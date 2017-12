Ultima ora

17:55Giudice accoltellato, decurtato lo stipendio

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Quanto è accaduto al magistrato Umberto Rana, vittima di un accoltellamento nel Tribunale civile di Perugia, è paradossale. Al collega è stato decurtato lo stipendio, come avviene nei casi di malattia per la nostra categoria, per l'assenza dall'attività lavorativa nei giorni seguenti all'accoltellamento. Oltre al danno, la beffa": lo afferma Eugenio Albamonte, presidente dell'Anm. "In questa legislatura - ricorda il leader del sindacato delle toghe - in Parlamento era stato presentato un disegno di legge, a prima firma del senatore Falanga, per armonizzare il trattamento economico previsto per i casi di congedo straordinario e per l'aspettativa per l'infermità dei magistrati. Ci auguriamo che il prossimo Parlamento lo prenda in considerazione". Rana venne accoltellato il 25 settembre scorso assieme alla collega Francesca Atrui da un albergatore di Spello, Roberto Ferracci, per il quale è stato chiesto dalla procura di Firenze il giudizio immediato per tentato omicidio.

17:51Norman Atlantic:3 anni dopo naufragio,’sottovalutati rischi’

(ANSA) - BARI, 28 DIC - Nel manuale SMS (Safety Management System, cioè il Sistema di gestione della sicurezza) del traghetto Norman Atlantic mancava una valutazione sul rischio specifico di incendio legato ai motori accesi dei camion presenti a bordo. È una delle conclusione alle quali giungono gli uomini della Capitaneria di Porto di Bari che, su delega della Procura, hanno svolto gli accertamenti sul naufragio avvenuto il 28 dicembre 2014 al largo delle coste albanesi dopo un incendio scoppiato a bordo, in cui persero la vita 12 persone (e altre 19 sono considerate disperse) dei 519 passeggeri. I feriti furono 64. A tre anni esatti dal naufragio è stata depositata l'informativa finale e la Procura di Bari si appresta ora a chiudere le indagini. Agli attuali 18 indagati (due società e 16 persone fisiche) potrebbero aggiungersene altri e per nuovi reati.

17:42Tornata normale circolazione su valico Somma

(ANSA) - TERNI, 28 DIC - E' tornata normale la viabilità sul valico della Somma, dove nella mattinata del 28 dicembre, a causa della neve, il traffico era rallentato e a tratti bloccato, creando disagi a decine di mezzi. In base a quanto riferisce la polizia stradale, dal primo pomeriggio la strada è totalmente percorribile, dopo l'intervento dei mezzi spazzaneve e spargisale. Nella zona, inoltre, al momento non si segnalano ulteriori nevicate.

17:37Calcio: Carrasco lascerà Atletico, Conte e Bayern ci pensano

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il sempre più scarso minutaggio in campo, l'eliminazione dalla Champions e i rapporti non più idilliaci con il 'Cholo' Simeone stanno portando Yannick Ferreira-Carrasco sempre più lontano dall'Atletico Madrid. L'esterno d'attacco belga è finito così nei radar di diverse big d'Europa, con il Chelsea - lo scrive oggi il 'Sun' - che avrebbe accelerato le operazioni per portarlo alla corte di Antonio Conte che in lui vede il partner ideale in attacco per Alvaro Morata. Ma sulla tracce di Carrasco ci sono anche Arsenal (se, come pare, partirà Alexis Sanchez) e, in Germania, il Bayern Monaco che sta per perdere Robben e Ribery. Diego Simeone, tra l'altro, a gennaio riavrà a disposizione Vitolo e Diego Costa, motivo in più per pensare che la sua avventura con il club dei Colchoneros sia arrivata ormai ai titoli di coda. Sul classe '93 potrebbe fare un pensierino anche la Roma da sempre alla ricerca di un esterno offensivo con le sue caratteristiche.

17:20Figc: De Rossi, con Tommasi presidente si va sul sicuro

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Il profilo giusto per il ruolo di presidente della Federcalcio? Non lo dico perché è mio amico, ma Damiano Tommasi ha dato un'immagine diversa sia da calciatore che da dirigente. Con lui vai sul sicuro". Non ha dubbi Daniele De Rossi nell'indicare nel suo ex compagno nella Roma, e attuale presidente dell'Assocalciatori, l'uomo giusto per rilanciare il calcio italiano dopo la mancata qualificazione al Mondiale e le dimissioni di Carlo Tavecchio da numero 1 della Figc. E proprio riguardo all'ex presidente federale, al capitano della Roma non è piaciuto "quando si è gettata tutta la croce addosso a Tavecchio. È un personaggio che non mi ha fatto impazzire per come si è inserito a causa di uscite assolutamente fuori luogo, ma negli anni ha fatto il dirigente ereditando una situazione in cui non poteva fare miracoli. Anzi,ne ha fatti nella prima gestione se andiamo a valutare i risultati ottenuti con Conte, e i meriti vanno anche alla Figc".

16:51Roma: De Rossi “lavoro Di Francesco ok, Dzeko campione vero”

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - La bontà del lavoro di Di Francesco, le qualità da centravanti di Dzeko. Nonostante il periodo di flessione attraversato ultimamente dalla Roma, Daniele De Rossi promuove sia l'allenatore che il bomber. "Che cosa ha portato Eusebio a questo gruppo? Basta parlare semplicemente dei punti. Lo scorso anno avevamo un allenatore magnifico e abbiamo fatto un campionato strepitoso, ma guardando la classifica e considerando il recupero da giocare potremmo aver fatto più punti al giro di boa - evidenzia il capitano della Roma a Sky Sport24 -. Già questo dovrebbe mettere tutti a tacere. E poi sta dando un'impronta facilmente riconoscibile". Parole dolci poi anche per il centravanti bosniaco, "un campione assoluto, tra i più forti al mondo. Anche quando non fa gol aiuta la squadra in maniera incredibile", ricorda De Rossi che passa poi a parlare di Francesco Totti: "Nella veste di dirigente mi sta piacendo, ma a me piaceva più calciatore quando aveva 28-29 anni perché mi faceva vincere le partite".

16:44Carri funebri in corteo a Napoli, protesta contro Regione

(ANSA) - NAPOLI, 28 DIC - Un lungo corteo funebre da Benevento a Napoli: protestano così le piccole e medie imprese del settore contro tre delibere della Giunta regionale della Campania che introducono nuove regole. Le delibere attuano una legge regionale del 2013 e prevedono, per tutte le imprese di onoranze funebri, un organico minimo di personale composto da un direttore tecnico e almeno 4 dipendenti assunti a tempo indeterminato. Un atto, secondo il Comitato nato spontaneamente e che vede insieme molte realtà della provincia beneventana, che mette sullo stesso piano le piccole e medie imprese con quelle di grandi dimensioni. Così, per protestare, le imprese hanno formato una colonna di 50 carri funebri, ognuno con un manifesto: "Improvvisamente è venuta a mancare in Campania la libertà delle piccole e medie imprese funebri".