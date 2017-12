Ultima ora

17:53Basket: Varese rinuncia a reclamo

(ANSA) - VARESE, 27 DIC - La Pallacanestro Openjobmetis Varese non avanzerà alcun reclamo tecnico per quanto accaduto in occasione della partita con la Segafredo Virtus Bologna. "Questa decisione - chiarisce il club lombardo - è stata presa per rispetto nei confronti della Società bolognese, cui vanno le congratulazioni per la vittoria ottenuta sul campo". Il riferimento è alla gestione da parte di arbitri e ufficiali di campo di una situazione relativa a una presunta infrazione di 24" commessa da Varese. Tuttavia "e con rammarico autentico - aggiunge il club - non possiamo non stigmatizzare l'inadeguato operato della terna arbitrale e degli ufficiali di campo che, nell'occasione, non si sono dimostrati di livello pari a quello delle squadre nella gestione delle situazioni venutasi a creare, come innegabilmente testimoniato dalla stessa diretta televisiva. In vista del prosieguo del campionato, Pallacanestro Varese si augura che la classe arbitrale dimostri di avere al suo interno qualità, capacità di analisi e critica".

17:38Zimbabwe: un altro ex militare designato vicepresidente

(ANSA) - HARARE, 27 DIC - Il nuovo presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ha designato un altro ex militare come suo secondo vicepresidente. Si tratta di Constantino Chiwenga, dimessosi pochi giorni fa dalle forze armate proprio per poter ottenere l'incarico di governo. Chiwenga aveva guidato il golpe 'bianco' delle forze armate che aveva costretto al ritiro il 93enne presidente Robert Mugabe, dopo 37 anni di potere. L'altro vice presidente nominato da Mnangagwa è Kembo Mohadi, un ex ministro. Insieme a Chiwenga però, sono molti gli ex militari entrati a far parte del nuovo esecutivo, cosa che pone molti interrogativi alla comunità internazionale e agli osservatori che monitorano la situazione nello Zimbabwe. Per cercare di tranquillizzare, il nuovo comandante delle forze di difesa Valerio Sibanda, nei giorni scorsi aveva dichiarato che "la situazione nel Paese è tornata normale" e "a poco a poco" i militari ridaranno autorità e potere alla polizia.

17:38Calcio: Serie A, 4 turni a Joao Pedro

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - L'espulsione decisa dopo consulto al Var nei minuti finali di Cagliari-Fiorentina costa quattro giornate di squalifica a Joao Pedro. Il brasiliano della squadra sarda, già ammonito per simulazione nel corso della partita, si era fatto cacciare negli ultimi minuti di gioco per un inutile pestone su Chiesa. L'arbitro Marco Di Bello in un primo momento non aveva preso provvedimenti, poi era stato chiamato dal collega alla moviola e, dopo aver rivisto le immagini al Var, aveva deciso di estrarre il rosso diretto mandando fuori il giocatore del Cagliari. Nella motivazione del provvedimento del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea viene precisato che Joao Pedro ha preso un turno perché essendo già diffidato aveva ricevuto un giallo e altri tre "e per avere volontariamente pestato il piede di un calciatore avversario, a gioco fermo, procurandogli danni fisici". Un turno di squalifica è stato invece comminato a Poli del Bologna, Mario Rui del Napoli, Ajeti del Crotone e Baselli del Torino.

17:33Foreign fighter arrestata, sarà estradata in Francia

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Sarà estradata in Francia entro il prossimo 8 gennaio la foreign fighter marocchina nazionalizzata italiana arrestata il 23 dicembre a Malpensa in esecuzione di un mandato internazionale emesso dalla magistratura francese. La donna era stata arrestata mentre rientrava dalla Siria, Paese dove era fuggita circa nove mesi fa con i tre figli per raggiungere un 'soldato' di un gruppo vicino all'Isis di cui si era invaghita. La donna aveva lasciato il marito, un napoletano con cui viveva in Costa Azzurra. La donna, in attesa al settimo mese di un figlio dall'uomo per il quale è andata a vivere a Termanin, cittadina non molto lontano da Aleppo, ha prestato il consenso alla richiesta di consegna avanzata dalle autorità di Parigi per stare più vicino - è stato riferito - ai tre figli, di 6, 8 e 10 anni, ritornati a casa con il padre a Juan Les Pins. Ai magistrati italiani che l'hanno interrogata ha lasciato intendere che la vita in Siria è troppo dura.(ANSA).

17:32Calcio: Milan, Donnarumma in dubbio per Firenze

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Verranno valutate "giorno per giorno" le condizioni di Gianluigi Donnarumma, che salta il derby di coppa Italia di questa sera per un problema nella zona dell'inguine ed è in dubbio anche per l'ultimo impegno del 2017 del Milan, sabato contro la Fiorentina. Come rende noto il club, il portiere "ha effettuato questa mattina controlli strumentali che hanno evidenziato una contrattura con edema infiammatorio dell'adduttore breve della coscia sinistra". "Il quadro clinico - conclude la nota - verrà valutato giorno per giorno".

17:23Scuola: poche ore e poi stop a domande concorso presidi

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Ancora una manciata di ore e sulla prima fase del concorso per selezionare 2.425 nuovi presidi si potrà mettere la parola fine. A ridosso di Natale le domande pervenute erano circa 25mila, alle 9.30 di stamani se ne contavano 28.840 di cui 17.434 già inoltrate. Per presentare la propria candidatura, tramite la piattaforma del Miur Polis, c'è tempo fino alle ore 14.00 di venerdì 29 dicembre. Al corso-concorso possono partecipare i docenti e il personale educativo di ruolo con almeno cinque anni di servizio. Utile anche il servizio precedente al ruolo. La selezione dei partecipanti sarà severissima: cinque prove, un corso di formazione e un tirocinio.

17:21Chiamparino, Piemonte pronto a negoziare

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - Anche la Regione Piemonte potrebbe presto avviare una negoziazione con lo Stato in materia di autonomia. Lo afferma il governatore Sergio Chiamparino nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno. "Continuo a rifiutare la logica referendaria alla Maroni-Zaia, perché hanno un profilo politico che non è il nostro", ha però chiarito Chiamparino. "Diverso è cercare di vedere se, una volta raggiunta la stabilità di bilancio, vi siano competenze che possono essere trasferite dallo Stato alle Regioni. Sono processi lunghi, ma credo - ha aggiunto Chiamparino - che a questo punto anche il Piemonte abbia le condizioni necessarie per sedersi al tavolo della negoziazione".(ANSA).