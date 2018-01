Ultima ora

17:43Bimbo schiacciato da televisore, trasferito in ospedale

(ANSA) - PALERMO, 2 GEN - Un bambino di 2 anni di Partinico (Pa) è rimasto schiacciato dal televisore che gli è caduto addosso mentre tentava di accenderlo. Il bimbo è stato trasferito dai sanitari del 118 nel pronto soccorso dell'ospedale di Partinico e poi nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Civico, a Palermo. Indagini in corso da parte del commissariato di Partinico.(ANSA).

17:42Calcio: Atletico Madrid, Diego Costa e Vitolo verso esordio

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Si avvicina per l'Atletico Madrid l'ora dell'esordio per Diego Costa e Vitolo: il transfer per i due giocatori è arrivato ed entrambi sono stati convocati dal tecnico Diego Simeone per la trasferta di domani contro il Lleida, andata degli ottavi di Coppa del Re. I due giocatori non potevano ancora essere utilizzati per il blocco del mercato imposto all'Atletico dalla Fifa a causa di alcune irregolarità relative a trasferimenti di calciatori minorenni. Nella conferenza stampa pre-gara Simeone ha tessuto le lodi di Diego Costa: "sappiamo come gioca, è aggressivo, intenso, profondo... La sua maggiore virtù e quella di essere un compagno ideale per il resto degli attaccanti della squadra". Simeone ha poi parlato di Luciano Vietto, in procinto di lasciare la squadra durante il mercato di gennaio, probabili destinazioni Valencia o Sporting Lisbona: "La sua partenza mi fa molto arrabbiare. E' uno di quelli che ha giocato meglio, gli è mancato solo il gol. Mi piace molto come persona ed è un giocatore straordinario".

17:39Rugby: lesione crociato per Esposito, salterà il 6 Nazioni

(ANSA) - TREVISO, 2 GEN - Lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. E' questa la diagnosi degli esami a cui è stato sottoposto Angelo Esposito, giocatore del Benetton Rugby e della nazionale, infortunatosi nel 'derby' italiano di Pro14 del 23 dicembre scorso, contro le Zebre. In quella partita, prima di farsi male in uno scontro di gioco, Esposito aveva realizzato due mete. Nei prossimi giorni l'ala biancoverde, secondo quanto informa una nota del Benetton, sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Si può quindi dire che salterà il 6 Nazioni 2018, che per gli azzurri comincerà con il big-match di sabato 4 febbraio all'Olimpico di Roma contro l'Inghilterra.

17:37Calcio: Money Gate, chiuse indagini su Cosentino

(ANSA) - CATANZARO, 2 GEN - La Procura della Repubblica di Palmi ha chiuso le indagini nei confronti di 17 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta "Money Gate" che il 29 maggio scorso aveva portato agli arresti domiciliari l'ex presidente del Catanzaro Giuseppe Cosentino e sua figlia Ambra. Secondo l'accusa, l'imprenditore sarebbe stato al centro di un'associazione per delinquere, aggravata dalla transnazionalità, accusata di aver commesso reati di natura fiscale, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita di ingenti somme di denaro. L'ipotesi di reato nei confronti di Cosentino è frode in competizione sportiva. Secondo l'accusa tutti gli indagati si sarebbero accordati, senza riuscirvi, per far terminare in parità l'incontro del campionato di Lega Pro tra il Catanzaro e l'Avellino del 5 maggio 2013. Il processo sportivo e si è chiuso il 19 dicembre scorso senza alcuna penalizzazione per le due squadre. La Procura federale ha comunque presentato appello.

17:34Esalazioni monossido, due giovani morti nel Veronese

(ANSA) - VENEZIA, 2 GEN - Due giovani sono morti e due ragazze sono rimaste intossicate per le esalazioni di monossido fuoriuscite da un braciere con il quale i quattro stavano scaldando una casa per le vacanze di Ferrara di Monte Baldo. La scoperta è stata fatta stamane. Una ambulanza medicalizzata dell'elisoccorso ha trasportato le due giovani in ospedale per le prime cure. Sul posto anche i Carabinieri e i vigili del fuoco.

17:25Sci: azzurri in allenamento a Tarvisio

(ANSA) - TRIESTE, 2 GEN - La nazionale italiana maschile di slalom e quella femminile di slalom e gigante arriveranno domani a Tarvisio (Udine), per una sessione di allenamento sulla 'Pista C' della località sciistica. Lo ha reso noto oggi l'agenzia Promoturismo FVG. Insieme agli italiani sarà presente anche il team della Nazionale femminile svizzera di slalom e la squadra canadese maschile, sempre di slalom. "Accoglienza, ottima preparazione dei tracciati di allenamento e strutture di primissimo livello - commenta Sergio Bolzonello, vicepresidente del FVG - sono tutti elementi che confermano come la nostra montagna sia attrattiva per gli atleti anche di massimo livello. Una soddisfazione importante per i poli sciistici regionali, ma anche un'occasione di promozione turistica".

17:22Dakar: il 6 gennaio il via, in 10 si giocano titolo moto

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - "Sono almeno dieci i piloti in grado di vincere la Dakar". La previsione diplomatica di Sam Sunderland ovviamente lo include come uno dei contendenti anche in virtù del numero 1 che mostra sulla sua moto o appuntato alla tuta di gara. L'analisi dell'inglese mostra quanto siano cambiate le cose da quando il titolo era una questione tra Cyril Despres e Marc Coma. Sunderland affronterà la gara al meglio (142 moto prenderanno il via per la 40 edizione della Dakar il prossimo 6 gennaio da Lima), consapevole che nei rally l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, come è successo quest'anno in Marocco quando l'attraversamento di un fiume in piena ha messo fine al sogno di vincere il campionato del mondo.Nonostante questo, il team KTM resta favorito e la casa austriaca punta al 17esimo successo consecutivo. Tra gli azzurri, il pilota più esperto è sicuramente Alessandro Botturi su Yamaha. Dopo tre anni da ufficiale, il Bottu potrà ancora contare sul supporto di Yamaha Europe, ma è inserito in una struttura privata.