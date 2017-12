Ultima ora

18:47Calcio: Paolo Cannavaro lascia, sabato sua ultima partita

(ANSA) - SASSUOLO (MODENA), 28 DIC - A 36 anni ha deciso di smettere con il calcio giocato. Paolo Cannavaro ha spiegato a Sassuolo i motivi del suo ritiro e quale sarà il suo futuro, in Cina, nel Guangzhou come assistente allenatore del fratello Fabio. Sabato prossimo all'Olimpico contro la Roma l'ultima della sua carriera proprio contro Eusebio Di Francesco, l'allenatore che lo volle a Sassuolo quasi 4 anni fa. A Sassuolo Cannavaro era arrivato a gennaio 2014, dopo aver indossato nella sua quasi ventennale carriera quelle del Napoli (236 presenze), del Verona e del Parma. "Il campo non mi mancherà perché è stata una scelta mia - ha spiegato -. Raggiungo mio fratello, la vita ci ha divisi giovanissimi, ritornare insieme non accadeva da tanti anni. L'idea di allenare l'avevo da tempo, è capitata questa opportunità adesso e non vedo l'ora di iniziare". Cannavaro era legato al Sassuolo fino a giugno 2018 ma la società gli ha concesso di anticipare l'uscita.

18:32Calcio: Totti, alla Juve invidio solo stadio di proprietà

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Io vedo, ascolto, scruto. E quello che posso dire in questo momento è che l'unica cosa che posso invidiare alla Juventus è lo stadio di proprietà". Così Francesco Totti dopo aver esordito a Torino nei panni di dirigente della Roma. L'ex capitano giallorosso, a Dubai per partecipare al Globe Soccer Awards, si sofferma poi sulla delicata situazione che sta vivendo il n.10 bianconero Dybala: "Se anche la Roma ci sta facendo un pensierino? La vedo molto difficile, anche perché se dovesse cambiare squadra non penso che dalla Juve viene alla Roma. Credo che andrà altrove, a fare una esperienza all'estero. Ma queste sono tutte chiacchiere da bar perché penso che rimarrà alla Juve, un top club mondiale. Ha la possibilità di vincere con quella squadra, e dipenderà anche da lui".

18:30Musumeci, dimissioni Figuccia? Nessuna crisi politica

(ANSA) - PALERMO, 28 DIC - "Non c'è alcuna crisi politica, naturalmente per le dimissioni dell'assessore Vincenzo Figuccia, anche perché il suo partito, l'Udc, ha confermato la fiducia alla maggioranza. Bisogna solo avere rispetto". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, parlando con la stampa durante l'incontro per il tradizionale brindisi di fine anno. E sul tetto di 240 mila euro agli stipendi dei dirigenti dell'Ars in scadenza a fine mese, Musumeci ha detto: "In una situazione di grave crisi economica, gli stipendi già dignitosi non devono essere aumentati".

18:29Sci: a Kranjska Gora le gare di Maribor

(ANSA) - LIENZ (AUSTRIA), 28 DIC - Lo slalom gigante e lo slalom speciale di cdm donne di sci in programma a Maribor il 6 e 7 gennaio prossimo sono trasferiti per ragioni organizzative nei medesimi giorni a Kranjska Gora, sempre in Slovenia.

18:24Chiesa: nel 2017 uccisi 23 missionari

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 28 DIC - Nel 2017 sono stati uccisi nel mondo 23 missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 8 laici. Secondo la ripartizione continentale, il numero più elevato si registra in America, dove sono stati uccisi 11 operatori pastorali (8 sacerdoti, 1 religioso, 2 laici), cui segue l'Africa, dove sono stati uccisi 10 operatori pastorali (4 sacerdoti, 1 religiosa, 5 laici); in Asia sono stati uccisi 2 operatori pastorali (1 sacerdote, 1 laico). Dal 2000 al 2016, secondo i dati raccolti dall'Agenzia Fides, sono stati uccisi nel mondo 424 operatori pastorali, di cui 5 vescovi. Molti operatori pastorali sono stati uccisi durante tentativi di rapina o di furto, compiuti anche con ferocia, in contesti di povertà economica e culturale, di degrado morale e ambientale. "Gli uccisi sono solo la punta dell'iceberg - sottolinea l'agenzia dei missionari -, in quanto è sicuramente lungo l'elenco degli operatori pastorali, o dei semplici cattolici, aggrediti, malmenati, derubati, minacciati".

18:20Calcio: Totti, Roma candidata per lo scudetto

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Roma da scudetto? È una squadra candidata per vincerlo. È competitiva e forte, una delle 3-4 che possono realmente arrivare a contendersi il titolo di campione d'Italia". Così Francesco Totti sulle chance tricolori della squadra allenata da Di Francesco. Il dirigente giallorosso, a Dubai per partecipare al Globe Soccer Awards, ammette ai microfoni di Sky Sport24 che vincere un campionato nella Capitale "purtroppo è più difficile rispetto ad altre città, le statistiche dicono questo. Uno scudetto a Roma ne vale 10 altrove, ma queste sono chiacchiere leggendarie. Speriamo veramente che questa Roma possa crescere e migliorare sotto tutti i punti di vista".

18:19Papa: preghiamo per bambini non nati e bimbi soldato

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 28 DIC - "Preghiamo oggi per i bambini che non vengono lasciati nascere, che piangono per la fame, che non tengono in mano giocattoli, ma armi". Lo dice Papa Francesco in un tweet, nel giorno in cui la Chiesa celebra i Santi Innocenti.