17:33Maltempo: frana in Friuli, una quindicina persone isolate

(ANSA) - PORDENONE, 1 GEN - Le forti piogge delle ultime ore in Friuli Venezia Giulia hanno provocato il distacco di una frana lungo la strada comunale che dall'abitato di Chievolis conduce a quello di Selva, nel comune di Tramonti di Sopra (Pordenone). L'evento si è verificato di prima mattina e non ha coinvolto persone. A monte della frana si trovano attualmente una quindicina di persone, tra residenti e turisti che avevano deciso di trascorrere il Capodanno in valle. In zona stanno ora giungendo i tecnici della Edison, la società che gestisce i due impianti idroelettrici di Ca' Selva e Ca' Zul, che si occupa anche della transitabilità dell'arteria. Mobilitati anche i volontari della Protezione civile comunale. "Prima di sera la sede stradale sarà liberata - ha detto all'ANSA il sindaco di Tramonti di Sopra, Giacomo Urban - faremo scendere a valle i villeggianti e poi faremo delle valutazioni con la Protezione civile regionale". (ANSA).

17:14Maltempo: Toscana,codice arancione sulla costa nel Livornese

(ANSA) - FIRENZE, 1 GEN - Codice arancione per mareggiate sulla costa a nord di Piombino (Livorno) e giallo per venti sui crinali appenninici e sul monte Amiata dalle 20.00 di stasera alle 7.00 di domani, 2 gennaio 2018. L'allerta è stato diramato dalla Protezione civile della Regione Toscana. Per le mareggiate il codice giallo resterà in vigore fino alle 16.00 di domani. La perturbazione accompagnata da forti venti prima di libeccio, poi di maestrale, e mari mossi e molto mossi, crescerà nel corso della giornata di oggi. Graduale attenuazione fin dalle prime ore di domani. (ANSA).

17:12Alcool e bestemmie, polemiche su Capodanno social Nainggolan

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Alcol, sigarette e bestemmie: comincia così il 2018 di Radja Nainggolan, il centrocampista della Roma finito al centro delle prime polemiche dell'anno per un video un po' sopra le righe pubblicato - e poi tolto - su Instagram durante la notte di Capodanno. Nei filmati si vede il belga mentre fuma, ma questa non è una novità per lui che lo ha sempre ammesso:; e poi, nel pieno della notte gioca a paddle con gli amici, il tutto condito con varie imprecazioni blasfeme e un inequivocabile "So 'mbriaco fracico". Passata la notte e tornato sobrio, Nainggolan stamani ha prima rimosso il video e poi pubblicato un post in risposta alle critiche piovutegli addosso: "Anche a capodanno pensate a fare le notizie. Auguro un buon anno a tutti tranne a quelli.. Ma fatevi una vita", il tweet del 29nne belga, che prima e dopo la cancellazione era stato sempre sui social bersaglio di critiche, ma anche di difese da parte di tifosi romanisti e non.

17:09Tennis: classifica Atp, Nadal precede Federer e Dimitrov,

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Fabio Fognini si conferma n.1 del tennis azzurro nella prima classifica 2018 pubblicata oggi dall'Atp: il 30enne di Arma di Taggia è stabile al n.27, così come Paolo Lorenzi in 43/a posizione e Thomas Fabbiano al 73/o posto. Tutto immutato anche in vetta, con Rafa Nadal saldamente al comando, per la 20ma settimana, con 1.040 punti di vantaggio su Roger Federer (10.645 punti contro 9.605). Sul gradino più basso del podio mondiale c'è il recente vincitore del Master, il bulgaro Grigor Dimitrov che precede il Next Gen tedesco Alexander Zverev, l'austriaco Dominic Thiem, il croato Marin Cilic, il belga David Goffin, lo statunitense Jack Sock, lo svizzero Stan Wawrinka (nonostante sia fermo dall'estate per il problema al ginocchio) e lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

17:03Papa: ogni vita deve essere accolta, anche se ripugnante

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 1 GEN - "Ogni vita, da quella nel grembo della madre a quella anziana, sofferente e malata, a quella scomoda e persino ripugnante, va accolta, amata e aiutata": lo ha detto il Papa nella messa in Vaticano. Poi Papa Francesco ha sottolineato che "il dono di ogni madre e di ogni donna è tanto prezioso per la Chiesa, che è madre e donna. E mentre l'uomo spesso astrae, afferma e impone idee, la donna, la madre, sa custodire, collegare nel cuore, vivificare". "Perché la fede non si riduca solo a idea o dottrina - ha aggiunto -, abbiamo bisogno, tutti, di un cuore di madre, che sappia custodire la tenerezza di Dio e ascoltare i palpiti dell'uomo". Poi all'Angelus ha fatto gli auguri agli italiani. "Rivolgo a tutti il mio cordiale augurio di ogni bene per il nuovo anno. Desidero ringraziare il Presidente della Repubblica Italiana per gli auguri che mi ha rivolto ieri sera nel suo Messaggio di fine anno e che ricambio di cuore, auspicando per il popolo italiano un anno di serenità e di pace".

17:02Bimbo di 2 anni precipita da finestra ‘a compasso’ e muore

(ANSA) - MORTARA (PAVIA), 1 GEN - La finestra con meccanismo di apertura a compasso, a 45 gradi, non era agganciata ma inavvertitamente era stata lasciata solo accostata. Carlos M., 2 anni e 8 mesi, è salito sul tavolo della cucina, addossato alla finestra, si è affacciato per guardare fuori e, quando si è appoggiato, il vetro si è aperto, facendolo precipitare nel vuoto dal quinto piano. E' la ricostruzione, secondo i carabinieri, della disgrazia che ieri sera poco dopo le 20 a Mortara è costata la vita al piccolo, figlio di genitori d'origine egiziana. Era in casa con la madre Catherine, 37 anni, che stava preparando la cena e doveva badare anche al fratellino di un anno, mentre il padre, Emad, 49 anni, la notte di San Silvestro l'avrebbe trascorsa al lavoro: è custode in un'azienda nel Milanese. Quando sono arrivati i soccorritori del 118 il cuore del piccolo non batteva più.

16:51Calcio: Chiellini, scudetto e Champions raggiungibili

(ANSA) - TORINO, 1 GEN - "Abbiamo l'obiettivo dei sette scudetti, della quarta Coppa Italia ed è un obiettivo la Champions: raggiungibili ma non per questo facili". Sono le prime parole in bianconero del 2018 di Giorgio Chiellini: "Abbiamo le potenzialità - ha proseguito Chiellini - e una rosa che può arrivare in fondo a tutto, però dobbiamo parlare con i fatti come in questi mesi". Magari già da mercoledì, in un derby "difficile che è un quarto di finale di Coppa Italia dove noi vogliamo andare avanti". I bianconeri, dopo la vittoria di sabato a Verona, non si sono fermati per festeggiare il nuovo anno ma si sono ritrovati già ieri mattina per un allenamento a Vinovo, dove sono ancora oggi pomeriggio per preparare la partita di mercoledì.