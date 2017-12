Ultima ora

17:37Iran: il presidente Rohani parlerà in tv questa sera

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Dopo quattro giorni di proteste in tutto il paese, il presidente iraniano Hassan Rohani terrà un discorso che sarà trasmesso questa sera in televisione. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Isna.

17:35Calcio: gaffe sponsor Barca ‘preso Coutinho’, ma non è vero

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Il calciomercato invernale aprirà solo domani, in Italia il 3 gennaio, ma la fame di colpi e grandi affari ha forse tradito il colosso dell'abbigliamento sportivo Nike. Lo sponsor tecnico del Barcellona ha annunciato su social e siti l'ingaggio del brasiliano del Liverpool Coutinho da parte del club blaugrana. Il messaggio pubblicitario - "Philippe Coutinho è pronto a brillare nel Camp Nou. Prendi l'equipaggiamento 2017/18 del Fc Barcellona con il nome del 'mago'. Sbrigati, la personalizzazione gratuita è disponibile solo fino al 6 gennaio" - è stato cancellato dopo qualche minuto ma non prima di aver fatto il giro del mondo.

17:18Corruzione su permessi soggiorno, agente dovrà risarcire Ps

(ANSA) - BOLOGNA, 31 DIC - Quindicimila euro di danno d'immagine alla Polizia di Stato. E' quanto dovrà risarcire, ha stabilito in primo grado la Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, un agente ausiliario che nel 2008 fu condannato a Bologna per corruzione: addetto al call center della Questura al servizio di registrazione degli appuntamenti sulle pratiche per il permesso di soggiorno, era a processo per aver ricevuto somme di denaro per accelerare i tempi o per compiere altre irregolarità. La condanna non fu confermata in appello nel 2013, quando fu prosciolto per prescrizione. Ciò nonostante, per i giudici contabili, questo non cancella la responsabilità amministrativa del poliziotto. Per i giudici il suo comportamento "condivisibilmente qualificato dal tribunale come corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio", ha arrecato un "vulnus al bene-interesse salvaguardato dal principio costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione". (ANSA).

16:47Calcio: sorpresa in Premier, il Crystal Palace frena il City

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Si ferma a quota 18 il record di vittorie consecutive in Premier League del Manchestyer City di Pep Guardiola. Nell'ultima partita del 2017, la capolista del campionato inglese è stata fermata sullo 0-0 dal Crystal Palace, che ha anche gettato al vento l'occasione di conquistare una clamorosa vittoria sbagliando un rigore al 48' st con Milivojevic. Il City, dopo 21 partite, guida la classifica con 59 punti - frutto di 19 vittorie e due pareggi - e ha un vantaggio di 24 lunghezze sulla seconda, il Chelsea di Antonio Conte. Molto peggio sta la squadra allenata dal veterano Roy Hodgson, quart'ultima con soli 19 punti.

16:38Iran: Trump, soldi gente sperperati per terrorismo

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Grandi proteste in Iran. La gente finalmente ha capito che i loro soldi e il loro benessere viene sperperato per il terrorismo". Così il presidente americano Donald Trump ha commentato su Twitter le manifestazioni in Iran. "Sembra che gli iraniani non ne possano più. Gli Usa vigilano su eventuali violazioni dei diritti umani", ha aggiunto.

16:32Papa: i genitori sono custodi dei figli, non i proprietari

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 31 DIC - "Tutti i genitori sono custodi della vita del figlio, e non proprietari, e devono aiutarlo a crescere e maturare". Lo ha detto il Papa nell'ultimo Angelus del 2017 dedicato alla Festa della Sacra Famiglia.

16:31Giovane ferito durante movida: fermato presunto responsabile

(ANSA) - COSENZA, 31 DIC - E' stato sottoposto a fermo dalla squadra mobile di Cosenza il presunto autore del ferimento di un 27enne avvenuto nella notte tra venerdì e ieri al culmine di una lite scoppiata davanti ad un pub nel centro durante la movida. Si tratta di Anthony Andali, di 19 anni, di Cosenza. Il giovane, secondo quanto si è appreso, avrebbe fatto parziali ammissioni. E' accusato di tentato omicidio. Altri 4 giovani sono stati denunciati in stato di libertà per rissa. Gli investigatori già da ieri erano sulle sue tracce. Il ferito, raggiunto da una decina di coltellate in varie parti del corpo, è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Cosenza. All'origine della rissa vi sarebbe stato un apprezzamento rivolto ad una ragazza. Il questore di Cosenza Giancarlo Conticchio si è complimentato con la squadra mobile per il lavoro svolto in tempi celeri e, in vista del Capodanno, ha rivolto un invito ai cosentini a "festeggiare in sicurezza e collaborando con le forze dell'ordine" che presidieranno la città. (ANSA).