Ultima ora

17:32Kompatscher, aumentare pedaggi autostradali per ridurre Tir

(ANSA) - BOLZANO, 29 DIC - Alla conferenza europea sul traffico di Monaco di Baviera del prossimo 8 gennaio, "per la prima volta l'Italia si posizionerà in maniera chiara a favore di una crescita dei pedaggi autostradali lungo l'asse del Brennero con l'obiettivo di trasferire il traffico pesante da gomma a rotaia". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, parlando della sua partecipazione all'appuntamento europeo. Quello della mobilità, ha sottolineato il presidente altoatesino, è un tema legato a doppio filo non solo alle questioni ambientali, ma anche all'economia. Tra i motivi che rendono il Brennero il valico più utilizzato per i passaggi da nord a sud, Kompatscher ha indicato non solo i pedaggi, ma anche il prezzo decisamente inferiore del carburante nel territorio austriaco.

17:27Autonomia:sindaco Venezia,la chiedo per salvaguardia e porto

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - Sulla scia della Regione Veneto e del lavoro del presidente Luca Zaia anche il Comune di Venezia è pronto a rivendicare spazi di autonomia da Roma. Lo ha detto il sindaco, Luigi Brugnaro, nell'incontro di fine anno con il quale ha tracciato il bilancio della giunta lagunare. "Vogliamo esserci e contare al tavolo per Venezia - ha detto - perchè rivendichiamo l'autonomia nella gestione di alcuni settori specifici, come la salvaguardia della laguna e il porto".

17:27Sci: cdm, Fill secondo nella combinata di Bormio

(ANSA) - BORMIO (SONDRIO), 29 DIC - Ancora un podio per l'Italia a Bormio. A conquistarlo è Peter Fill, secondo 2'41''55 nella combinata vinta dal francese Alexis Pinturault (2'41''13). Terzo il norvegese Kjetil Jansrud. Sfortunata la prova di Dominik Paris: al comando dopo la prova di discesa e vincitore ieri, ha inforcato nello slalom speciale quando a ridosso del traguardo era al comando. Per l'Italia ci sono poi Christof Innerhofer al momento undicesimo e piu' indietro Riccardo Tonetti.

17:22Calcio: Spalletti, abituiamoci a spaventatori professionisti

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - "Bisogna essere abituati agli spaventatori professionisti. Ora si dice che è a rischio il quarto posto, ma sarà così per tutto il campionato, perché ci sono squadre forti. Non mi riferisco ai giornalisti, parlo di tutti anche dei tifosi di altre squadre". Lo dice l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro la Lazio, una sfida che la squadra nerazzurra deve vincere dopo tre sconfitte consecutive. "Se a questo punto ci fossimo arrivati con due sconfitte contro Juve e Napoli - analizza Spalletti - e poi avessimo vinto almeno una delle due partite perse, il modo di vedere le cose sarebbe stato diverso. Prima questi calciatori hanno fatto cose eccezionali, ora è facile trovare qualche difficoltà. Dobbiamo tenere a mente chi siamo e da dove arriviamo. Siamo una squadra forte e non potremo mai essere in difficoltà, a meno che non lo vogliamo noi stessi. I miei giocatori vogliono ribaltare questo momento".

17:19Calcio: serie B, due turni squalifica al novarese Da Cruz

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Due giornate di squalifica al giocatore del Novara Da Cruz e una ad altri nove calciatori sono state inflitte dal giudice sportivo di serie B, Mauro Balata, in relazione agli incontro di ieri, ultima giornata di andata del campionato. Da Cruz, già diffidato, è stato espulso nel finale della partita con l'Entella per aver assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro che lo aveva ammonito. Subiranno uno stop per espulsione causata da doppia ammonizione Cascione (Cesena), Lucarelli (Parma) e Vitale (Salernitana). Gli altri squalificati, tutti già diffidati, sono De Luca ed Eramo (Entella), Fazzi (Cesena), Gori (Frosinone), Minala (Salernitana) e Paolucci (Ternana).

17:17Calcio: Spalletti “dopo 3 ko tifosi vicini,innamorato Inter”

(ANSA) - APPIANO GENTILE (COMO), 29 DIC - ''Sarà una partita aperta, loro sono una formazione forte. Sarà una sfida tra bomber, tra Icardi e Immobile. Saranno loro a contendersi il titolo di capocannoniere a fine campionato'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Lazio. ''Mi sono sentito subito interista - aggiunge l'allenatore - ma adesso che abbiamo perso tre partite di fila e vedo la partecipazione dei tifosi, mi sono totalmente innamorato. Ora dobbiamo vincere e riuscire a perforare questo muro che ci troviamo di fronte, non possiamo aggirarlo''.

17:17Calcio: Milan, Gattuso “mercato? Spero non avere infortuni”

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 29 DIC - Con il calciomercato alle porte, Rino Gattuso non esprime desideri per il Milan. "La mia necessità più grande è non perdere qualche giocatore per strada, e vincere qualche partita - ha chiarito l'allenatore, alla vigilia della trasferta di Firenze -. E' una squadra valida, che in questo momento può fare molto più di quanto sta facendo. Io sto bene così, spero solo non arrivino infortuni, sono molto contento della rosa a disposizione". Intanto ha lasciato Milanello dopo poche settimane il preparatore atletico Mario Innaurato, che ha seguito Vincenzo Montella al Siviglia. "Rimaniamo con Dominici e Tenderini. Ringrazio la professionalità mostrata da Mario in questi 45 giorni e gli auguro il meglio: è stata una scelta sua, è abituato a fare il primo preparatore e il mio preparatore è Dominici, da 16 anni in questo club e con me in Primavera. Da parte mia e della società non c'è stato nessun problema".