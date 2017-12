Ultima ora

18:16New York si prepara per un Capodanno al gelo e freddo polare

(ANSA) - NEW YORK, 27 DIC - New York si prepara per un Capodanno al gelo, con 'temperature polari' che attendono chi deciderà di aspettare la mezzanotte nel tradizionale evento di Times Square con la discesa della sfera di cristallo. Intanto nevicata record in Pennsylvania, come non si vedeva da oltre 60 anni. Erie, la seconda città del 'Keystone State', il 25 dicembre è stata coperta da quasi 90 centimetri di neve. L'ultima volta che si è verificata una nevicata così eccezionale in un solo giorno fu nel 1956. L'ondata di gelo sta interessando gran parte della costa orientale degli Stati Uniti. Proprio nella Grande Mela il freddo metterà a dura prova chi ha deciso di aspettare la mezzanotte all'aperto: secondo gli organizzatori del raduno di Times Square è atteso oltre un milione di persone. Con le previsioni meteo che parlano di una temperatura che scenderà a -12 gradi centigradi.

18:10Corto circuito luci albero Natale, casa a fuoco in Salento

(ANSA) - GALLIPOLI (LECCE), 27 DIC - Ha rischiato di finire in tragedia un incendio divampato ieri sera in un'abitazione a Gallipoli e causato da un corto circuito generato dalle luci dell'albero di Natale. Al momento dell'incendio non c'era nessuno in casa. La proprietaria, una donna di 42 anni, e la figlioletta si trovavano al piano inferiore da alcuni conoscenti quando si sono accorte delle fiamme. La piccola è rimasta leggermente intossicata, tentando si salvare il cagnolino che era rimasto all'interno; è stata portata in ospedale per accertamenti ma non ha riportato nulla di grave. Una volta spento l'incendio da parte dei vigili del fuoco, la struttura è stata dichiarata inagibile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

18:09Calcio: Gandini, Roma competitiva per scudetto

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "La Roma è competitiva per lo scudetto perché è una squadra costruita bene, allenata bene, e che ha la possibilità di cambiare modo di giocare a seconda delle circostanze e se la gioca fino al 95'". L'ad giallorosso, Umberto Gandini, sottolinea così le potenzialità della squadra uscita sconfitta dallo scontro di Torino con la Juventus ma non per questo fuori dai giochi per la vittoria finale. "E' anche vero che per vincere il campionato ci vogliono tantissimi fattori e non ultimo gli avversari", ha aggiunto Gandini a SkySport che lo ha intervistato nel corso della 12/a edizione dell'International Sports Conference di Dubai. "Finora abbiamo fatto un buonissimo percorso in Champions, ci siamo qualificati per la fase a eliminazione diretta e ora andiamo a giocarcela contro lo Shakhtar che è un avversario da prendere con le molle. ci siamo guadagnati il diritto di giocare il ritorno in casa e abbiamo quindi - ha concluso Gandini - una piccolissima percentuale di favore rispetto agli ucraini".

18:07Colpi fucile contro casa pregiudicato Salento, nessun ferito

(ANSA) - TREPUZZI (LECCE), 27 DIC - Gesto intimidatorio nelle campagne del Salento dove la notte scorsa sconosciuti hanno sparato alcuni colpi di fucile caricato a pallettoni contro la porta d'ingresso dell'abitazione di un pregiudicato residente a Trepuzzi, Luca Greco, di 44 anni, originario di Squinzano, che in quei frangenti dormiva insieme alla moglie e al figlio. Nessuno è rimasto ferito. L'uomo era stato già oggetto di un tentativo di omicidio nel 2012 e di un ferimento l'anno successivo. L'episodio della scorsa notte è avvenuto all'interno di un'area agricola in agro di Trepuzzi, lungo la strada provinciale 100 che collega Squinzano alla marina di Casalabate, dove Greco abita con la famiglia. Chi ha agito si è introdotto nel terreno e, scavalcando la recinzione, si è avvicinato alla porta di casa facendo fuoco da una distanza di cinque metri, fuggendo subito dopo e facendo perdere le tracce. I proiettili si sono conficcati sulla porta e sulla parete esterna dell'abitazione.

17:56Calcio: Bernardeschi, Juve sulla strada giusta

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - "Con la Roma abbiamo ottenuto una vittoria importante, chiudendo un ciclo difficile nel migliore dei modi". Federico Bernardeschi promuove così il momento della Juventus. "Abbiamo dato un segnale forte, è la strada giusta sulla quale continuare - spiega l'ex viola ai microfoni di Sky -, seguiamo una strada che da tanti anni è quella giusta, la Juve ha vinto sei scudetti". A fare la differenza, secondo il trequartista bianconero, "la mentalità della Juve, come affronta le partite. Quando sei dentro ti accorgi di cosa c'è dietro, quanto lavoro, sacrificio, voglia di vincere".

17:53Basket: Varese rinuncia a reclamo

(ANSA) - VARESE, 27 DIC - La Pallacanestro Openjobmetis Varese non avanzerà alcun reclamo tecnico per quanto accaduto in occasione della partita con la Segafredo Virtus Bologna. "Questa decisione - chiarisce il club lombardo - è stata presa per rispetto nei confronti della Società bolognese, cui vanno le congratulazioni per la vittoria ottenuta sul campo". Il riferimento è alla gestione da parte di arbitri e ufficiali di campo di una situazione relativa a una presunta infrazione di 24" commessa da Varese. Tuttavia "e con rammarico autentico - aggiunge il club - non possiamo non stigmatizzare l'inadeguato operato della terna arbitrale e degli ufficiali di campo che, nell'occasione, non si sono dimostrati di livello pari a quello delle squadre nella gestione delle situazioni venutasi a creare, come innegabilmente testimoniato dalla stessa diretta televisiva. In vista del prosieguo del campionato, Pallacanestro Varese si augura che la classe arbitrale dimostri di avere al suo interno qualità, capacità di analisi e critica".

17:38Zimbabwe: un altro ex militare designato vicepresidente

(ANSA) - HARARE, 27 DIC - Il nuovo presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ha designato un altro ex militare come suo secondo vicepresidente. Si tratta di Constantino Chiwenga, dimessosi pochi giorni fa dalle forze armate proprio per poter ottenere l'incarico di governo. Chiwenga aveva guidato il golpe 'bianco' delle forze armate che aveva costretto al ritiro il 93enne presidente Robert Mugabe, dopo 37 anni di potere. L'altro vice presidente nominato da Mnangagwa è Kembo Mohadi, un ex ministro. Insieme a Chiwenga però, sono molti gli ex militari entrati a far parte del nuovo esecutivo, cosa che pone molti interrogativi alla comunità internazionale e agli osservatori che monitorano la situazione nello Zimbabwe. Per cercare di tranquillizzare, il nuovo comandante delle forze di difesa Valerio Sibanda, nei giorni scorsi aveva dichiarato che "la situazione nel Paese è tornata normale" e "a poco a poco" i militari ridaranno autorità e potere alla polizia.