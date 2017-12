Ultima ora

03:16Incidenti stradali: scontro in A5, un morto e 6 feriti

(ANSA) - AOSTA, 1 GEN - Una ragazza di 19 anni è morta e altri sei giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte sull'autostrada A5 all'altezza di Chambave, in provincia di Aosta. Sono tutti residenti nella cintura di Milano. Il furgone su cui viaggiavano in direzione di Aosta si è scontrato con un pullman. I feriti - quattro ragazzi di 17 anni e due ragazze di 19 - sono stati trasportati all'ospedale Parini di Aosta. La cause dell'impatto sono in via di accertamento da parte della Polizia stradale, intervenuta assieme al 118 e ai Vigili del fuoco di Aosta. Il tratto di A5 tra Chatillon e Aosta Ovest è chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

00:47Costa Rica: aereo precipitato, morti 2 piloti e 10 stranieri

(ANSA) - SAN JOSE', 31 DIC - Il governo della Costa Rica ha reso noto che le dodici persone a bordo dell'aereo precipitato a Guanacaste, nel nordovest del Paese, sono morte nell'incidente e ha precisato che le vittime sono i due membri dell'equipaggio e 10 passeggeri stranieri. Tra i dieci passeggeri stranieri rimasti uccisi, cinque appartenevano alla stessa famiglia, riferiscono media locali ripresi dalla Bbc online. L'aereo, un Cessna 208 Caravan della compagnia locale Nature Air, era partito da San José ed era diretto alla località turistica di Punta Islita. L'incidente è avvenuto in una zona montagnosa vicino a Bejuco, nella provincia di Guanacaste. L'ex presidente della Costa Rica, Laura Chinchilla, ha reso noto in un tweet che uno dei due membri dell'equipaggio, Juan Manuel Retana, era suo cugino.

00:24Costa Rica: precipita aereo con 12 persone a bordo

(ANSA) - SAN JOSE', 31 DIC - Un aereo con 12 persone a bordo è precipitato in un'area boschiva a Guanacaste, nel nordovest della Costa Rica. Lo ha reso noto il governo pubblicando immagini del relitto in fiamme e aggiungendo che l'aereo apparteneva alla compagnia locale Nature Air. Non ci sono al momento notizie sulla sorte dei passeggeri né sulle cause dell'incidente.

00:22Auguri di Trump su Twitter, insieme rendiamo grande America

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Che hanno è stato! e abbiamo appena cominciato. Insieme, stiamo rendendo di nuovo grande l'America! Buon anno nuovo!". E' il messaggio di auguri su Twitter del presidente americano Donald Trump per il 2018. Il capo della Casa Bianca pubblica anche un video che riepiloga il primo anno del suo mandato.

00:21Iran: Rohani attacca Trump, non interferisca

(ANSA), TEHERAN, 31 DIC - Il presidente iraniano Hassan Rohani ha attaccato Donald Trump per le sue "dichiarazione che interferiscono con l'attività delle autorità dell'Iran". Nel dare il suo sostegno alle manifestazioni di questi giorni, ha attaccato Rohani, il presidente americano si è dimenticato di quando "definiva gli iraniani terroristi".

00:20Francia: discorso fine anno Macron, ‘non smetterò di agire’

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Mi assicurerò che tutte le voci, comprese quelle discordanti, siano ascoltate. Ma per questo, non smetterò di agire". Nel suo primo messaggio di fine anno dall'Eliseo, il presidente francese Emmanuel Macron traccia un bilancio dei primi mesi del suo mandato, e rilancia gli obiettivi del governo per il 2018: Unione europea, lotta al terrorismo e unità della Francia. "Ho bisogno della vostra determinazione per un sussulto europeo. Per non cedere nulla né ai nazionalisti, né agli scettici. Abbiamo bisogno di un'Europa più sovrana, più unita, più democratica", ha detto in diretta tv. "Nel 2018, mi impegnerò affinché la Francia lotti senza tregua contro il terrorismo" all'estero come "sul nostro territorio", ha detto con un pensiero ai militari caduti. "Vinceremo questa battaglia", ha assicurato. "Sul piano nazionale, il 2018 sarà quello della coesione della nazione", ha poi insistito Macron, prima di augurare buon anno al termine di un discorso durato circa 20 minuti.

00:19Iran: scontri a Arak, 100 arresti, 12 agenti feriti

(ANSA) - TEHERAN, 31 DIC - Circa 100 persone sono state arrestate durante le proteste nella città iraniana di Arak. Lo ha detto il governatore della provincia centrale, Ali Aghazadeh, aggiungendo che 12 agenti di polizia sono rimasti feriti negli attacchi all'ufficio del governatorato della stessa città. Ieri altre 200 persone erano state arrestate a Teheran.