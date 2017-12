Ultima ora

01:08Calcio: Pecchia “il Verona ha fatto una gara coraggiosa”

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Sono orgoglioso della mia squadra perché abbiamo affrontato la gara con coraggio nonostante l'avversario. Nel momento in cui si poteva pensare che potessimo fare qualcosa in più è venuta fuori la qualità della Juventus. Dovevamo essere più concreti in certe situazioni perché potevamo fare male a una grande squadra che ha affrontato questa sfida con il piglio di un piccola squadra, nonostante i campioni che ha". Così l'allenatore del Verona, Fabio Pecchia. "Molti giovani stanno crescendo ma dobbiamo raccogliere punti. A parte a Udine siamo sempre rimasti in gara in tutte le partite ma ora nel girone di ritorno dobbiamo prenderci più punti possibili". "Caceres è un giocatore che ha qualità ed esperienza e riesce sempre a trovare il varco giusto. E' importante per noi, ci sta dando una grande mano, peccato che alla fine ha avuto un problema fisico e ho dovuto toglierlo. A gennaio andrà alla Lazio? Non lo so, ora avremo la gara col Napoli poi vedremo".

01:02Calcio: Allegri, abbiamo 19 partite per superare il Napoli

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Siamo contenti anche se non abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo messo a rischio la vittoria, dopo un bell'inizio abbiamo sbagliato moltissimi passaggi. Il Verona ha fatto bene, è una squadra in salute e sapevamo che sarebbe stata una gara pericolosa. Non potevamo permetterci di lasciare punti per strada, dovevamo vincere per staccare quelle dietro e per stare attaccati al Napoli. Noi aspettiamo un loro passo falso: abbiamo 19 partite per superarlo". Queste le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria a Verona. "E' importante che Dybala sia tornato al gol, siamo tutti contenti - ha aggiunto -. Dopo il gol ha cominciato a giocare meglio perché come sempre la condizione psicologica è tutto nel calcio. Posso consigliargli di pensare solamente a fare le cose, al suo percorso senza ascoltare i paragoni che gli fanno solo male. Insieme a Neymar sarà uno dei due migliori giocatori al mondo: il futuro è dalla sua parte, non deve avere ansie".

00:59Basket: serie A, Trento-Torino 79-67

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Vittoria della Dolomiti Energia Trentino sulla Fiat Torino in un anticipo della 13/a giornata del campionato di serie A di basket. Trento, al quarto successo consecutivo, si impone 79-67 (15-10, 42-25, 68-45) e sale al settimo posto provvisorio con 14 punti. Torino resta fermo a 16. Nell'altra partita del sabato, la Grissin Bon Reggio Emilia supera 86-60, in maniera abbastanza sicura, la Red October Cantù, centrando un'importante vittoria sia in chiave salvezza sia in prospettiva Final-Eight. Non brillantissima invece la Red October, che ha avuto buone cose dai suoi elementi migliori, ma senza la dovuta continuità. Reggio Emilia sale a quota 10, Cantù resta a 12.

00:14Calcio: posticipo serie A, Verona-Juventus 1-3

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - La Juventus chiude con una vittoria il 2017 battendo 3-1 il Verona al Bentegodi con una rete di Matuidi al 6' e una doppietta di Dybala nella ripresa, provvidenziale dopo il pareggio di Caceres. Alla fine del girone d'andata, i bianconeri sono ad un punto dalla capolista Napoli, che gira a quota 48. Più staccate l'Inter, 41, e la Roma 39, mentre la Lazio è a 47. Il Verona, che ha tenuto bene il campo prima dell'exploit dell'argentino (14 reti stagionali per lui), è penultimo con 13 punti, a -2 dalla coppia Spal-Crotone.

00:07Cadavere donna fatto a pezzi trovato in Veneto

(ANSA) - VERONA, 30 DIC - Il corpo di una donna fatto a pezzi è stato ritrovato nella serata di oggi a Valeggio sul Mincio (Verona), in località Gardone. Il cadavere è stato scoperto da un allevatore, in una zona isolata di campagna. Secondo gli investigatori, la vittima, ancora da identificare, è stata abbandonata sul posto nelle ultime ventiquattro ore. Al momento non vi sono ipotesi attendibili sulla natura del delitto.

23:54Papa, una foto di Nagasaki come monito contro ogni guerra

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 30 DIC - Papa Francesco ha scelto una foto tragica, delle conseguenze del bombardamento atomico a Nagasaki del 1945, per un suo messaggio di pace, contro ogni guerra. "Nagasaki, 1945. Un ragazzo con in spalla il fratellino morto nel bombardamento atomico, attende il suo turno per far cremare il corpicino senza vita. E' l'immagine scattata dal fotografo statunitense Joseph Roger O'Donnell - si legge sul retro della foto, in spagnolo - dopo il bombardamento di Nagasaki". Un'immagine" - ha scritto l'Osservatore Romano - che "ha colpito molto Papa Francesco, il quale ha voluto farla riprodurre su un cartoncino, accompagnandola con un commento eloquente, '...il frutto della guerra', seguito dalla sua firma autografa".

23:12Muore investito durante gara moto, due francesi denunciati

(ANSA) - OTTOBIANO (PAVIA), 30 DIC - I carabinieri hanno denunciato a piede libero per omicidio colposo e omissione di soccorso due francesi, uno di 30 anni e l'altro minorenne, per l'incidente che al kartodromo South Milano di Ottobiano è costato la vita a Bruno De Paoli, 68 anni, di Cilavegna. Intorno alle 15 del 29 dicembre, De Paoli, che era sbandieratore, è stato investito dai motociclisti che stavano effettuando giri di prova e che hanno proseguito la loro corsa senza fermarsi. I carabinieri hanno ordinato la chiusura dell'impianto, poi hanno avviato i rilievi e le indagini per identificare i responsabili dell'investimento. Dopo aver controllato tutti i motocicli impegnati e aver sentito alcuni testimoni, hanno accertato che l'uomo era stato investito e fatto cadere da una Ktm condotta dal 30enne, dopo di che era sopraggiunta la Yamaha del minore che l'aveva travolto. I due, viste le verifiche in corso e ormai certi che sarebbero stati smascherati, dopo alcune ore hanno ammesso le loro responsabilità.