05:03Usa: madre posta immagini del figlio pestato dalla polizia

NEW YORK - Ancora una storia di polizia violenta negli Stati Uniti, dove alla vigilia di Natale un ragazzo afroamericano di 17 anni e' stato picchiato a sangue da alcuni agenti mentre era ammanettato. Almeno secondo quanto racconta la madre che nelle ultime ore ha postato su Facebook le scioccanti immagini del ragazzo che porta sul viso i segni di un vero e proprio pestaggio. L'episodio e' avvenuto a Troy, in Alabama, e sui social media si e' scatenata la protesta di tantissime persone che accusano la polizia di razzismo. Ulysses Wilkerson, questo il nome del teenager, era scappato dopo essere stato fermato per motivi ancora non chiariti. Una volta riacciuffato il ragazzo - questa la versione dei poliziotti - ha fatto loro credere di avere una pistola. Dopo aver compiuto un movimento brusco e' stato quindi bloccato e ammanettato. Alla fine pero' Ulysses ha riportato fratture e una commozione cerebrale.

04:46Gb: Ringo Starr e Barry Gibb diventano ‘Sir’

LONDRA - 'Sir' Ringo Starr e 'Sir' Barry Gibb. L'ex batterista dei Beatles e il più anziano (e unico ancora in vita) dei Bee Gees sono tra le celebrità che verranno insignite del prestigioso 'cavalierato' concesso dalla monarchia britannica, divenendo quindi 'Sir'. La lista delle personalità destinate a diventare 'cavalieri' per i loro meriti o il loro coraggio viene resa nota due volte l'anno, alla vigilia dell'anno nuovo e in giugno, quando viene ufficialmente celebrato il compleanno della regina Elisabetta.

01:16Calcio: presidente Crotone ironico, “salutatemi il Var”

(ANSA) - CROTONE, 29 DIC - "Salutatemi il Var". È ironico il presidente del Crotone Gianni Vienna, mentre lascia lo stadio dopo la sconfitta del Crotone e dopo aver visto negato un netto rigore a favore della sua squadra per un fallo di mani apparso netto ai più di Mertens. Fallo per il quale il direttore di gara non ha neppure ritenuto di consultare la Var. "Non so se è legale - dice Vrenna - intervenire nel cuore dell'area con le due braccia ravvicinate. Spesso per episodi analoghi è stato dato il rigore", dice Vrenna, che protesta anche per il fallo di Maggio ai danni di Ceccherini. "Vorrei rivederlo - afferma - ma ormai la gara è finita e quello che possiamo dire é che non siamo stati fortunati negli episodi dubbi". "Magari un punticino al Napoli potevamo strapparlo - dice ancora Vrenna - e invece siamo qui a commentare un'altra sconfitta. Vuol dire che ci rimboccheremo le maniche e ricominceremo a fare punti nell'anno nuovo. Non passerò un brutto Capodanno perché la squadra mi è piaciuta''

01:02Calcio: Sarri, il titolo di campioni d’inverno non esiste

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - ''Il titolo di campioni d'inverno è un titolo che non esiste e non ci interessa''. Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, non vuol sentir parlare del titolo di campioni d'inverno ne' del presunto fallo di mano di Mertens: ''E' un qualcosa che non ha nessun valore. Abbiamo fatto 96 punti in un anno ma li abbiamo mischiati male perché fatti in due stagioni diverse. Stiamo facendo un bel cammino e siamo orgogliosi ma per garantire un futuro di questo livello al Napoli è importantissimo andare in Champions. Il rigore chiesto dal Crotone? La palla - assicura Sarri - batte sul petto di Mertens e poi Hamsik devia il pallone a 30 centimetri da lui. Io vedo la maglietta che si deforma sul punto del petto, poi c'è Hamsik e un difensore che gli saltano molto vicini. Parlare di volontarietà in un'occasione di questo tipo mi sembra eccessivo''.

00:56Calcio: Zenga ‘su Mertens era rigore, ma Var come funziona’

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Il tocco di mano di Mertens? Io vorrei capire come funziona il VAR. Sono appena tornato ad allenare in Italia e sono stato squalificato subito per proteste''. A Premium Sport dopo il ko di misura con il Napoli, l'allenatore del Crotone Walter Zenga, se la prende con il mancato utilizzo della Var nel caso di episodi dubbi i area di rigore come quello che ha visto protagonista Mertens: ''Oggi non ho protestato, non dico niente perché parlano le immagini. Noi abbiamo fatto una grande partita ma vorrei capire come funziona la Var. Se l'arbitro non ci arriva deve arrivarci la VAR ma dalle immagini mi sembra chiarissimo che ci sia un rigore per noi. Vorrei capire come funziona, chi lo gestisce e chi guarda le cose. Non voglio dire che non hanno dato il rigore perché si trattava del Crotone però questa cosa ti lascia l'amaro in bocca. Il quarto uomo mi ha detto che la VAR ha fatto il silent check dicendo che non era rigore. Credo che un rigore in quel momento avrebbe potuto riaprire la gara''.

00:36Basket: Eurolega, Milano-Stella Rossa 88-91

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 29 DIC - Ora all'Olimpia Milano serve un mezzo miracolo in Eurolega. La sconfitta nell'ultimo turno del girone di andata contro la Stella Rossa (88-91) spinge l'AX (4-11) nuovamente in fondo alla classifica mentre rilancia le speranze di playoff dei serbi (6-9). È una Milano che deve recitare il mea culpa, sbagliando l'approccio alla gara e mancando nelle proprie stelle (Goudelock e Theodore): subito sotto con una partenza da incubo (6-20 al 6'), viene cannoneggiata dalla lunga distanza (20-37 al 14') e sembra pronta a crollare. Non succede perché dalla panchina Pianigiani pesca energie e uno spirito guerriero: Cinciarini (11 punti e 5 assist), M'Baye (14) e Bertans (14) costruiscono un parziale di 18-4 (38-41 al 18') per ricucire lo strappo. Milano è testarda: si avvicina (60-61 al 30'), poi scivola ancora (64-72 al 34') ma arriva con una tripla di Micov al pareggio (83-83 a 51'' dalla fine). Ma un canestro di Feldeine (19 punti) e una persa di Pascolo spezzano l'equilibrio e arriva il fatale ko

00:25Calcio:Hamsik’strada giusta,ora vogliamo raccogliere frutti’

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Non ci possiamo permettere di fare così, dobbiamo chiuderle prima le partite ma l'importante è aver vinto: contavano solo i 3 punti''. A premium Sport, il centrocampista del Napoli Marek Hamsik sprona gli azzurri a non abbassare la guardia dopo la vitttoria di misura a Crotone: ''Campioni d'inverno? La strada è giusta già da tre anni. Ora vogliamo raccogliere i frutti. Siamo contenti di quello che stiamo facendo ma vogliamo arrivare fino alla fine''. Preoccupati per Mertens e Callejon che non segnano da otto giornate? ''No - aggiunge il giocatore azzurro - non direi. Oggi ci hanno provato, Cordaz è stato bravissimo. Devono continuare così e sono certo che si sbloccheranno presto".