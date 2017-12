Ultima ora

18:24Chiesa: nel 2017 uccisi 23 missionari

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 28 DIC - Nel 2017 sono stati uccisi nel mondo 23 missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 8 laici. Secondo la ripartizione continentale, il numero più elevato si registra in America, dove sono stati uccisi 11 operatori pastorali (8 sacerdoti, 1 religioso, 2 laici), cui segue l'Africa, dove sono stati uccisi 10 operatori pastorali (4 sacerdoti, 1 religiosa, 5 laici); in Asia sono stati uccisi 2 operatori pastorali (1 sacerdote, 1 laico). Dal 2000 al 2016, secondo i dati raccolti dall'Agenzia Fides, sono stati uccisi nel mondo 424 operatori pastorali, di cui 5 vescovi. Molti operatori pastorali sono stati uccisi durante tentativi di rapina o di furto, compiuti anche con ferocia, in contesti di povertà economica e culturale, di degrado morale e ambientale. "Gli uccisi sono solo la punta dell'iceberg - sottolinea l'agenzia dei missionari -, in quanto è sicuramente lungo l'elenco degli operatori pastorali, o dei semplici cattolici, aggrediti, malmenati, derubati, minacciati".

18:20Calcio: Totti, Roma candidata per lo scudetto

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Roma da scudetto? È una squadra candidata per vincerlo. È competitiva e forte, una delle 3-4 che possono realmente arrivare a contendersi il titolo di campione d'Italia". Così Francesco Totti sulle chance tricolori della squadra allenata da Di Francesco. Il dirigente giallorosso, a Dubai per partecipare al Globe Soccer Awards, ammette ai microfoni di Sky Sport24 che vincere un campionato nella Capitale "purtroppo è più difficile rispetto ad altre città, le statistiche dicono questo. Uno scudetto a Roma ne vale 10 altrove, ma queste sono chiacchiere leggendarie. Speriamo veramente che questa Roma possa crescere e migliorare sotto tutti i punti di vista".

18:19Papa: preghiamo per bambini non nati e bimbi soldato

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 28 DIC - "Preghiamo oggi per i bambini che non vengono lasciati nascere, che piangono per la fame, che non tengono in mano giocattoli, ma armi". Lo dice Papa Francesco in un tweet, nel giorno in cui la Chiesa celebra i Santi Innocenti.

18:18Primo santo guerriero “pellerossa”, avvio iter per Alce Nero

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - Alce Nero sarà santo: questo l'impegno dei vescovi americani che nella loro ultima conferenza a Baltimora hanno approvato l'avvio del processo che, in caso di conclusione favorevole, vedrà il leggendario capo Sioux innalzato agli onori degli altari: il primo guerriero "pellerossa" e uno dei pochi nord-americani. Alce Nero (Black Elk), che da bambino combatté a Little Big Horn contro il generale Custer, e che girò il mondo con Buffalo Bill e vide gli orrori del massacro dei Sioux a Wounded Knee, era cattolico. Dopo il battesimo nel 1904, il più influente leader indiano del ventesimo secolo battezzò centinaia di Sioux e altri indiani, insegnando la Bibbia, celebrando messe, predicando sermoni e vivendo una vita umile fino alla morte nel 1950 in una riserva del South Dakota. I missionari che lo battezzarono nel giorno di San Nicola gli diedero Nicholas come nome da cristiano. Nell'ottobre del 2012 era stata già canonizzata da Benedetto XVI Kateri Tekakwitha (1656-1680), patrona del Canada e 'amerinda'.

18:18Calcio: Montella a un passo da panchina Siviglia

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Vincenzo Montella diventerà nelle prossime ore il nuovo allenatore del Siviglia. Lo riferiscono i media spagnoli, secondo cui il tecnico è in viaggio per l'Andalusia dove è atteso nel pomeriggio, per poi mettere nero sui bianco all'accordo che dovrebbe essere di un anno e mezzo, fino a giugno 2019. Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex tecnico di Catania, Fiorentina e Roma avrebbe raggiunto l'accordo per la risoluzione con il Milan, con il quale è sotto contratto fino al 2020. Montella sostituirà sulla panchina andalusa l'argentino Eduardo Berizzo, esonerato una settimana fa e che era tornato ad allenare dopo il grave problema di salute.

18:16Esposto M5s in procura a sindaco Forlì, ‘stermina i conigli’

(ANSA) - FORLÌ (FC), 28 DIC - Un esposto-denuncia presentato dal Movimento 5 stelle alla procura di Forlì contro il sindaco Davide Drei per l'ipotesi di maltrattamento e uccisione di animali per gli interventi in corso nel parco Franco Agosto nei confronti della numerosa popolazione di conigli, afflitta da epidemia di mixomatosi, virus totalmente innocuo per gli esseri umani ma che non lascia scampo ai conigli, altamente infettivo. Da mesi, secondo gli estensori della denuncia, il Franco Agosto è "il parco degli orrori": centinaia di conigli ammalati vengono catturati e "gassati" con CO2 (anidride carbonica). "Già ad aprile avevamo denunciato che non c'era da parte del comune un piano di gestione di questi animali - ha spiegato Vergini -. Non erano state fatte vaccinazioni e azioni di contenimento. Da qui la nostra denuncia per le carenze che ci sono state". Per i 5S è in corso una palleggio di responsabilità fra amministrazione comunale e Asl. "Nel frattempo chi ci va di mezzo - sostengono - sono questi poveri animali". (ANSA).

18:16Ciclismo: Amore&Vita-Prodir ingaggia Freuler

(ANSA) - BOLOGNA, 28 DIC - Il velocista svizzero Jan-Andrè Freuler correrà la prossima stagione per la squadra ciclistica Amore&Vita-Prodir. Nato a Reichenburg nel 1992, Freuler è un velocista atipico e versatile. Nel 2017 ha vinto quattro corse su strada e varie competizioni su pista. Il prossimo anno verrà impegnato dal team diretto da Francesco Frassi sia nelle gare su pista sia in quelle su strada. Jan-Andrè Freuler è nipote di Urs Freuler, campione degli anni '80 e '90, velocista ancora oggi considerato tra i più forti sprinter di tutti i tempi. In carriera conquistò 71 corse, tra cui 15 tappe al Giro e 3 tappe al Tour. Oltre ai successi su strada Freuler senior conquistò 10 Campionati del Mondo su pista (nella corsa a punti e nel keirin tra il 1980-1989) e Sei Giorni. Una passione, quella per la pista che Urs ha trasmesso al nipote Jan, proprio come dimostrano i suoi risultati in questa disciplina impreziositi da ben sei titoli nazionali svizzeri, conquistati in diverse specialità.