - chiediamo che vengano effettuati interventi strutturali nel Pta della Guadagna, che presenta evidenti condizioni di criticità. Dopo quanto accaduto ieri, non possiamo che ribadire le nostre richieste: vanno fatti subito i lavori necessari per garantire il personale e l'utenza che gravita attorno a questo presidio sanitario".(ANSA).

17:20Vittorio Cecchi Gori vigile, si sta riprendendo bene

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Migliorano le condizioni di Vittorio Cecchi Gori, ricoverato per ischemia e problemi cardiovascolari al Policlinico Gemelli di Roma. Lo riferisce all'ANSA l'ex moglie Rita Rusic che con i figli Mario e Vittoria arrivati da Miami sono andati direttamente all'ospedale dove hanno trovato l'ex produttore "cosciente, vigile, ovviamente provato". "Si è emozionato e commosso vedendoci, ma ci ha detto il professore che lo sta seguendo che tra due giorni potrebbe uscire dalla rianimazione se tutto procede al meglio", ha aggiunto la Rusic.

17:13Calcio: tripletta Kane, è re dei bomber 2017

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Tre gol al Southampton e Harry Kane si laurea come l'attaccante più prolifico al mondo del 2017. La punta del Tottenham è stata la grande protagonista nell'anticipo del 'Boxing Day' in casa contro i Saints - vinta 5-1 dalla squadra londinese, con le altre reti siglate da Alli e Son - e grazie alla tripletta odierna è riuscita a staccare Leo Messi e diventare il goleador più prolifico al mondo in questo anno solare: 56 reti contro le 54 del fuoriclasse argentino. Kane, che da due anni di fila vince il titolo di capocannoniere di Premier League, con le tre reti odierne e le tre segnate lo scorso turno al Burnley è balzato in testa alla classifica con 18 reti, tre in più dell'ex romanista Salah, che gioca stasera col suo Liverpool contro lo Swansea.

17:12Calcio: Li, sto lontano ma lotto col Milan

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - "Nonostante vi sia spesso una grande distanza che ci separa, io sono sempre al vostro fianco, sempre a lottare insieme a voi". In attesa di tornare domani a San Siro dopo quattro mesi, il presidente del Milan, Li Yonghong, ha inviato questo messaggio alla squadra e ai dipendenti del club in una lettera di auguri natalizi, pubblicata dai siti di Sky e Sport Mediaset. "Ho piena fiducia in questa grande famiglia, sono sicuro che riusciremo superare ogni ostacolo, poiché voi tutti rappresentate le fondamenta necessarie per tornare sul tetto d'Europa - spiega il proprietario cinese -. Per riuscirci, mi auguro con tutto il cuore che i nostri giocatori affrontino ogni momento dell'allenamento e della partita con un impegno senza pari, e che combattano sempre".