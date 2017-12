Ultima ora

17:23Scuola: poche ore e poi stop a domande concorso presidi

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Ancora una manciata di ore e sulla prima fase del concorso per selezionare 2.425 nuovi presidi si potrà mettere la parola fine. A ridosso di Natale le domande pervenute erano circa 25mila, alle 9.30 di stamani se ne contavano 28.840 di cui 17.434 già inoltrate. Per presentare la propria candidatura, tramite la piattaforma del Miur Polis, c'è tempo fino alle ore 14.00 di venerdì 29 dicembre. Al corso-concorso possono partecipare i docenti e il personale educativo di ruolo con almeno cinque anni di servizio. Utile anche il servizio precedente al ruolo. La selezione dei partecipanti sarà severissima: cinque prove, un corso di formazione e un tirocinio.

17:21Chiamparino, Piemonte pronto a negoziare

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - Anche la Regione Piemonte potrebbe presto avviare una negoziazione con lo Stato in materia di autonomia. Lo afferma il governatore Sergio Chiamparino nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno. "Continuo a rifiutare la logica referendaria alla Maroni-Zaia, perché hanno un profilo politico che non è il nostro", ha però chiarito Chiamparino. "Diverso è cercare di vedere se, una volta raggiunta la stabilità di bilancio, vi siano competenze che possono essere trasferite dallo Stato alle Regioni. Sono processi lunghi, ma credo - ha aggiunto Chiamparino - che a questo punto anche il Piemonte abbia le condizioni necessarie per sedersi al tavolo della negoziazione".(ANSA).

17:20Maltempo sull’Italia, è allerta pioggia, vento e neve

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Pioggia e vento su tutta l'Italia, con il mare in tempesta che ha bloccato un gran numero di collegamenti verso le isole, in particolare in Campania e nel Lazio. E le temperature sono date in calo da domani per l'ultima perturbazione del 2017 che arriva dall' Atlantico, con "maltempo con piogge forti, abbondanti nevicate sulle Alpi e venti molto intensi", segnalano i meteorologi, confermando allerta che in alcuni casi è "arancione". Una violenta grandinata accompagnata da forte vento si è abbattuta su Roma poco dopo le 14 e insieme alla pioggia, che cade incessante dalla serata di ieri, ha provocato, secondo quanto riferito dalla sala operativa dei vigili del fuoco, la caduta di alberi e rami in molte zone della città e qualche allagamento. Allerta arancione in alcune regioni, a causa della situazione, per il rischio idrico e idrogeologico. Non cambia di molto, però la situazione dello smog: al Nord permangono limitazioni per veicoli più inquinanti.

17:18Incendio a Bolzano, forse provocato da una sigaretta

(ANSA) - BOLZANO, 27 DIC - Forse una sigaretta ha provocato l'incendio nell'appartamento di Via Duca d'Aosta 28 a Bolzano in cui ha trovato la morte un disabile anziano. È una delle ipotesi che viene verificata dagli inquirenti secondo quanto riferito dal procuratore capo di Bolzano, Giancarlo Bramante, che esclude la necessità di chiedere l'autopsia sul corpo della vittima. Le fiamme sono partite dalla camera da letto di Vittorio Albericci, 71 anni, originario della provincia di Bergamo, ma residente da molti anni a Bolzano. L'uomo è stato trovato senza vita nel suo letto dove era costretto da diverso tempo da una malattia invalidante. È probabilmente morto nel sonno, ucciso dal fumo che si è sprigionato. La stanza era piena di libri e giornali che hanno offerto facile esca alle fiamme. La procura ha posto sotto sequestro l'appartamento. Nei prossimi giorni verrà sentita la badante, una sessantenne di origine marocchina, ora ricoverata in ospedale.(ANSA).

17:03Calcio: Bonucci, il Milan tornerà al suo livello

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Penso che nei momenti di reale difficoltà, quando ti trovi sul campo, la testa ti aiuti tanto, perché dove non ci arrivi con le gambe ci puoi arrivare col cervello. In questi mesi, ho fatto fatica da questo punto di vista perché avevo la testa impegnata da tanti pensieri e il mio livello fisico non era ottimale". In un lunga intervista alla rivista 'Forza Milan', Leonardo Bonucci parla dei suoi primi mesi nel club rossonero, che non sono andati come tutti avrebbero voluto. "Dopo la squalifica di due giornate, ho lavorato sia sul fisico che sulla testa e sono riuscito a esprimermi come avrei voluto sin dall'inizio. Sono d'accordo con Gattuso: gambe e testa vanno di pari passo, ma nei momenti di difficoltà la testa ti aiuta a rendere quel qualcosa in più. Sono sicuro che, da questo momento in avanti, tireremo fuori il meglio da ognuno di noi e - conclude il capitano rossonero - riporteremo il Milan ai livelli che gli competono".

16:48Calcio: ranking Uefa, Real Madrid miglior squadra del 2017

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il Real Madrid guida il ranking Uefa alla fine dell'anno solare 2017. La formazione 2 volte campione del mondo negli ultimi due anni vanta un coefficiente di 148.000 e precede il Barcellona (126.000). Terzo il Bayern Monaco (125.000), quarto l'Atletico Madrid (122.000). Quinta, e prima delle italiane, la Juventus, a 120.000: alle sue spalle il PSG (109.000) occupa il sesto posto; poco più indietro il Siviglia (108.000), 8/o il Manchester City (97.000). Chiudono la top ten Borussia Dortmund e Benfica, appaiati a 95.000. Per trovare un'altra italiana bisogna arrivare al 16/o posto, occupato dal Napoli con 76.000, mentre la Roma è 25/a (56.000). Il campionato spagnolo guida anche la classifica per nazioni, tenendo conto del coefficiente degli ultimi 5 anni: primo posto per la Liga con 98.284, davanti alla Premier League con 71.748 e alla Serie A con 69.749, che precede la Bundesliga con 67.750. La graduatoria di quest'anno vede la Premier League prima a 12.214, davanti a Liga (11.000) e Serie A (10.833).

16:46Migranti: nuovo sbarco algerini nel sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 27 DIC - Proseguono gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna. Questa mattina un barchino con a bordo 14 algerini è approdato a Santa Margherita di Pula. Tutti sono stati subito bloccati dai carabinieri e smistati per le operazioni di identificazione e le visite mediche, quindi trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir. I nuovi arrivi hanno provocato, ancora una volta, le reazioni polemiche del centrodestra. "Abbiamo chiesto più volte un blocco navale davanti alle coste sarde e controlli serrati dei nostri mari per impedire l'arrivo incontrollato di algerini o altri immigrati nord africani - ricorda il portavoce regionale di Fdi Salvatore Deidda - ma nonostante parole e promesse del ministro Minniti e del presidente Pigliaru gli sbarchi nelle coste della Sardegna continuano indisturbati".