Ultima ora

17:25Sci: azzurri in allenamento a Tarvisio

(ANSA) - TRIESTE, 2 GEN - La nazionale italiana maschile di slalom e quella femminile di slalom e gigante arriveranno domani a Tarvisio (Udine), per una sessione di allenamento sulla 'Pista C' della località sciistica. Lo ha reso noto oggi l'agenzia Promoturismo FVG. Insieme agli italiani sarà presente anche il team della Nazionale femminile svizzera di slalom e la squadra canadese maschile, sempre di slalom. "Accoglienza, ottima preparazione dei tracciati di allenamento e strutture di primissimo livello - commenta Sergio Bolzonello, vicepresidente del FVG - sono tutti elementi che confermano come la nostra montagna sia attrattiva per gli atleti anche di massimo livello. Una soddisfazione importante per i poli sciistici regionali, ma anche un'occasione di promozione turistica".

17:22Dakar: il 6 gennaio il via, in 10 si giocano titolo moto

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - "Sono almeno dieci i piloti in grado di vincere la Dakar". La previsione diplomatica di Sam Sunderland ovviamente lo include come uno dei contendenti anche in virtù del numero 1 che mostra sulla sua moto o appuntato alla tuta di gara. L'analisi dell'inglese mostra quanto siano cambiate le cose da quando il titolo era una questione tra Cyril Despres e Marc Coma. Sunderland affronterà la gara al meglio (142 moto prenderanno il via per la 40 edizione della Dakar il prossimo 6 gennaio da Lima), consapevole che nei rally l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, come è successo quest'anno in Marocco quando l'attraversamento di un fiume in piena ha messo fine al sogno di vincere il campionato del mondo.Nonostante questo, il team KTM resta favorito e la casa austriaca punta al 17esimo successo consecutivo. Tra gli azzurri, il pilota più esperto è sicuramente Alessandro Botturi su Yamaha. Dopo tre anni da ufficiale, il Bottu potrà ancora contare sul supporto di Yamaha Europe, ma è inserito in una struttura privata.

17:17Crac Magiste: assolto Ricucci

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Assolto "perché il fatto non sussiste". È quanto deciso dai giudici della quinta sezione penale nei confronti dell'immobiliarista Stefano Ricucci ed altre nove persone accusate di bancarotta fraudolenta, aggravata dalla distrazione e dissipazione di quasi un miliardo di euro, in relazione al crac della società Magiste International. Assolti, tra gli altri, la madre di Ricucci, Gina Ferracci, l'ex commercialista Luigi Gargiulo e Fabrizio Lombardo, genero del banchiere Cesare Geronzi. I capi di accusa nei confronti di Ricucci erano ben 26. La Procura contestava all'immobiliarista una serie di trasferimenti indebiti di somme di denaro, considerandolo il 'dominus' di un unico gruppo rappresentato da più società che facevano tutte operazioni di trading immobiliare e finanziario lecite. Al centro degli accertamenti, il crac della Magiste International, società capogruppo - secondo i pm - dichiarata fallita il 19 gennaio del 2007.

17:14Quindicenne chiama i Cc e salva la madre da padre violento

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - Una 15enne, nel Milanese, ha salvato la madre sequestrata dal padre violento, che poi è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri, chiamati tempestivamente dalla ragazza. È accaduto a Cinisello Balsamo (Milano) dove l'uomo M.E., di 47 anni, con precedenti per maltrattamenti e violenza sessuale, aveva portato e rinchiuso la donna, una 33enne, all'interno di un negozio in disuso dove in passato l'uomo aveva un'attività commerciale. All'arrivo dei carabinieri la 33enne era in lacrime, picchiata e presa a cinghiate dal compagno. È stata trasportata in codice verde al pronto soccorso mentre l'uomo è stato arrestato per sequestro di persona, lesioni personali e minacce aggravate. (ANSA).

17:07Grand Muftì del Cairo contro i Bitcoin, ‘vietati dall’Islam’

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Il Gran Muftì egiziano lancia una 'fatwa' contro i Bitcoin, mettendo in guardia sui rischi della criptovaluta che è "proibita" dall'Islam. Lo riferisce la Bbc. Sheikh Shawki Allam, il Gran Muftì, ha sottolineato che la divisa digitale comporta rischi di "frode, mancanza di conoscenza e imbrogli". Ed è "vietata dalla Sharia perché provoca danni a individui, gruppi e istituzioni". Ad agosto 2017 è stato aperto il primo scambio di Bitcoin in Egitto ma nel mese scorso la moneta virtuale è stata dichiarata illegittima dalle autorità. I rischi - ha aggiunto il Gran Muftì - sono legati al fatto che non è soggetta alla sorveglianza da parte di alcuna autorità centralizzata. Un consigliere del Muftì, Magdy Ashour, ha poi aggiunto a Egypt Today che i Bitcoin sono stati usati "per finanziare i terroristi".

16:44E’ morto Ferdinando Imposimato

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - E' morto stamattina al Policlinico Gemelli di Roma Ferdinando Imposimato. Era nato a Maddaloni (Caserta) il 9 aprile 1936. Magistrato, fu giudice istruttore di alcuni tra i più importanti processi di terrorismo, come quello per il caso Moro e quello per l'attentato al Papa. Nel 1987 venne eletto al Senato come indipendente di sinistra nelle liste del Pci, nel 1992 fu eletto Camera e poi nel 1994 nuovamente al Senato. Nel 2013 il Movimento Cinquestelle lo aveva indicato, assieme ad altri nomi, per l'elezione a Presidente della Repubblica. Era stato ricoverato d'urgenza il 31 dicembre nel reparto di rianimazione. "E' stato un esempio di libertà", afferma la candidata M5s alla presidenza della Regione Lazio Roberta Lombardi.

16:42Scuola: via a trattativa rinnovo contratto per 1 mln persone

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Come annunciato, oggi alle 16 è entrata nel vivo la trattativa per il rinnovo del contratto del comparto scuola che riguarda il triennio 2016-2018, un rinnovo atteso da quasi 10 anni. I tre leader sindacali di categoria, Francesco Sinopoli (Cgil), Maddalena Gissi (Cisl) e Pino Turi (Uil) - ritengono che il negoziato debba avere come riferimento imprescindibile l'accordo di Palazzo Vidoni del 30 novembre 2016, assicurando ai lavoratori del Comparto la piena disponibilità di risorse per un aumento medio di 85 euro mensili. "Vogliamo portare nel contratto tutte le risorse oggi attribuite ad altri canali - aggiunge poi Sinopoli - recuperare insomma tutte le risorse possibili". I sindacati arrivano all'appuntamento con diversi punti di convergenza che riguardano il rinnovo del contratto non solo per la scuola ma anche per l'università, l'alta formazione musicale, gli enti pubblici di ricerca.