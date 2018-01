Ultima ora

06:30Perù, bus cade in burrone: almeno 48 i morti

(ANSA) - LIMA, 3 GEN - E' salito ad almeno 48 morti il bilancio dell'incidente stradale che ieri in Perù ha visto un bus venire speronato e precipitare giù da una scogliera su una spiaggia rocciosa, mentre percorreva uno stretto tratto di superstrada conosciuto come la 'Curva del diavolo'. Il mezzo trasportava 57 persone ed era diretto verso Lima, quando poco prima di mezzogiorno è stato colpito da un rimorchio per trattori ed è caduto giù per il pendio. L'autobus si è schiantato a tetto in giù su una striscia di costa vicino al Pacifico, con i corpi senza vita di passeggeri sparpagliati tra le rocce. Entrambi i veicoli coinvolti viaggiavano ad un alto tasso di velocità al momento dell'incidente. Gli incidenti stradali sono comuni lungo le strade del Perù, con oltre 2.600 vittime nel 2016.

05:11Nord Corea, Trump: il mio pulsante nucleare è più grande

(ANSA) - WASHINGTON, 3 GEN - E' gara di pulsanti nucleari fra Donald Trump e Kim Jong-un. "Il leader nordcoreano ha appena dichiarato che 'il pulsante nucleare e' sempre sulla sua scrivania'. Qualcuno di questo regime esaurito e alla fame lo informi per favore che anch'io ho il pulsante nucleare ma e' molto piu' grande e piu' potente del suo, e il mio funziona", ha twittato il presidente degli Stati Uniti.

01:31Coppa Italia: Sarri, più sostituzioni in caso supplementari

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Una o due sostituzioni in piu' in caso di supplementari. E' la proposta di Maurizio Sarri per rendere più interessante e meno stressante per le squadre la partecipazione alle Coppe. "Sia inserita la quarta e la quinta sostituzione se si dovesse arrivare ai supplementari in una gara di Coppa", suggerisce il tecnico del Napoli. "Si gioca troppo? Forse. Ma io non ridurrei le squadre in campionato, vorrebbe dire togliere qualche città importante alla Serie A. Ridurrei le partite delle nazionali. Evitando le quattro pause i campionati possono finire a fine aprile e ci sarebbe un mese e mezzo per far giocare le nazionali. Non si può pensare che un giocatore che costa tanti soldi alle società vada a giocare contro Cipro, Andorra, San Marino, con tutto il rispetto per queste compagini.... Devono essere fatte serie A e serie B anche per le nazionali".

01:29C.Italia: Sarri “in campionato atteggiamento Napoli diverso”

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - "Stiamo facendo una stagione straordinaria. In campionato abbiamo l'atteggiamento giusto. Nelle coppe soffriamo di più, non so se per l'eliminazione diretta. Certo qualcosa di meglio nelle coppe potevamo fare". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. "Nel primo tempo abbiamo giocato bene: solidi, compatti, abbiano concesso poco e si ripartiva con cattiveria. Nel secondo - ha proseguito - eravamo distratti, meno cattivi e si è giocato in punta di piedi. La squadra che mi è piaciuta meno è quella che aveva più 'titolari' in campo". "Forse inconsciamente c'è più applicazione in campionato - ha detto ancora Sarri -. L'Atalanta poi è capace di toglierci il ritmo, è più fisica di noi e ci infastidisce sempre. Se non siamo al 100% con loro si fatica".

01:28Coppa Italia: Gasperini, prestazione straordinaria Atalanta

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - "E' stata una prestazione straordinaria, abbiamo raggiunto un traguardo fantastico. Non so da quanto tempo l'Atalanta non arrivava in semifinale di coppa Italia. Averlo fatto vincendo qui a Napoli rende la stagione già più corposa". Così l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini. "Credo che in questa partita l'Atalanta abbia meritato grazie a dei ragazzi straordinari per volontà, capacità ed evoluzione - ha aggiunto il tecnico dei lombardi -. Anche uno come Gomez offre di anno in anno qualcosa in più. E' un risultato davvero importante per noi. Domenica scorsa avevamo perso col Cagliari pur creando tantissimo, eravamo molto dispiaciuti. Ora siamo ripartiti nel modo migliore".

01:16Premier: City riprende strada vittoria, 3-1 al Watford

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Il Manchester City torna subito alla vittoria nella sua prima partita del 2018, la ventesima in 22 incontri di Premier finora disputati. Vittima odierna il Watford, che già dopo pochi minuti si è arreso alla fame dei Citizens reduci dal pareggio senza reti col Crystal Palace di domenica scorsa. Raheem Sterling ha segnato la prima rete, la sua 14/a stagionale, dopo nemmeno 1' di gioco sfruttando al meglio un lancio di Sane e al 13' un pasticcio del difensore del Watford Kabasele ha portato il risultato sul 2-0. Nella ripresa, Aguero e poi Gray fissano il 3-1 finale. Il City, con 62 punti, precede di 15 lunghezze lo United e di 17 il Chelsea, atteso domani in casa dell'Arsenal. Negli altri incontri, il Tottenham ha battuto 2-0 il fanalino di coda Swansea, conquistando la terza vittoria di fila che vale il quinto posto. In coda, importante vittoria del Crystal Palace a Southampton, con i londinesi che salgono a quota 22 allontanandosi un po' dalla zona calda. Infine, il West Ham ha battuto 2-1 il West Bromwich.

00:11Calcio: Coppa Italia, l’Atalanta approda in semifinale

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - E' l'Atalanta, a sorpresa, la terza squadra ad approdare alle semifinali di Coppa Italia dopo Lazio e Milan. La squadra di Gian Piero Gasperini ha eliminato il Napoli vincendo 2-1 la sfida secca al San Paolo e si prepara ad affrontare la Juventus o il Torino. Una rete di Castagne al 5' della ripresa ha sbloccato il risultato. Sarri per recuperare ha inserito Mertens e Insigne al posto di Callejon e Hamsik ma l'Atalanta ha resistito all'offensiva azzurra e in contropiede ha colpito ancora con Gomez al 36'. Al 40' Mertens ha accorciato le distanze, ma troppo tardi per agguantare almeno i supplementari. Dopo la Champions, il Napoli è fuori anche dalla Coppa Italia.