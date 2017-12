Ultima ora

17:21Crolla parte soffitto Pta Guadagna a Palermo, ferito medico

(ANSA) - PALERMO, 26 DIC - Mentre un medico stava visitando un ragazzino, ieri, nel presidio territoriale di assistenza (Pta) della Guadagna a Palermo, è crollato una porzione del soffitto della stanza. Il medico ha riportato alcune ferite che hanno richiesto punti di sutura. Sono rimasti illesi il bambino, i genitori che lo accompagnavano e un infermiere. "Da tempo - dicono Mario Scialabba (Fp Cgil), Gaetano Mazzola (Fp Cisl) e Giuseppe Amato (Uil Fpl) - chiediamo che vengano effettuati interventi strutturali nel Pta della Guadagna, che presenta evidenti condizioni di criticità. Dopo quanto accaduto ieri, non possiamo che ribadire le nostre richieste: vanno fatti subito i lavori necessari per garantire il personale e l'utenza che gravita attorno a questo presidio sanitario".(ANSA).

17:20Vittorio Cecchi Gori vigile, si sta riprendendo bene

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Migliorano le condizioni di Vittorio Cecchi Gori, ricoverato per ischemia e problemi cardiovascolari al Policlinico Gemelli di Roma. Lo riferisce all'ANSA l'ex moglie Rita Rusic che con i figli Mario e Vittoria arrivati da Miami sono andati direttamente all'ospedale dove hanno trovato l'ex produttore "cosciente, vigile, ovviamente provato". "Si è emozionato e commosso vedendoci, ma ci ha detto il professore che lo sta seguendo che tra due giorni potrebbe uscire dalla rianimazione se tutto procede al meglio", ha aggiunto la Rusic.

17:13Calcio: tripletta Kane, è re dei bomber 2017

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Tre gol al Southampton e Harry Kane si laurea come l'attaccante più prolifico al mondo del 2017. La punta del Tottenham è stata la grande protagonista nell'anticipo del 'Boxing Day' in casa contro i Saints - vinta 5-1 dalla squadra londinese, con le altre reti siglate da Alli e Son - e grazie alla tripletta odierna è riuscita a staccare Leo Messi e diventare il goleador più prolifico al mondo in questo anno solare: 56 reti contro le 54 del fuoriclasse argentino. Kane, che da due anni di fila vince il titolo di capocannoniere di Premier League, con le tre reti odierne e le tre segnate lo scorso turno al Burnley è balzato in testa alla classifica con 18 reti, tre in più dell'ex romanista Salah, che gioca stasera col suo Liverpool contro lo Swansea.

17:12Calcio: Li, sto lontano ma lotto col Milan

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - "Nonostante vi sia spesso una grande distanza che ci separa, io sono sempre al vostro fianco, sempre a lottare insieme a voi". In attesa di tornare domani a San Siro dopo quattro mesi, il presidente del Milan, Li Yonghong, ha inviato questo messaggio alla squadra e ai dipendenti del club in una lettera di auguri natalizi, pubblicata dai siti di Sky e Sport Mediaset. "Ho piena fiducia in questa grande famiglia, sono sicuro che riusciremo superare ogni ostacolo, poiché voi tutti rappresentate le fondamenta necessarie per tornare sul tetto d'Europa - spiega il proprietario cinese -. Per riuscirci, mi auguro con tutto il cuore che i nostri giocatori affrontino ogni momento dell'allenamento e della partita con un impegno senza pari, e che combattano sempre".

17:02Usa:Obama ‘batte’ Trump,suoi auguri su Twitter piu’ popolari

(ANSA) - NEW YORK, 26 DIC - Gli auguri di Barack Obama su Twitter battono quelli di Donald Trump. Il video messaggio di buon Natale del presidente americano ha incassato nel giorno di Natale 128.000 'like' ed e' stato ritwittato 34.000 volte. la foto di Obama con la famiglia e cinque bambini, con un albero di natale a fare da sfondo, ha ricevuto 724.000 like ed e' stato ritwittato 149.00 volte. Non e' la prima volta che Obama batte Trump su Twitter, nonostante Trump si sia guadagnato in questi mesi l'appellativo di 'Twitter in Chief'.

16:45Calcio: Szczesny “la parata su Schick? Ha sbagliato lui”

(ANSA) - TORINO, 26 DIC - "La parata su Schick? Ha sbagliato lui, non ho salvato io la Juve". La modestia di Szczesny nel raccontare il suo intervento decisivo nel recupero di Juventus-Roma: "Benatia ha sbagliato il passaggio c'era un uno contro uno e ho provato a chiudere l'angolo, Schick mi ha tirato addosso. Ha preso palla a 25 metri dalla porta, quindi ho avuto due o tre secondi per ragionare, sono uscito cinque metri avanti e per fortuna lui ha sbagliato". Un gesto che "ci ha dato due punti e due giorni liberi", e che rilancia il portiere polacco quale erede di Buffon: "Lui - ha aggiunto - è un grande uomo e un grande campione. Ora che sto giocando io, lui mi aiuta. Quando gioca lui, io lo aiuto come secondo. Credo di aver fatto la scelta giusta".

16:43Israele: pressioni per boicottaggio, Lorde annulla concerto

(ANSAmed) - ROMA, 26 DIC - La popstar neozelandese Lorde ha cancellato il suo concerto in Israele, previsto per il 5 giugno, dopo aver subito critiche dai fan e pressioni da parte del movimento per il boicottaggio di Israele Bds. Lo scrive Haaretz. Il Palestine Info Center, un sito vicino ad Hamas, ha lodato il gesto di Lorde su Twitter. Ma altri hanno condannato la decisione, affermando che Lorde si è esibita due volta a Mosca, definita responsabile di stragi in Siria. Lorde aveva suscitato le proteste di molti fan dopo l'annuncio che il suo tour mondiale 'Melodrama' si sarebbe concluso proprio a Tel Aviv. Haaretz ricorda che numerosi artisti hanno dato il loro sostegno al movimento Boycott, Divestment and Sanctions (Bds), tra cui Brian Eno, Roger Waters, gli scrittori Arundhati Roy e Eduardo Galeano e il regista Ken Loach. Le richieste del movimento non hanno invece avuto effetto sui Radiohead, che a luglio si sono esibiti a Tel Aviv.