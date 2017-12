Ultima ora

18:15Il Nepal vieta le scalate in solitaria sull’Everest

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Gli scalatori di tutto il mondo dal prossimo anno non potranno più cimentarsi sull'Everest da soli. Lo hanno deciso le autorità del Nepal nel tentativo di limitare gli incidenti sulle sue montagne. D'ora in avanti il 'tetto del mondo' sarà off limits anche per gli scalatori non vedenti e coloro che hanno subito l'amputazione di entrambe le gambe. Una misura questa che ha già scatenato la rabbia di molti alpinisti che l'hanno definita "discriminatoria", secondo quanto riportato dalla Bbc. "Scalerò il monte Everest indipendentemente dalle decisioni che prenderanno le autorità. Niente è impossibile", ha scritto su Facebook Hari Budha Magar, ex militare che ha perso entrambe le gambe quando era dispiegato in Afghanistan ed ha lanciato su internet una campagna per diventare il primo scalatore mutilato dal ginocchio in su a conquistare la cima. L'impresa è riuscita soltanto 15 maggio 2006 al neozelandese Mark Joseph Inglis, privo di entrambe le gambe ma amputato dal ginocchio in giù.

18:02Capodanno: sindaco Cortina, non pensiamo a numero-chiuso

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 30 DIC - "Cortina non pensa al numero 'chiuso' per i turisti. Cortina è per tutti. Certo la montagna va rispettata, e affrontata in modo organizzato, ma abbiamo le capacità per accogliere chiunque voglia venire qui". Il sindaco della cittadina ampezzana, Giampietro Ghedina, chiude così il dibattito sui favorevoli o contrari all'idea 'numero chiuso', dopo il caos del 27 dicembre scorso, quando decine di automobili di vacanzieri finite fuori strada perchè senza catene o gomme invernali hanno bloccato l'accesso al centro. Nei delle festività del Natale, ricorda Ghedina, Cortina ospita 40-50mila vacanzieri, "e con una nevicata di 70 centimetri, come quella della scorsa settimana, è normale si formino code e rallentamenti, soprattutto se qualcuno non rispetta le regole e il buon senso". "Non è diverso - osserva Ghedina - quando in pieno agosto si tenta di raggiungere le spiagge del litorale veneziano. Ma Cortina, capisco, fa più notizia".

17:56Russia: arrestato autore attacco a San Pietroburgo

(ANSA) - MOSCA, 30 DIC - L'autore dell'attentato al centro commerciale Gigant Hall di San Pietroburgo, che ha ferito almeno 18 persone, è stato "trovato e arrestato". Lo ha fatto sapere il servizio stampa dei servizi federali di sicurezza russi (FSB). Lo riporta RT.

17:45Calcio: tifosi Sampdoria ricordano Federico Aldrovandi

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - "Per qualcuno una provocazione, per noi solo un ragazzo". Con questo striscione i tifosi della Gradinata Sud della Sampdoria, oggi in campo contro la Spal al Ferraris, hanno voluto ricordare Federico Aldrovandi, il giovane ferrarese morto nel 2005 e per il quale sono stati condannati quattro poliziotti per eccesso colposo nell'uso delle armi Accanto allo striscione è stata esposta anche un'immagine gigante di Aldrovandi e dal settore ospiti, presenti oltre un migliaio di tifosi arrivati da Ferrara, il gesto è stato salutato con un lungo applauso.

17:39Tennis: Hopman Cup, la Svizzera parte bene

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - E' Roger Federer il protagonista più atteso della 30/a edizione della Hopman Cup 2018, tradizionale esibizione mista per nazioni in programma da oggi fino al 6 gennaio a Perth. Per il secondo anno di fila il 36enne fuoriclasse svizzero fa coppia con la giovane Belinda Bencic. Federer, numero 2 del ranking mondiale, ha esordito in modo positivo battendo per 6-4 6-3 Yuichi Sugita nel primo match del confronto fra Svizzera e Giappone valido per il gruppo B. A mettere al sicuro il successo per il team rossocrociato è stata poi la Bencic, regolando 7-5 6-3 Naomi Osaka. Quindi il doppio misto ha sancito il definitivo 3-0 per la Svizzera. Il match di apertura della manifestazione, anche questo valido per il Gruppo B ha visto gli Stati Uniti di CoCo Vandeweghe e Jack Sock imporsi per 2-1 sulla Russia del duo formato da Anastasia Pavlyuchenkova e Karen Khachanov.

17:34Turismo: 2017 anno record, presenze sopra 420 milioni

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Un Capodanno da 'tutto esaurito' e soprattutto un anno record per il turismo che si avvia a chiudere con oltre 420 milioni di presenze, il 4,2% in più sul già ottimo 2016. Emerge dall'indagine previsionale sui flussi turistici realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, per conto di Confesercenti. Per la prossima notte di San Silvestro sono state già riservate l'87% delle camere offerte online, con punte del 94% per le località montane, ed è attesa una crescita nei giorni finali. Un dato che conferma il buon andamento delle feste 2017, per le quali si stimano 16,8 milioni di presenze, 380 mila in più sullo scorso anno. "In questi ultimi due anni - dice Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti - il turismo ha dimostrato di essere un settore su cui puntare, un volano insostituibile per la ripresa del paese: l'auspicio è che l'attenzione alle imprese del comparto diventi un elemento centrale nell'agenda economica del prossimo Governo".

17:16Iran condanna tweet Trump, ingannevole e opportunista

(ANSA) - TEHERAN, 30 DIC - "Il popolo iraniano non dà credito alle dichiarazioni ingannevoli e opportunistiche del signor Trump o dei suoi funzionari". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Bahram Ghasemi, citato dalla tv di Stato, condannando il tweet del presidente degli Stati Uniti in sostengo al diritto degli iraniani di manifestare.