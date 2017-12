Ultima ora

18:00Atletica: l’etiope Edris domina la Boclassic

(ANSA) - BOLZANO, 31 DIC - L'etiope Muktar Edris ha dominato la Boclassic 2017, vincendo per la terza volta la corsa di San Silvestro di Bolzano in 28:45, davanti ai due marocchini Soufiane Bouqantar (29:07) e Hicahm Amghar (29:08). L'azzurro Yemane Crippa ha perso un posto sul podio per un suo errore di conteggio dei giri, concludendo poi quarto in 29:25. Verso la fine del penultimo giro l'italiano ha fatto una volta, staccando i due marocchini e tagliando il traguardo a mani alzate. Con fatica ha poi ripreso il ritmo e ha concluso la gara in quarta posizione. "Chiedo scusa a tutti per questo errore che mi è costato il podio che oggi era davvero a portata di mano. Mi rifarò l'anno prossimo", ha commentato Crippa dopo la gara.

17:49Marò: Latorre su Fb spera 2018 porti notizia loro innocenza

(ANSA) - BARI, 31 DIC - La "tanto attesa" notizia della loro innocenza è quanto spera possa "finalmente" arrivare nel 2018 il fuciliere di Marina tarantino, Massimiliano Latorre, accusato con il commilitone barese, Salvatore Girone, di avere ucciso due pescatori indiani scambiandoli per pirati, nel 2012, nel corso di una missione antipirateria al largo delle coste dello Stato del Kerala. "Mi auguro - scrive Latorre su Facebook - che la notizia da tanto attesa possa prendere finalmente forma nella sua genuina verità, e che i cambiamenti dei prossimi mesi portino a considerare ed affrontare la nostra situazione con la giusta passione, orgoglio e dignità Nazionale, considerando e ricordando i sacrifici affrontati e le diverse privazioni ancora oggi in essere". I fucilieri, rientrati in momenti diversi in Italia dall'India dove erano trattenuti, attendono di conoscere gli esiti della procedura di arbitrato internazionale, che non si concluderà prima di agosto 2018, che stabilirà quale dei due Stati ha la giurisdizione sul caso.

17:37Iran: il presidente Rohani parlerà in tv questa sera

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Dopo quattro giorni di proteste in tutto il paese, il presidente iraniano Hassan Rohani terrà un discorso che sarà trasmesso questa sera in televisione. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Isna.

17:35Calcio: gaffe sponsor Barca ‘preso Coutinho’, ma non è vero

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Il calciomercato invernale aprirà solo domani, in Italia il 3 gennaio, ma la fame di colpi e grandi affari ha forse tradito il colosso dell'abbigliamento sportivo Nike. Lo sponsor tecnico del Barcellona ha annunciato su social e siti l'ingaggio del brasiliano del Liverpool Coutinho da parte del club blaugrana. Il messaggio pubblicitario - "Philippe Coutinho è pronto a brillare nel Camp Nou. Prendi l'equipaggiamento 2017/18 del Fc Barcellona con il nome del 'mago'. Sbrigati, la personalizzazione gratuita è disponibile solo fino al 6 gennaio" - è stato cancellato dopo qualche minuto ma non prima di aver fatto il giro del mondo.

17:18Corruzione su permessi soggiorno, agente dovrà risarcire Ps

(ANSA) - BOLOGNA, 31 DIC - Quindicimila euro di danno d'immagine alla Polizia di Stato. E' quanto dovrà risarcire, ha stabilito in primo grado la Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, un agente ausiliario che nel 2008 fu condannato a Bologna per corruzione: addetto al call center della Questura al servizio di registrazione degli appuntamenti sulle pratiche per il permesso di soggiorno, era a processo per aver ricevuto somme di denaro per accelerare i tempi o per compiere altre irregolarità. La condanna non fu confermata in appello nel 2013, quando fu prosciolto per prescrizione. Ciò nonostante, per i giudici contabili, questo non cancella la responsabilità amministrativa del poliziotto. Per i giudici il suo comportamento "condivisibilmente qualificato dal tribunale come corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio", ha arrecato un "vulnus al bene-interesse salvaguardato dal principio costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione". (ANSA).

16:47Calcio: sorpresa in Premier, il Crystal Palace frena il City

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Si ferma a quota 18 il record di vittorie consecutive in Premier League del Manchestyer City di Pep Guardiola. Nell'ultima partita del 2017, la capolista del campionato inglese è stata fermata sullo 0-0 dal Crystal Palace, che ha anche gettato al vento l'occasione di conquistare una clamorosa vittoria sbagliando un rigore al 48' st con Milivojevic. Il City, dopo 21 partite, guida la classifica con 59 punti - frutto di 19 vittorie e due pareggi - e ha un vantaggio di 24 lunghezze sulla seconda, il Chelsea di Antonio Conte. Molto peggio sta la squadra allenata dal veterano Roy Hodgson, quart'ultima con soli 19 punti.

16:38Iran: Trump, soldi gente sperperati per terrorismo

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Grandi proteste in Iran. La gente finalmente ha capito che i loro soldi e il loro benessere viene sperperato per il terrorismo". Così il presidente americano Donald Trump ha commentato su Twitter le manifestazioni in Iran. "Sembra che gli iraniani non ne possano più. Gli Usa vigilano su eventuali violazioni dei diritti umani", ha aggiunto.