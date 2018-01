Ultima ora

18:18Elezioni: Osservatore Romano, instabilità rischio maggiore

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 2 GEN - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "avrà un compito non facile nel dover gestire una fase tanto incerta". Lo scrive l'Osservatore Romano commentando il discorso di fine anno del Capo dello Stato. "L'instabilità è infatti il rischio maggiore che l'Italia dovrà fronteggiare nei prossimi mesi. Nessuno degli schieramenti che si presenteranno alle urne sembra, a oggi, in grado di governare da solo, con una maggioranza solida. Maggioranza di cui invece il Paese ha molto bisogno, soprattutto in un momento come questo, segnato dal disagio sociale", scrive il giornale della Santa Sede.

18:05Migranti: pm,in incendio palazzina odio razziale dietro dolo

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 2 GEN - Incendio doloso aggravato dall'odio razziale. E questa l'ipotesi di reato per la quale la Procura di Ascoli Piceno ha aperto un fascicolo a seguito dell'incendio appiccato la notte di Capodanno a una palazzina di Spinetoli, destinata in un primo momento ad ospitare immigrati e successivamente - secondo quanto ha fatto sapere la Prefettura - ad accogliere minori stranieri non accompagnati. Terminato poco fa il sopralluogo del om Umberto Monti insieme ai Cc del Nucleo investigativo di Ascoli, del Nucleo operativo di San Benedetto del Tronto e della Stazione di Monsampolo. Gravissimi i danni alla struttura di tre piani e ai mobili all'interno. Le fiamme sarebbero state appiccate con un accelerante utilizzato per accendere camini e bracieri reperibile in commercio.

18:01Peru’: 230 scrittori contro l’indulto a Fujimori

(ANSA) - LIMA 2 GEN - Un gruppo di oltre 230 scrittori peruviani, capeggiati da Mario Vargas Llosa - Premio Nobel per la Letteratura nel 2010 e candidato presidenziale nel 1990 - hanno pubblicato una dichiarazione comune nella quale respingono l'indulto umanitario accordato dal presidente Pedro Pablo Kuczynski al suo predecessore, Alberto Fujimori, che sconta una pena di 25 anni di carcere per gravi violazioni dei diritti umani. "Fujimori è stato condannato per violazioni dei diritti umani e corruzione, ed è stato responsabile di un colpo di Stato e dello smantellamento delle nostre istituzioni. Il suo indulto dimostra scarso rispetto per la dignità umana, per l'uguaglianza dinnanzi alla legge e per il diritto alla memoria", si legge nel testo, firmato anche da autori come Alfredo Bryce Echenique, Fernando Iwasaki, Alonso Cueto e Alfredo Pita.

17:58Gb: Harry e Meghan volano in economica per andare a Nizza

(ANSA) - LONDRA, 2 GEN - Il principe Harry e Meghan Markle hanno volato da Londra a Nizza in classe economica sulla British Airways per una breve vacanza a Capodanno. La loro scelta 'sobria' ha avuto grande risalto sui media del Regno Unito sebbene i due promessi sposi avessero al seguito le guardie del corpo. Non solo, per evitare di avere altri passeggeri intorno avevano scelto i posti in fondo all'aereo, vicino al bagno, e avevano prenotato anche le file vicine a loro. Tutte queste precauzioni, dovute soprattutto a ragioni di sicurezza, non sono però bastate perché i due fidanzati, che portavano dei cappelli per passare inosservati ed erano saliti a bordo del velivolo prima di tutti, sono stati comunque riconosciuti. Una volta arrivati in Francia sono stati scortati anche dalla polizia locale.

17:51Berlusconi, dovremmo imitare riforma fiscale di Trump

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - "Non credo che in Italia si possa importare un 'modello straniero' tantomeno quelli di Trump, perchè la realtà americana è totalmente diversa dalla nostra. Non posso però negare alcune scelte coraggiose del presidente Usa. La sua riforma fiscale è un modello che noi dovremmo seguire ed imitare, invece di criticarlo e protestare come ha fatto con un certo provincialismo il governo italiano". Lo scrive su twitter il leader di Fi Silvio Berlusconi rilanciano alcuni passaggi della sua intervista al Corriere dell'Umbria.

17:43Bimbo schiacciato da televisore, trasferito in ospedale

(ANSA) - PALERMO, 2 GEN - Un bambino di 2 anni di Partinico (Pa) è rimasto schiacciato dal televisore che gli è caduto addosso mentre tentava di accenderlo. Il bimbo è stato trasferito dai sanitari del 118 nel pronto soccorso dell'ospedale di Partinico e poi nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Civico, a Palermo. Indagini in corso da parte del commissariato di Partinico.(ANSA).

17:42Calcio: Atletico Madrid, Diego Costa e Vitolo verso esordio

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Si avvicina per l'Atletico Madrid l'ora dell'esordio per Diego Costa e Vitolo: il transfer per i due giocatori è arrivato ed entrambi sono stati convocati dal tecnico Diego Simeone per la trasferta di domani contro il Lleida, andata degli ottavi di Coppa del Re. I due giocatori non potevano ancora essere utilizzati per il blocco del mercato imposto all'Atletico dalla Fifa a causa di alcune irregolarità relative a trasferimenti di calciatori minorenni. Nella conferenza stampa pre-gara Simeone ha tessuto le lodi di Diego Costa: "sappiamo come gioca, è aggressivo, intenso, profondo... La sua maggiore virtù e quella di essere un compagno ideale per il resto degli attaccanti della squadra". Simeone ha poi parlato di Luciano Vietto, in procinto di lasciare la squadra durante il mercato di gennaio, probabili destinazioni Valencia o Sporting Lisbona: "La sua partenza mi fa molto arrabbiare. E' uno di quelli che ha giocato meglio, gli è mancato solo il gol. Mi piace molto come persona ed è un giocatore straordinario".