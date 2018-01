Ultima ora

17:46Giappone: matrimoni ai minimi dalla Seconda guerra mondiale

(ANSA) - TOKYO, 1 GEN - Sempre meno matrimoni in Giappone, in linea con il declino delle nascite e il numero sempre minore di giovani adulti. In base ai dati del ministero della Salute, nell'anno che si è appena concluso un totale di circa 600mila coppie hanno deciso di convolare a nozze, vale a dire 13mila matrimoni in meno rispetto al 2016, equivalente al livello più basso dalla fine della Seconda guerra mondiale. Allo stesso tempo, si sono ridotti i casi dei divorzi, per un totale di 212mila, i minimi dal 1997. Nei giorni scorsi i dati del governo avevano evidenziato che il numero dei cittadini di 20 anni - considerata l'età legale in Giappone, è rimasto piatto a 1,23 milioni, su un totale di 126,7 milioni di abitanti, corrispondente a poco meno dell'1% della popolazione. Da qui al 2025, secondo le stime dell'Istituto nazionale di ricerca, la soglia scenderà a 1,08 milioni, meno della metà dai livelli di primi anni '70.

17:43Capodanno: 45mila persone a festa Atomium Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 1 GEN - Sono stati in 45mila, leggermente meno dei 50mila previsti, a partecipare alla grande festa in piazza a Bruxelles con spettacolo pirotecnico, musica e teatro che per la prima volta ha avuto luogo all'Atomium in occasione dei suoi 60 anni. Nonostante condizioni meteo difficili, con forti piogge e raffiche di vento che in altre città del Belgio hanno portato all'annullamento dei fuochi, anche alla Grand'Place con lo spettacolo di suoni e luci ha visto un grande successo di gente, al punto da costringere la polizia verso mezzanotte a bloccare l'accesso perché c'erano oltre 10mila persone. Nessun problema particolare è emerso a livello di sicurezza. Sono stati registrati solo alcuni disordini minori in note zone periferiche 'calde', tra cui Molenbeek. Alcuni giovani hanno appiccato il fuoco ad alcuni sacchetti dell'immondizia e a qualche auto, prendendo particolarmente di mira la polizia e i pompieri, anche con alcuni lanci di pietre. In totale ci sono stati 37 fermi.

17:41Mo: telefonata Putin-Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 01 GEN - Il premier Benyamin Netanyahu e il presidente russo Vladimir Putin si sono scambiati oggi auguri di buon anno nel corso di una telefonata in cui hanno anche concordato di tornare ad incontrarsi per fare il punto su una serie di sviluppi regionali. Lo rende noto la radio pubblica israeliana. In questa fase ad Israele preme concordare con la Russia alcune 'linee rosse' relative alle attivita' in Siria dell'Iran e delle milizie sciite alleate, fra cui gli Hezbollah libanesi. Secondo la stampa, Israele segue in questi giorni con attenzione e preoccupazione la dislocazione di miliziani sciiti in una zona distante pochi chilometri dalle posizioni israeliane sulle alture del Golan.

17:33Maltempo: frana in Friuli, una quindicina persone isolate

(ANSA) - PORDENONE, 1 GEN - Le forti piogge delle ultime ore in Friuli Venezia Giulia hanno provocato il distacco di una frana lungo la strada comunale che dall'abitato di Chievolis conduce a quello di Selva, nel comune di Tramonti di Sopra (Pordenone). L'evento si è verificato di prima mattina e non ha coinvolto persone. A monte della frana si trovano attualmente una quindicina di persone, tra residenti e turisti che avevano deciso di trascorrere il Capodanno in valle. In zona stanno ora giungendo i tecnici della Edison, la società che gestisce i due impianti idroelettrici di Ca' Selva e Ca' Zul, che si occupa anche della transitabilità dell'arteria. Mobilitati anche i volontari della Protezione civile comunale. "Prima di sera la sede stradale sarà liberata - ha detto all'ANSA il sindaco di Tramonti di Sopra, Giacomo Urban - faremo scendere a valle i villeggianti e poi faremo delle valutazioni con la Protezione civile regionale". (ANSA).

17:14Maltempo: Toscana,codice arancione sulla costa nel Livornese

(ANSA) - FIRENZE, 1 GEN - Codice arancione per mareggiate sulla costa a nord di Piombino (Livorno) e giallo per venti sui crinali appenninici e sul monte Amiata dalle 20.00 di stasera alle 7.00 di domani, 2 gennaio 2018. L'allerta è stato diramato dalla Protezione civile della Regione Toscana. Per le mareggiate il codice giallo resterà in vigore fino alle 16.00 di domani. La perturbazione accompagnata da forti venti prima di libeccio, poi di maestrale, e mari mossi e molto mossi, crescerà nel corso della giornata di oggi. Graduale attenuazione fin dalle prime ore di domani. (ANSA).

17:12Alcool e bestemmie, polemiche su Capodanno social Nainggolan

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Alcol, sigarette e bestemmie: comincia così il 2018 di Radja Nainggolan, il centrocampista della Roma finito al centro delle prime polemiche dell'anno per un video un po' sopra le righe pubblicato - e poi tolto - su Instagram durante la notte di Capodanno. Nei filmati si vede il belga mentre fuma, ma questa non è una novità per lui che lo ha sempre ammesso:; e poi, nel pieno della notte gioca a paddle con gli amici, il tutto condito con varie imprecazioni blasfeme e un inequivocabile "So 'mbriaco fracico". Passata la notte e tornato sobrio, Nainggolan stamani ha prima rimosso il video e poi pubblicato un post in risposta alle critiche piovutegli addosso: "Anche a capodanno pensate a fare le notizie. Auguro un buon anno a tutti tranne a quelli.. Ma fatevi una vita", il tweet del 29nne belga, che prima e dopo la cancellazione era stato sempre sui social bersaglio di critiche, ma anche di difese da parte di tifosi romanisti e non.

17:09Tennis: classifica Atp, Nadal precede Federer e Dimitrov,

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Fabio Fognini si conferma n.1 del tennis azzurro nella prima classifica 2018 pubblicata oggi dall'Atp: il 30enne di Arma di Taggia è stabile al n.27, così come Paolo Lorenzi in 43/a posizione e Thomas Fabbiano al 73/o posto. Tutto immutato anche in vetta, con Rafa Nadal saldamente al comando, per la 20ma settimana, con 1.040 punti di vantaggio su Roger Federer (10.645 punti contro 9.605). Sul gradino più basso del podio mondiale c'è il recente vincitore del Master, il bulgaro Grigor Dimitrov che precede il Next Gen tedesco Alexander Zverev, l'austriaco Dominic Thiem, il croato Marin Cilic, il belga David Goffin, lo statunitense Jack Sock, lo svizzero Stan Wawrinka (nonostante sia fermo dall'estate per il problema al ginocchio) e lo spagnolo Pablo Carreno Busta.