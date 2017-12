Ultima ora

18:28Calcio: Spalletti, crisi Inter? Sorpreso un po’ anche io

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - "Sono sorpreso, perché non ci siamo buttati dentro tutte le forze che abbiamo per reagire alle difficoltà. Sicuramente dovevamo fare qualcosa di più. In passato sarà successo, ma conosco il presente e di volta in volta si lavora sulle cose giuste". Lo dice l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro la Lazio a San Siro. L'allenatore, però, ricorda anche quanto di buono ottenuto nel girone d'andata: "Sento parlare di Lazio e Roma che fanno un campionato eccezionale, di Napoli e Juve che sono squadre extra-terrestri e mi sembra che noi siamo dentro in questo contesto e nessuno ci ha regalato niente". Domani Spalletti dovrebbe puntare su Borja Valero trequartista per "non fare ulteriore confusione". Confermato terzino destro Cancelo che voci di mercato danno vicino al Valencia, ma Spalletti nega: "A gennaio vanno via i giocatori che vogliamo noi e arriva chi vogliamo noi. Non ci sono procuratori e altre società, si fa quello che si tiene corretto".

18:28Elezioni:garanti Margherita,nessuno può usare simbolo a voto

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Nessuno può usare un simbolo della Margherita in elezioni politiche". Lo fanno sapere i Liquidatori e i Garanti del partito che è stato guidato da Francesco Rutelli. "Esperienze locali - come quella del Trentino - consentono un uso locale. Ma non nelle elezioni legislative: il marchio è tutelato, "e non può essere usato, neppure in modo 'surrettizio'". I collegi, presieduti da Roberto Montesi e Enzo Donnamaria, sono già stati attivati per diffidare chiunque: è il mandato tassativo ricevuto dall'Assemblea della Margherita. Oltretutto- si fa notare - "sarebbe incomprensibile se tentassero di usare questo simbolo anche esponenti politici che si candidarono contro la Margherita".

18:27Sudafrica: nuovi guai per Zuma

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Una nuova sentenza della corte suprema sudafricana potrebbe rendere più concreto il rischio di impeachment per il presidente Jacob Zuma, rimpiazzato una settimana fa alla guida del suo partito da Cyril Ramaphosa. Il primo tribunale del Sudafrica infatti ha stabilito che lo scorso agosto il parlamento avrebbe dovuto approvare la mozione di sfiducia contro il presidente accusato di aver usato i soldi dei contribuenti per ristrutturare e ampliare la sua villa privata, oggi dotata di piscina e un anfiteatro. Invece, dopo la decisione del presidente dell'assemblea di autorizzare il voto segreto la sfiducia fu bocciata con 198 contro 177 voti. L'anno scorso la corte suprema sentenziò che Zuma "aveva violato la costituzione" per non aver risarcito i circa 20 milioni di denaro pubblico 'investiti' nella sua residenza di lusso a Nkandla, nella provincia KwaZulu-Natal. Con la sentenza di oggi la corte ha chiesto all'assemblea nazionale di "stabilire delle regole" che consentano di sfiduciare il presidente.

18:25Doppio passaporto: Kompatscher, la risposta è più Europa

(ANSA) - BOLZANO, 29 DIC - "Mi chiedo se l'idea del doppio passaporto (italiano-austriaco) per i sudtirolesi possa essere compatibile con la visione che abbiamo del nostro territorio, un territorio geloso delle proprie tradizioni, ma anche plurilingue e convintamente europeo". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. "In ogni caso - ha aggiunto il governatore altoatesino - il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha ribadito che la questione sarà portata avanti solamente in pieno accordo con le autorità italiane e dunque con un approccio europeista". "Sono convinto che la risposta adeguata alle sfide del giorno d'oggi non possa che essere più Europa", ha proseguito Kompatscher, spiegando che il titolo che vorrebbe leggere nel 2018 è: "Bruxelles approva la proposta altoatesina di una cittadinanza europea".

18:19Egitto: due morti in attacco a negozio copto

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco contro un negozio di forniture per la casa di proprietà di due copti ad Helwan, la stessa località a Sud del Cairo dove questa mattina in un attentato terroristico contro una chiesa copta sono morte dieci persone. Lo riferisce la Bbc Online citando un comunicato della Chiesa copta ortodossa egiziana e precisando che l'attacco è avvenuto circa un'ora dopo quello alla chiesa.

18:15Calcio: Montella, sorpreso ed entusiasta per nuova avventura

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Sono contento e anche sorpreso, non me l'aspettavo. Questa possibilità è arrivata all'improvviso e sono estremamente entusiasta di approdare in Spagna, in questa nuova avventura, in una grandissima società, con un pubblico meraviglioso". Il nuovo tecnico del Siviglia, Vincenzo Montella, si è espresso così sulla sua nuova esperienza professionale. "Ho avuto modo di giocare - ha proseguito - a Siviglia in semifinale di Europa League con la Fiorentina e si faceva fatica a parlare in panchina, a causa del tifo. Sono curioso ed entusiasta". "Andare all'estero è un'esperienza che volevo fare. Magari non era prevista nell'immediato, soprattutto a inizio anno - ha detto ancora -, ma era nei miei programmi e nei miei sogni. Perchè il Siviglia mi ha scelto? Questo andrebbe chiesto alla società, però in Spagna si gioca prevalentemente per divertire e per fare risultato".

18:15Napoli, muore a 3 anni dopo essere stato dimesso da ospedale

(ANSA) - NAPOLI, 29 DIC - Un bambino di tre anni è morto dopo essere giunto al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico 'Santobono Pausillipon' di Napoli in arresto cardiaco. La direzione aziendale ha affidato a una commissione l'incarico di accertare quanto accaduto. E' quanto riferisce una nota diramata dall'ospedale napoletano. Questi i fatti: il piccolo, proveniente da un comune del Vesuviano, è giunto ieri sera al pronto soccorso in codice verde. I sanitari hanno riscontrato segni di infiammazione delle vie aeree, dolori addominali e diarrea. A seguito della visita e di ecografia, valutato il quadro clinico, si è ritenuto di non procedere al ricovero: il bambino, cui sono stati prescritti alcuni farmaci e la richiesta di un controllo medico dopo 24 ore, è così rientrato a casa. Fino al drammatico epilogo di questa mattina. Il bimbo è giunto alle 7 accompagnato dal 118 al pronto soccorso in arresto cardiaco e, nonostante le procedure rianimatorie, alle 7.43 è deceduto.