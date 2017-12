Ultima ora

18:54Al Monza Circuit Premiazione dei Campioni del Volante 2017

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Si terrà venerdì 19 gennaio 2018 presso il Monza ENI Circuit, la Premiazione dei Campioni Italiani del Volante 2017. L'Automobile Club d'Italia dedica una intera giornata ai migliori protagonisti della stagione agonistica da poco conclusa. Nel programma della giornata, è prevista una sfida tra Campioni su un tracciato ricavato sulla pista dell'Autodromo brianzolo, la Cerimonia di consegna dei Titoli Tricolori e dei premi speciali per quanti si sono particolarmente distinti in ambito nazionale ed internazionale portando lustro ai colori italiani, e a seguire, una festa con i piloti protagonisti anche nel ruolo di intrattenitori. A fare gli onori di casa, come di consueto il Presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, che si congratulerà con gli esponenti di spicco del motorsport italiano. Tra gli ospiti della giornata ACI anche il Ministro dello Sport, Programmazione Economica ed Editoria, Luca Lotti.

18:51Auto: Calendario Campionato Italiano Velocità montagna 2018

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Il Campionato Italiano Velocità Montagna rilancia per un 2018 intenso che vede delle novità in calendario e punta a confermare gli alti numeri e l'alto interesse di pubblico e piloti per la massima serie tricolore ACI Sport, che non ha rivali in Europa. Dietro al successo, il fascino delle romantiche corse su suggestivi tratti di strada incastonati nei più bei panorami dell'intera penisola e la passione verso una disciplina che vive in mezzo alla gente, facendo del pubblico un co-protagonista. Grande il lavoro della Federazione per mantenere il campionato al top, dai continui rinnovamenti regolamentari alle rigide regole sulla sicurezza. Dodici gli appuntamenti, si partirà il week end del 6 maggio proprio con la prima delle new entry: L'Alpe del Nevegal in provincia di Belluno, mentre ha mantenuto la sua collocazione di fine maggio la friulana Verzegnis, poi tra le novità l'anticipo al 10 giugno della Coppa Selva di Fasano, come il posticipo del Trofeo Scarfiotti di Sarnano al primo week end di agosto

18:49Calcio: Serie A, Roma resta al quarto posto

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Classifica del campionato di calcio di Serie A dopo la 19/a giornata (Inter-Lazio ore 18; Verona-Juventus ore 20.45): Napoli 48; Juventus 44; Inter 40; Roma 39; Lazio 36; Sampdoria 30; Udinese, Fiorentina e Atalanta 27; Torino e Milan 25; Bologna 24; Chievo e Sassuolo 21; Cagliari 20; Genoa 18; Spal e Crotone 15; Verona 13; Benevento 4. Lazio, Roma, Sampdoria e Udinese una partita in meno.

18:32M5s: al via le regole, parlamentarie a metà gennaio

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Oggi apriamo ufficialmente le candidature per le parlamentarie che si terranno intorno a metà gennaio. Per poterci presentare alle elezioni ci siamo dovuti dotare di un nuovo Statuto e di un nuovo Codice Etico". Lo rende noto il candidato premier M5S Luigi Di Maio sul blog di Beppe Grillo. "E' ora di pensare in grande. E' ora di andare al governo e fare quello che i partiti non hanno mai avuto la libertà di fare" aggiunge Di Maio.

18:30Botti proibiti, il più gettonato è ‘Kim ‘o coreano’

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - C'era una volta il 'pallone di Maradona', figlio degli anni trionfali del Pibe de oro con la maglia del Napoli. Poi arrivarono altri nomi altisonanti come Tsunami e la bomba Bin Laden. Chili e chili di polvere pirica. La prerogativa era sempre la stessa: contenere materiale esplodente in quantità elevatissima, capace di fare un botto tremendo, con il conseguente rischio di causare gravi danni a cose e soprattutto persone. Per la fine del 2017 l'ordigno più ricercato è la bomba 'Kim 'o coreano', dal nome del dittatore Kim Jong-un, che con le sue continue minacce agli Stati Uniti sta tenendo col fiato sospeso il mondo intero. La sua possibile propensione all'utilizzo dei razzi a lunga gittata è stata presa a pretesto dai 'fabbricanti' di botti proibiti che hanno messo in commercio questa nuova bomba, dalla potenza esplosiva definita devastante. Si tratta di un ordigno, secondo quanto raccontano gli artificieri, che contiene diversi chili di miscela esplodente.

18:30Calcio: Serie A, primo successo per il Benevento

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Risultati della 19/a giornata, ultima d'andata, di Serie A: Atalanta-Cagliari 1-2 (Pavoletti, Padoin, Gomez); Benevento-Chievo 1-0 (Coda); Bologna-Udinese 1-2 (Danilo a, Widmer, Lasagna); Roma-Sassuolo 1-1 (Pellegrini, Missiroli); Sampdoria-Spal 2-0 (Quagliarella 2, 1r); Torino-Genoa 0-0; Crotone-Napoli 0-1 (ieri); Fiorentina-Milan 1-1 (giocata alle 12.30); Inter-Lazio alle 18; Verona-Juventus alle 20.45.

18:26Usa: ondata di gelo, in Massachussets uccide anche squali

(ANSA) - WASHINGTON, 30 DIC - L'ondata di gelo che si e' abbattuta su gran parte degli Stati Uniti con un calo di temperature record (fatta eccezione per il sud-ovest del Paese) pare abbia fatto anche vittime inusuali: gli squali. In Massachussets infatti ne sono stati trovati alcuni spiaggiati nella baia di Cape Cod e a quanto pare proprio a causa del gran freddo. La 'Atlantic White Shark Conservancy' ha affermato che due squali sono stati trovati mercoledì "probabilmente arenati a causa di uno shock termico".