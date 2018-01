Ultima ora

18:26Calcio: Barella prolunga contratto con Cagliari fino al 2022

(ANSA) - CAGLIARI, 3 GEN - Nicolò Barella ha prolungato il contratto con il Cagliari sino al 2022. Il centrocampista classe 1997, già convocato in Nazionale, era stato blindato dal club due anni fa sino al 2020. Cagliaritano, prodotto del vivaio rossoblù, Barella ha esordito in serie A a 18 anni, in occasione di Cagliari-Parma (4-0). Dopo aver dato il suo contributo alla pronta risalita del Cagliari nella massima serie, rientrato dal prestito al Como, nella stagione 2016-17 ha conquistato il posto in squadra e non l'ha più perso. In questa stagione ha realizzato il suo primo gol in serie A a Ferrara contro la Spal. A soli 20 anni Barella ha già collezionato 98 presenze con la maglia rossoblù, 57 con la prima squadra e 41 in Primavera. È dell'ottobre scorso la prima convocazione nella Nazionale maggiore, dopo aver militato in tutte le rappresentative azzurre giovanili, collezionando sinora 49 presenze. Con l'U20 ha conquistato il secondo posto ai campionati Europei di Germania nel 2016, il terzo ai Mondiali in Corea del Sud nel 2017.

18:25Migranti: incendio palazzina, Cc acquisiscono filmati

(ANSA) - ANCONA, 3 GEN - I carabinieri di Ascoli Piceno hanno acquisito i filmati girati da alcuni ragazzi mentre divampava l'incendio che la notte di Capodanno ha gravemente danneggiato una palazzina di tre piani in via Tevere a Spinetoli, destinata a ospitare minori stranieri non accompagnati. Dalle immagini si vedono le fiamme che escono dalle finestre, i cui vetri sono esplosi a causa dell'alta temperatura. Lo stabile, dichiarato inagibile, è sotto sequestro. La Procura di Ascoli che procede per doloso aggravato da motivi razziali, coordinando le indagini per individuare il o i responsabili. I militari dell'Arma, su incarico del pm Umberto Monti stanno sentendo i residenti nella zona. Sequestrati anche i residui di materiale accelerante utilizzato per appiccare l'incendio in vari punti della palazzina. Distrutte tutte le suppellettili all'interno. I carabinieri stanno vagliando anche i filmati registrati da alcune telecamere di sicurezza nella zona, che però non sono nelle immediate vicinanze di via Tevere.

18:20Pyeongchang: tecnico minaccia di fare causa a Cio

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - A poco più di un mese dall'Olimpiade invernale di PyeongChang, il ct della nazionale svedese di biathlon ha annunciato di voler fare causa al Cio. Motivo dell'azione legale che verrà intentata da Wolfgang Pichler è che, per i suoi trascorsi, gli è stato negato l'accredito. Pichler, tedesco, era il ct della Russia alle Olimpiadi 2014 di Sochi. Tre atlete, Yana Romanova, Olga Vilukhina e Olga Zaitseva, sono state squalificate per doping dopo le nuove analisi, private delle medaglie d'argento vinte in staffetta e private della possibilità di partecipare in futuro ad altre edizioni dei Giochi, per essere rimaste implicate "nel sistema di manipolazione sistematica" delle provette dei campioni organici prelevati al momento dei test e di somministrazione di sostanze proibite. Dopo la pubblicazione del rapporto McLarn il Cio aveva precisato che non avrebbe più accreditato "tecnici e medici sanzionati dalla Commissione Oswald" e questo è il caso di Pichler, che si rivolgerà alla magistratura ordinaria.

18:17Percosse ‘episodiche’ su convivente, non sono maltrattamenti

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - Le percosse alla convivente furono "atti episodi legati a situazioni contingenti e particolari". Con questa motivazione un uomo di 41 anni è stato assolto da un giudice del Tribunale di Torino dal reato di maltrattamenti in famiglia: il fatto non sussiste. La condanna a sei mesi (con la condizionale) è arrivata per la violazione degli obblighi assistenziali. La pubblica accusa, al processo, ha presentato nove certificati medici rilasciati dai pronto soccorso in otto anni, dal 2008 al 2014. La sentenza, oltre a fare presente che "non tutti gli episodi sono riconducibili ad aggressioni da parte dell'imputato", ha sancito che "non è emersa una sottoposizione della donna a una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare un disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di vita". (ANSA).

18:16Gb: regina racconta alla Bbc i ricordi delle incoronazioni

(ANSA) - LONDRA, 3 GEN - La regina Elisabetta racconta per la prima volta, in un documentario della Bbc, i momenti emozionanti delle incoronazioni alle quali ha preso parte. Il programma, dal titolo non casuale di 'The Coronation', celebra i 65 anni dalla cerimonia alla Westminster Abbey di Londra che vide la sovrana salire sul trono d'Inghilterra. La regina, oltre a parlare di quel giorno cruciale nella sua vita, il 2 giugno 1953, rivive anche l'incoronazione del padre Giorgio VI, nel 1937, quando lei aveva solo 11 anni. "Ho assistito a una incoronazione e sono stata la diretta interessata in un'altra, è piuttosto notevole", ha detto la sovrana col suo solito aplomb agli autori del documentario, nel quale si parla anche dei gioielli della corona.

18:04Alfano in Niger inaugura l’ambasciata italiana a Niamey

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Buon pomeriggio da Niamey, dove abbiamo inaugurato l'ambasciata italiana in Niger. Qui abbiamo investito in cooperazione e sicurezza e abbiamo raccolto i frutti. È la prima ambasciata italiana in tutto il Sahel". Così il ministro degli Esteri Angelino Alfano su Twitter. Il nuovo ambasciatore Marco Prencipe è stato nominato ed ha assunto le funzioni all'inizio del 2017.

18:02Autostrade: Zingaretti,fronte con sindaci contro rincari A24

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Sui rincari fuori misura del pedaggio per l'autostrada A24 si sta facendo fronte comune con tanti amministratori locali per studiare col Governo interventi incisivi nell'interesse di migliaia di pendolari che ogni giorno utilizzano quell'arteria strategica per l'ingresso nella Capitale dai comuni ad est di Roma e dall'Abruzzo. Siamo determinati e andremo fino in fondo per evitare un pesantissimo salasso alle tasche di tanti nostri concittadini, obiettivo condiviso anche dai tanti Sindaci che si stanno muovendo in queste ore". Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.