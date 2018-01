Ultima ora

00:29Iran: ucciso un poliziotto, morti salgono a 13

(ANSA) - TEHERAN, 1 GEN - Un poliziotto è stato ucciso e altri tre feriti da un uomo con un fucile da caccia nella città di Najafabad, a circa 300 km a sud di Teheran. Lo riporta l'agenzia semiufficiale Mehr. Salgono così a 13 i morti nelle proteste che stanno avvenendo da cinque giorni in tutto l'Iran.

00:02Islanda: parità di salario tra uomo e donna è legge

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - L'Islanda è diventata il primo paese al mondo rendere obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo e donna. Da oggi aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati dovranno dimostrare con una serie di documenti che le dipendenti sono pagate quanto i loro colleghi, altrimenti saranno puniti con un'ammenda. L'Islanda non è nuova a misure che promuovano l'uguaglianza tra uomo e donna tanto che negli ultimi nove anni è stata al primo posto della lista dei paesi più avanti nella parità di genere stilata dal World Economic Forum.

23:10Iran: Berlino, rispettare diritto a proteste pacifiche

(ANSA) - BERLINO, 1 GEN - "Chiediamo al governo iraniano di rispettare il diritto dei dimostranti a radunarsi e ad alzare la loro voce liberamente e pacificamente". E' l'appello lanciato oggi dal ministro degli Esteri della Germania, Sigmar Gabriel, che, in una nota, si dice "molto preoccupato" dalle notizie di vittime e dai numerosi arresti in Iran. "Dopo gli scontri degli ultimi giorni, è importante che tutte le parti evitino azioni violente". La Germania è una delle potenze mondiali ad aver partecipato al raggiungimento dell'accordo sul nucleare del 2015.

22:35Incriminata Ahed, giovane palestinese

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 GEN - Ahed Tamimi, una giovane palestinese ripresa due settimane fa mentre nel villaggio cisgiordano di Nebi Saleh schiaffeggiava un ufficiale dell' esercito israeliano, è stata incriminata oggi in un tribunale militare. Tamimi, 17 anni, era stata arrestata subito dopo la divulgazione di quelle immagini, che hanno destato grave imbarazzo alle forze armate israeliane, e adesso deve rispondere per cinque diversi episodi di violenza. Il tribunale ha inoltre respinto la richiesta della sua legale di rimetterla in libertà fino all'inizio del processo. Alcuni anni fa Tamimi era già stata premiata dal premier turco Recep Tayyp Erdogan per il suo impegno nella lotta contro la occupazione militare israeliana nei Territori. Negli ultimi giorni la sua immagine - resa caratteristica dalle folte chiome bionde - è diventa un'icona nelle reti sociali palestinesi. (ANSAmed).

22:33Gaza: razzo sparato verso il Neghev

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 GEN - Un razzo sparato dalla striscia di Gaza è esploso stasera in una zona aperta del Neghev occidentale. Lo ha riferito il portavoce militare secondo cui non si segnalano vittime. Fonti locali aggiungono che nei villaggi israeliani di frontiera le sirene di allarme non sono risuonate. Ieri il ministro della difesa Avigdor Lieberman aveva attribuito all'Iran e a Hamas la responsabilità del deterioramento della situazione lungo la linea di demarcazione fra Israele e la striscia di Gaza. (ANSAmed).

22:28Colorado: identificato killer, su Youtube attaccava polizia

(ANSA) - DENVER, 1 GEN - L'uomo che ieri ha sparato a cinque agenti uccidendone uno alla periferia di Denver, in Colorado, prima di essere colpito a morte dalla polizia si chiama Matthew Riehl, ha 37 anni. Lo riferisce lo sceriffo della Contea di Douglas che stanno indagando sulle ragioni del crimine. In passato Riehl aveva postato su Youtube diversi video in cui inveiva contro la polizia locale. In uno di questi in particolare, con indosso il berretto dei veterani della guerra in Iraq attaccava direttamente lo sceriffo Tony Spurlock insultandolo a livello personale. A novembre inoltre era stato segnalato, con una foto sua e della sua auto, agli studenti dell'università del Wyoming come un individuo pericoloso.

22:03Premier: United batte Everton e sorpassa Chelsea

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Il Manchester United batte 2-0 l'Everton a Goodison Park e accorcia momentaneamente sui cugini del City, stasera lontani 12 punti (ma con i citizens che giocheranno domani pomeriggio in casa contro il Watford). Per la squadra di Josè Mourinho, oggi senza l'infortunato Lukaku, a segno Martial (57') e Lingard (81'). In attesa di Arsenal-Chelsea, big match della 22ma giornata in programma mercoledì 3 gennaio, i Red Devils si riportano momentaneamente al 2/o posto in classifica (47 punti contro 45, mentre il City è davanti solitario a 59 punti).