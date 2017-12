Ultima ora

01:26Coppa Italia: Lazio in semifinale, Inzaghi, ‘la volevamo’

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Il Boxing Day è biancoceleste. Nel primo quarto di finale di Coppa Italia, la Lazio supera la Fiorentina per 1-0 con gol di Lulic e si regala la semifinale con una delle due milanesi che si affronteranno domani sera. "La squadra ha fatto un ottimo primo tempo - dice il tecnico - l'unico rammarico è di non aver chiuso la prima frazione con un vantaggio più largo. Nella ripresa la Fiorentina ha fatto dei cambi e noi eravamo stanchi. Ma è la seconda partita in cui non prendiamo gol e penso sia stata una vittoria meritata, ci tenevo molto, arrivare in semifinale era un traguardo importante". Coppa Italia, Europa League e recupero con l'Udinese il 24 gennaio: "Avremo un gennaio e febbraio pieno di impegni, ma volevamo la semifinale a tutti i costi". Sconsolato Stefano Pioli: "ho messo la formazione migliore che avevo a disposizione, ma con la Lazio serviva una prestazione migliore dal punto di vista tecnico e lo abbiamo fatto solo nella ripresa. Ora ci concentreremo sul campionato, e la sfida contro il Milan".

00:56Coppa Italia: Lazio, Parolo, adesso vogliamo la finale

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - "Teniamo a questa competizione e la semifinale è importante per il gruppo e per voler vincere e crescere. Abbiamo fatto un grande primo tempo, mentre nella ripresa ci siamo difesi bassi ma loro non hanno creato tante occasioni tranne che per il tiro di Chiesa. Vogliamo giocare la finale". Così Marco Parolo dopo la vittoria della Lazio sulla Fiorentina nel match dei quarti di finale della Coppa Italia. Ora la Lazio seguirà dalla televisione la sfida di domani tra Milan e Inter, non solo perché dal derby uscirà fuori l'avversaria dei biancocelesti in semifinale, ma anche perché i nerazzurri di Spalletti saranno rivali di Lulic e soci sabato in campionato. "Seguiremo il derby e poi prepareremo al meglio la sfida all'Inter - dice Parolo -. Per crescere questa squadra ha bisogno di vincere e giocare le partite con personalità".

00:36Basket: serie A, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Risultati della 12/a giornata del campionato di serie A di basket: The Flexx Pistoia - Dolomiti Energia Trentino 79-86 (23/12) Fiat Torino - Grissin Bon Reggio Emilia 87-64 (23/12) EA7 Emporio Armani Milano - Germani Brescia 74-71 Openjobmetis Varese - Segafredo Bologna 85-90 Vanoli Cremona - Happy Casa Brindisi 92-83 Umana Venezia - Banco Sardegna Sassari 82-80 Red October Cantù - VL Pesaro 92-73 Sidigas Avellino - Betaland Capo d'Orlando domani - Classifica: Brescia 20; Milano 18; Avellino, Torino e Venezia 16; Sassari 14; Cantù, Trentino e Bologna 12; Capo d'Orlando e Cremona 10; Reggio Emilia, Varese e Pistoia 8; Pesaro 6; Brindisi 4.

00:34C.Italia: voci fastidio inguine Donnarumma, derby in dubbio

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - Voci su un piccolo problema all'inguine mettono in dubbio la presenza del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma nel derby di domani sera, valido per i quarti di finale di coppa Italia. Il Milan non conferma e Donnarumma si sarebbe allenato regolarmente alla vigilia della sfida che vale un posto nella semifinale del torneo. Se Donnarumma dovesse giocare raggiungerebbe quota 100 presenze con il Milan.

00:30Coppa Italia: 1-0 a Fiorentina, Lazio in semifinale

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - La Lazio si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia battendo la Fiorentina per 1-0 in una partita dei quarti di finale, giocata all'Olimpico. Nella doppia sfida di semifinale, la squadra di Simone Inzaghi affronterà la vincente del derby Milan-Inter di domani.

23:37Pallavolo: Superlega, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Risultati della 13/a giornata della Superlega di pallavolo: Diatec Trentino - Gi Group Monza 3-1 (19-25 25-21 25-14 25-19) Azimut Modena - Kioene Padova 1-3 (21-25 25-27 25-21 16-25) Wixo Piacenza - Calzedonia Verona 2-3 (25-22 16-25 21-25 27-25 8-15) Callipo Vibo Valentia - Biosì Sora 0-3 (21-25 19-25 20-25) Bunge Ravenna - Sir Safety Perugia 0-3 (22-25 16-25 18-25) Taiwan Latina - Revivre Milano 0-3 (18-25 20-25 20-25) BCC Castellana - Lube Civitanova 3-2 (15-25 25-21 23-25 25-17 15-10) - Classifica: Perugia 33; Civitanova 32; Modena 30; Verona 26; Padova 23; Trentino 22; Milano 21; Piacenza e Ravenna 20; Latina e Monza 12; Vibo Valentia 9; Castellana Grotte 7; Sora 6.

23:36Perù: ex presidente Fujimori, perdonatemi

(ANSA) - LIMA, 26 DIC - L'ex presidente peruviano Alberto Fujimori ha chiesto scusa alla nazione per gli errori commessi negli anni '90 due giorni dopo aver ricevuto la grazia presidenziale che gli ha consentito di essere scarcerato dopo aver scontato meno della metà della pena - 25 anni - alla quale era stato condannato per violazioni diritti umani. Fujimori, 79 anni, al potere dal 1990 al 2000, ha diffuso un videomessaggio registrato in un ospedale della capitale Lima. "Sono consapevole che i risultati del mio governo sono stati ben accolti da una parte, ma riconosco che ho deluso altri compatrioti", ha detto l'ex presidente, aggiungendo:"A loro chiedo perdono con tutto il mio cuore". L'ex presidente non si era scusato ma aveva sempre sostenuto di essere innocente. Era stato riconosciuto colpevole dell'uccisione di 25 persone nel corso di una campagna repressiva contro l'organizzazione di sinistra Sendero Luminoso.