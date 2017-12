Ultima ora

05:14Monito Trump a Cina, ci aiuti con Pyongyang o agiremo

NEW YORK - ''Se la Cina non ci aiutera' con la Corea del Nord faro' quello che ho sempre detto di voler fare''. Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista al New York Times, minacciando un'azione piu' aggressiva contro Pechino sul fronte commerciale.

05:10Trump a Nyt, Russiagate mette in cattiva luce Usa

NEW YORK - L'indagine sul Russiagate ''mette gli Stati Uniti in cattiva luce'': lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista al New York Times, durante la quale si dice comunque convinto che sara' trattato giustamente dal procuratore speciale Robert Mueller.

05:07Trump a Nyt, ‘nessuna collusione’ con Russia

NEW YORK - ''Nessuna collusione'' con la Russia e' stata scoperta nel corso dell'inchiesta sul Russiagate. Lo ripete piu' volte il presidente Donald Trump in un'intervista al New York Times.

04:50Usa: incendio in edificio a Ny, almeno 10 morti

NEW YORK - E' di almeno 10 morti e di 15 feriti il bilancio di un incendio scoppiato in un edificio residenziale a New York, nel Bronx. Le cause dell'incendio non sono ancora note. Il timore dei soccorritori e' che fra le vittime ci siano diversi bambini.

00:37Calcio: 3-2 al Crystal, all’Arsenal uno dei derby di Londra

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Vittoria a suon di gol per l'Arsenal, nell'ennesimo derby di Londra valido per la Premier League. La squadra di Arsene Wenger si è imposta 3-2 sul campo del Crystal Palace, nel posticipo della 20/a giornata. Ha aperto le marcature Mustafi, dopo 25'; Townsend ha firmato il pari al 4' della ripresa, ma i 'Gunners' sono tornati a condurre grazie ad Alexis Sanchez al 17'. Il cileno ha calato anche il tris, mentre Tomkins ha accorciato inutilmente le distanze nel finale. L'Arsenal, con questo successo, si porta a 34 punti, 3 in meno dei 'cugini' del Tottenham, ed è sesto in classifica. Il Crystal Palace resta 16/o, con 18 punti, assieme a Newcastle e West Ham United. La Premier tornerà in campo dopodomani, con il grosso della 21/a giornata. (ANSA).

00:35Calcio: Serie B, Palermo campione d’inverno

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Classifica di Serie B dopo la 21/a giornata, ultima d'andata: Palermo 39; Frosinone 37; Bari e Empoli 34; Parma 33; Cremonese e Cittadella 32; Spezia 30; Venezia e Carpi 29; Pescara 28; Salernitana 26; Avellino 25; Novara e Perugia 24; Cesena e Brescia 23; Foggia 22; Ternana e Entella 21; Ascoli 20; Pro Vercelli 18.

00:05Calcio: Serie B, vincono Palermo e Frosinone

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Risultati della 21/a giornata, ultima di andata, del campionato di Serie B: Avellino-Ternana 2-1; Brescia-Ascoli 0-1; Carpi-Bari 0-0; Cremonese-Cesena 1-0; Entella-Novara 2-1; Foggia-Frosinone 1-2; Palermo-Salernitana 3-0; Parma-Spezia 0-0 (giocata ieri); Perugia-Empoli 2-4; Pescara-Venezia 1-0; Pro Vercelli-Cittadella 1-2.