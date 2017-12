Ultima ora

18:34Iran: manifestanti ancora in strada a Teheran e altre città

(ANSA) - TEHERAN, 31 DEC - Continuano le manifestazioni in Iran, a Teheran e in altre grandi città. In serata nella capitale i dimostranti hanno cominciato a radunarsi in piazza Enghelab e nelle strade principali, gridando slogan contro le autorità, compreso l'ayatollah Khamenei e i leader religiosi del Paese. Le strade sono presidiate da agenti in tenuta antisommossa. Il traffico è intenso e le auto suonano ripetutamente il clacson. La polizia invita la gente a lasciare l'area. Il governatore di Teheran, Mohammad Hossein Moghimi, ha ribadito oggi che i raduni non sono stati autorizzati e che quindi ogni manifestazione è illegale.

18:29Terremoto: dal 3 gennaio prime ispezioni in Sae Amatrice

(ANSA) - RIETI, 31 DIC - Il Comune di Amatrice fa sapere, con un avviso sul suo sito istituzionale, che da mercoledì 3 gennaio verranno eseguiti i primi sopralluoghi in tutte le Soluzioni abitative di emergenza (Sae) "al fine di verificare la funzionalità delle stesse e delle opere di urbanizzazione realizzate". "Il sopralluogo - fa sapere il Comune di Amatrice - avverrà alla presenza di un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile, di un rappresentante del Comune, di un rappresentante del Cns, del direttore dei lavori e della ditta che ha realizzato le opere di urbanizzazione per conto della Regione". E' stato stilato anche un primo programma di sopralluoghi. Il 3 saranno visitate le Sae dell'Area Zero, Area Anpas, Area San Cipriano 2 (Trentino) e Area Sant'Angelo. Il 4 toccherà alle aree Collemagrone 1 e 2. "Sarà redatto un apposito verbale - fa sapere ancora il Comune - in cui verranno indicati gli eventuali malfunzionamenti, e la rispettiva competenza per la rapida risoluzione".(ANSA).

18:13Calcio: Guardiola, temo 2 mesi stop per Gabriel Jesus

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Un paio di mesi di stop. E' quanto teme Pep Guardiola per Gabriel Jesus, uscito in lacrime per un infortunio ad un ginocchio nel primo tempo della partita odierna a Londra tra il Manchester City e il Crystal Palace. Il tecnico dei Citizens si è sbilanciato in questo senso nel dopo-gara, in attesa di avere i risultati degli esami medici che verranno compiuti nelle prossime ore sull'attaccante brasiliano. C'e' relativamente meno preoccupazione per le condizioni di Kevin De Bruyne, uscito a sua volta in barella dopo aver subito un brutto fallo nel finale di gara. Il belga, uno dei giocatori chiave della capolista, avrebbe riportato una forte contusione. I due Citizens non sono stati i soli a lasciare il campo in barella, stessa sorte essendo capitata anche ai giocatori del Palace Scott Dann e Jason Puncheon. Il primo ha subito un brutto infortunio ad un ginocchio che lo terrà fuori per diversi mesi, mentre il secondo, responsabile della violenta entrata su De Bruyne, a sua volta rischia un lungo stop.

18:00Atletica: l’etiope Edris domina la Boclassic

(ANSA) - BOLZANO, 31 DIC - L'etiope Muktar Edris ha dominato la Boclassic 2017, vincendo per la terza volta la corsa di San Silvestro di Bolzano in 28:45, davanti ai due marocchini Soufiane Bouqantar (29:07) e Hicahm Amghar (29:08). L'azzurro Yemane Crippa ha perso un posto sul podio per un suo errore di conteggio dei giri, concludendo poi quarto in 29:25. Verso la fine del penultimo giro l'italiano ha fatto una volta, staccando i due marocchini e tagliando il traguardo a mani alzate. Con fatica ha poi ripreso il ritmo e ha concluso la gara in quarta posizione. "Chiedo scusa a tutti per questo errore che mi è costato il podio che oggi era davvero a portata di mano. Mi rifarò l'anno prossimo", ha commentato Crippa dopo la gara.

17:49Marò: Latorre su Fb spera 2018 porti notizia loro innocenza

(ANSA) - BARI, 31 DIC - La "tanto attesa" notizia della loro innocenza è quanto spera possa "finalmente" arrivare nel 2018 il fuciliere di Marina tarantino, Massimiliano Latorre, accusato con il commilitone barese, Salvatore Girone, di avere ucciso due pescatori indiani scambiandoli per pirati, nel 2012, nel corso di una missione antipirateria al largo delle coste dello Stato del Kerala. "Mi auguro - scrive Latorre su Facebook - che la notizia da tanto attesa possa prendere finalmente forma nella sua genuina verità, e che i cambiamenti dei prossimi mesi portino a considerare ed affrontare la nostra situazione con la giusta passione, orgoglio e dignità Nazionale, considerando e ricordando i sacrifici affrontati e le diverse privazioni ancora oggi in essere". I fucilieri, rientrati in momenti diversi in Italia dall'India dove erano trattenuti, attendono di conoscere gli esiti della procedura di arbitrato internazionale, che non si concluderà prima di agosto 2018, che stabilirà quale dei due Stati ha la giurisdizione sul caso.

17:37Iran: il presidente Rohani parlerà in tv questa sera

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Dopo quattro giorni di proteste in tutto il paese, il presidente iraniano Hassan Rohani terrà un discorso che sarà trasmesso questa sera in televisione. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Isna.

17:35Calcio: gaffe sponsor Barca ‘preso Coutinho’, ma non è vero

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Il calciomercato invernale aprirà solo domani, in Italia il 3 gennaio, ma la fame di colpi e grandi affari ha forse tradito il colosso dell'abbigliamento sportivo Nike. Lo sponsor tecnico del Barcellona ha annunciato su social e siti l'ingaggio del brasiliano del Liverpool Coutinho da parte del club blaugrana. Il messaggio pubblicitario - "Philippe Coutinho è pronto a brillare nel Camp Nou. Prendi l'equipaggiamento 2017/18 del Fc Barcellona con il nome del 'mago'. Sbrigati, la personalizzazione gratuita è disponibile solo fino al 6 gennaio" - è stato cancellato dopo qualche minuto ma non prima di aver fatto il giro del mondo.