Ultima ora

18:08Indonesia: si ribalta barca, almeno 8 morti e dispersi

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Almeno otto persone sono morte nel naufragio di una barca che si è capovolta nell'Indonesia centrale. Lo riportano diversi media internazionali citando funzionari locali che segnalano anche un numero non precisato di dispersi. L'imbarcazione, che trasportava circa 40 persone tra cui diversi bambini, stava viaggiando a nord dell'isola del Borneo. Ancora non sono chiare le cause dell'incidente.

17:57Calcio: Udinese Gerolin ‘nessun interesse per Lapadula’

(ANSA) - UDINE, 1 GEN - "Siamo pienamente soddisfatti del nostro parco attaccanti, non c'è alcuna trattativa di mercato per portare a Udine Lapadula che non rientra nei nostri piani e nelle nostre strategie". Lo dichiara oggi in una nota il ds dell'Udinese, Manuel Gerolin, commentando notizie su un presunto interessamento per il giocatore del Genoa. Per Gerolin "si tratta di notizie prive di fondamento che vogliamo smentire in maniera netta, i nostri giocatori ci hanno portato ad avere uno dei reparti offensivi più prolifici del campionato e con loro vogliamo proseguire".

17:54Incidenti stradali:migrante 17enne muore investito da 2 auto

(ANSA) - PORTIGLIOLA (REGGIO CALABRIA), 1 GEN - Un diciassettenne senegalese è stato travolto ed ucciso da due auto lungo la statale 106, nel territorio del comune di Portigliola, nel reggino. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri. B.A., era giunto in Italia solo da pochi giorni, il 19 dicembre scorso, ed era ospite del centro per minori non accompagnati gestito dall'associazione Olimpia 0-9 e aveva regolare permesso di soggiorno. Ieri sera, al momento dell'incidente, il ragazzo stava attraversando la strada in una zona scarsamente illuminata. Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia stradale di Siderno e Palmi, è stato prima investito da una Citroen e sbalzato sulla corsia opposta dove è stato travolto da un'Alfa Romeo 147. I conducenti delle due vetture si sono subito fermati per prestare soccorso, ma per il ragazzo non c'era più niente da fare. (ANSA).

17:46Giappone: matrimoni ai minimi dalla Seconda guerra mondiale

(ANSA) - TOKYO, 1 GEN - Sempre meno matrimoni in Giappone, in linea con il declino delle nascite e il numero sempre minore di giovani adulti. In base ai dati del ministero della Salute, nell'anno che si è appena concluso un totale di circa 600mila coppie hanno deciso di convolare a nozze, vale a dire 13mila matrimoni in meno rispetto al 2016, equivalente al livello più basso dalla fine della Seconda guerra mondiale. Allo stesso tempo, si sono ridotti i casi dei divorzi, per un totale di 212mila, i minimi dal 1997. Nei giorni scorsi i dati del governo avevano evidenziato che il numero dei cittadini di 20 anni - considerata l'età legale in Giappone, è rimasto piatto a 1,23 milioni, su un totale di 126,7 milioni di abitanti, corrispondente a poco meno dell'1% della popolazione. Da qui al 2025, secondo le stime dell'Istituto nazionale di ricerca, la soglia scenderà a 1,08 milioni, meno della metà dai livelli di primi anni '70.

17:43Capodanno: 45mila persone a festa Atomium Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 1 GEN - Sono stati in 45mila, leggermente meno dei 50mila previsti, a partecipare alla grande festa in piazza a Bruxelles con spettacolo pirotecnico, musica e teatro che per la prima volta ha avuto luogo all'Atomium in occasione dei suoi 60 anni. Nonostante condizioni meteo difficili, con forti piogge e raffiche di vento che in altre città del Belgio hanno portato all'annullamento dei fuochi, anche alla Grand'Place con lo spettacolo di suoni e luci ha visto un grande successo di gente, al punto da costringere la polizia verso mezzanotte a bloccare l'accesso perché c'erano oltre 10mila persone. Nessun problema particolare è emerso a livello di sicurezza. Sono stati registrati solo alcuni disordini minori in note zone periferiche 'calde', tra cui Molenbeek. Alcuni giovani hanno appiccato il fuoco ad alcuni sacchetti dell'immondizia e a qualche auto, prendendo particolarmente di mira la polizia e i pompieri, anche con alcuni lanci di pietre. In totale ci sono stati 37 fermi.

17:41Mo: telefonata Putin-Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 01 GEN - Il premier Benyamin Netanyahu e il presidente russo Vladimir Putin si sono scambiati oggi auguri di buon anno nel corso di una telefonata in cui hanno anche concordato di tornare ad incontrarsi per fare il punto su una serie di sviluppi regionali. Lo rende noto la radio pubblica israeliana. In questa fase ad Israele preme concordare con la Russia alcune 'linee rosse' relative alle attivita' in Siria dell'Iran e delle milizie sciite alleate, fra cui gli Hezbollah libanesi. Secondo la stampa, Israele segue in questi giorni con attenzione e preoccupazione la dislocazione di miliziani sciiti in una zona distante pochi chilometri dalle posizioni israeliane sulle alture del Golan.

17:33Maltempo: frana in Friuli, una quindicina persone isolate

(ANSA) - PORDENONE, 1 GEN - Le forti piogge delle ultime ore in Friuli Venezia Giulia hanno provocato il distacco di una frana lungo la strada comunale che dall'abitato di Chievolis conduce a quello di Selva, nel comune di Tramonti di Sopra (Pordenone). L'evento si è verificato di prima mattina e non ha coinvolto persone. A monte della frana si trovano attualmente una quindicina di persone, tra residenti e turisti che avevano deciso di trascorrere il Capodanno in valle. In zona stanno ora giungendo i tecnici della Edison, la società che gestisce i due impianti idroelettrici di Ca' Selva e Ca' Zul, che si occupa anche della transitabilità dell'arteria. Mobilitati anche i volontari della Protezione civile comunale. "Prima di sera la sede stradale sarà liberata - ha detto all'ANSA il sindaco di Tramonti di Sopra, Giacomo Urban - faremo scendere a valle i villeggianti e poi faremo delle valutazioni con la Protezione civile regionale". (ANSA).