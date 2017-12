Ultima ora

01:58Calcio: Inter, Spalletti “c’è meno coraggio”

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - ''E' un momento in cui abbiamo perso fiducia, abbiamo meno coraggio e siamo meno convinti delle nostre qualità. Poi quando capitano occasioni non riusciamo a sfruttarle e invece dovremmo dare a queste l'importanza che meritano. E' un momento dal punto di vista psicologico e caratteriale in cui dobbiamo sterzare''. Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, analizza la terza sconfitta consecutiva, arrivata questa sera in Coppa Italia contro il Milan. Un gol in cinque partite, la coppia Icardi-Perisic che non funziona, una rosa forse troppo ristretta. ''I giocatori - dice ai microfoni della Rai - stanno bene dal punto di vista fisico e hanno le loro qualità. Ma non bisogna aspettarsi che i propri problemi vengano risolti da qualcun altro. Dobbiamo risolvere le nostre cose da soli. Altrimenti, se aspetti l'intervento degli altri, è un guaio''.

01:37Calcio: Gattuso, derby non risolve problemi Milan

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - "Ci sarà ancora da soffrire, sarebbe folle pensare che con questa vittoria abbiamo risulto il problemi. Ma ci fa lavorare con più tranquillità". Rino Gattuso non vuole esaltarsi dopo il derby di coppa Italia vinto dal suo Milan ai supplementari. "Io forse sono il più scarso allenatore in Serie A, devo mangiarne di pastasciutta, ma voglio vincere anche quando gioco a calcetto con mio figlio - ha spiegato -. Spero solo che i ragazzi mi dimostrino quello che mi stanno dimostrando in settimana, ce la giocheremo con tutti". "Questa è una squadra con qualità. E' sempre mancato il veleno ma oggi abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo saputo battagliare ed è venuta fuori la qualità. Ora speriamo di fare punti prima della sosta perché per noi è fondamentale - ha aggiunto -. Fa bene toccare il fondo? Da quando faccio l'allenatore l'ho toccato più volte, fra Palermo, Ofi Creta, Pisa non mi sono fatto mancare nulla".

01:05Calcio: City dominatore Premier, 18/a vittoria di fila

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il Manchester City non viene meno alle attese e va a vincere a Newcastle nel posticipo della 20/a giornata di Premier League. E' la 18/a vittoria di fila per la squadra di Pep Guardiola, che domina la classifica con 15 punti di vantaggio sul Manchester United e 16 sul Chelsea. La rete decisiva è stata realizzata da Sterling al 31' pt.

01:04C.Italia:per A.Donnarumma lacrime gioia e abbraccio fratello

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Non poteva immaginare miglior debutto con il Milan Antonio Donnarumma, fra i protagonisti del derby di coppa Italia vinto ai supplementari dai rossoneri, che si sono qualificati alla semifinale del torneo. Il portiere, promosso titolare per gli infortuni del fratello Gianluigi e della riserva Marco Storari, ha concluso la partita contro l'Inter trattenendo a stento lacrime gioia, dopo aver tenuto la porta inviolata e salvato il risultato in almeno due occasioni. Subito circondato dai compagni di squadra, Antonio Donnarumma si è goduto poi l'abbraccio del fratello minore, apparso claudicante per il problema all'inguine.

00:55Calcio: Coppa Italia, Milan in semifinale

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il Milan si è qualificato per le semifinali di Coppa Italia battendo l'Inter 1-0 ai supplementari in una partita dei quarti di finale, giocata al Meazza. I rossoneri affronteranno al prossimo turno la Lazio, in una sfida andata e ritorno. La rete decisiva è stata realizzata da Cutrone al 14' del primo supplementare. Poche levere occasioni nel corso dei primi 90'. L'Inter si illude del vantaggio quando al 24' la palla finisce alle spalle di Antonio Donnarumma - all'esordio dopo il forfait del fratello e di quello in extremis di Storari -, ma l'intervento della Var lo annulla per fuorigioco di Ranocchia e il Milan, più pericoloso pur con tanti errori, vince ai punti la prima frazione. Nella ripresa, miracolo di Donnarumma su destro ravvicinato di Joao Mario, mentre Suso colpisce una traversa, ma il risultato non cambia, rendendo necessari i supplementari. Al 14', Suso si libera trova a centro area Cutrone, che non sbaglia.

23:32Ambulanza precipita in scarpata, morto il paziente

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - Incidente stradale questa sera in frazione Piandane, a Pertusio (Torino). Un'ambulanza della Croce Bianca del Canavese, che ha sede a Valperga, è precipitata in una scarpata, per cause che sono in corso di accertamento, dopo aver soccorso una persona con problemi respiratori. Nelle tragitto verso l'ospedale di Cuorgnè l'ambulanza, subito dopo la frazione Piandane, è precipitata per una quindicina di metri. I due volontari a bordo se la sono cavata con qualche contusione. Il paziente, invece, Michele Roscio di 74 anni, residente in frazione Piandane di Pertusio, è deceduto. (ANSA).

23:02Isis: appello a lupi solitari, colpite Usa

(ANSA) - NEW YORK, 27 DIC - "Approfittate del fatto di poter ottenere facilmente pistole e fucili in America" e colpite. E' l'appello lanciato a lupi solitari da un combattente dell'Isis, un americano identificato come 'Abu Salih al-Amriki' con un accento di New York. Lo riporta il Site. Il messaggio e' contenuto in un video, in cui Abu Salih descrive Donald Trump un "cane di Roma" accusandolo di rendere l'America più vulnerabile con la sua guerra contro l'Islam. Al momento nessun commento dall'Fbi su un appello che cade nei giorni delle festività in cui tutte le metropoli Usa, New York in prima linea, sono blindate. Il Dipartimento per la sicurezza interna afferma di essere consapevole delle numerose minacce terroristiche lanciate sul web, mentre gli esperti lanciano l'allarme sul fatto che effettivamente comprare legalmente armi sul mercato americano e' molto più semplice che in altri stati anche per i terroristi, una delle più grandi preoccupazioni, questa, delle forze dell'antiterrorismo Usa.