18:04Alfano in Niger inaugura l’ambasciata italiana a Niamey

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Buon pomeriggio da Niamey, dove abbiamo inaugurato l'ambasciata italiana in Niger. Qui abbiamo investito in cooperazione e sicurezza e abbiamo raccolto i frutti. È la prima ambasciata italiana in tutto il Sahel". Così il ministro degli Esteri Angelino Alfano su Twitter. Il nuovo ambasciatore Marco Prencipe è stato nominato ed ha assunto le funzioni all'inizio del 2017.

18:02Autostrade: Zingaretti,fronte con sindaci contro rincari A24

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Sui rincari fuori misura del pedaggio per l'autostrada A24 si sta facendo fronte comune con tanti amministratori locali per studiare col Governo interventi incisivi nell'interesse di migliaia di pendolari che ogni giorno utilizzano quell'arteria strategica per l'ingresso nella Capitale dai comuni ad est di Roma e dall'Abruzzo. Siamo determinati e andremo fino in fondo per evitare un pesantissimo salasso alle tasche di tanti nostri concittadini, obiettivo condiviso anche dai tanti Sindaci che si stanno muovendo in queste ore". Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

18:02Calcio: cori a Matuidi,stop con condizionale a curva Verona

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Una giornata di squalifica - sospesa con condizionale per un anno - alla curva Sud del Verona: lo ha deciso il giudice sportivo a seguito dei "di cori espressione di discriminazione razziale, durati circa dieci secondi, nei confronti del calciatore della Juventus Matuidi", nell'ultima partita di campionato disputata al Bentegodi. La società scaligera è stata anche sanzionata con una multa di 20mila euro. Tre invece i giocatori squalificati, tutti per un turno: si tratta di Miangue (Cagliari), Masina (Bologna) e Mora (Spal).

17:53Atti sessuali su minore, condannato componente gruppo folk

(ANSA) - FOGGIA, 3 GEN - Un uomo di 54 anni, Michele Mangano, di Monte Sant'Angelo, testimonial della Tarantella garganica nel mondo col suo gruppo di danza folk, è stato condannato a tre anni e quattro mesi per violenza sessuale ai danni di una ballerina minorenne del gruppo. L'episodio si sarebbe verificato nella primavera del 2016. La sentenza è stata emessa al termine di un processo con rito abbreviato dal gup del tribunale di Foggia, Armando Dello Iacovo, che ha accolto la richiesta del pm e dell'avvocato di parte civile. Mangano, che si è professato innocente annunciando che ricorrerà in appello, dovrà risarcire anche i danni da quantificare in sede civile. La violenza si sarebbe verificata al termine di una esibizione del gruppo. Dopo aver accompagnato a casa alcune ballerine, Mangano sarebbe rimasto insieme alla presunta vittima che gli aveva chiesto di accompagnarla in un locale. Fu in questa circostanza che, secondo l'accusa, l'uomo tentò di baciare la ragazza, palpeggiandola; poi la ballerina sporse denuncia.

17:52Donna si getta in mare: ritrovato corpo Alessia

(ANSA) - GENOVA, 3 GEN - E' stato trovato il cadavere di Alessia Puppo, la donna di Strevi (Alessandria) dispersa in mare dalla sera di Capodanno ad Albenga (Savona) quando dopo una lite con il compagno fu vista gettarsi in acqua. Il corpo è stato avvistato in mare intorno alle 13:30 dai soccorritori al largo di Alassio e recuperato. Secondo la capitaneria di Savona non ci sono dubbi sulla sua identità anche se manca il riconoscimento ufficiale. Le ricerche degli uomini e dei mezzi della capitaneria di porto e dei vigili del fuoco erano iniziate già la sera di capodanno subito dopo l'allarme lanciato dagli amici di Alessia ed erano state portate avanti fino a oggi. Secondo quanto ricostruito dai testimoni, Alessia, di professione truccatrice, aveva cenato in allegria con la compagnia giunta dal Piemonte in Riviera per il cenone ma all'improvviso aveva avuto un diverbio con il fidanzato, era corsa in spiaggia e tolta la giacca si era gettata in mare. Ad Albenga si sono recati i genitori e il fratello della donna.

17:50Guasto telecabina Valtournenche, sciatori bloccati 90 minuti

(ANSA) - AOSTA, 03 GEN - Sono rimasti bloccati per un'ora e mezza a causa dello "scarrucolamento di una fune" le decine di sciatori che verso le 13 erano a bordo della telecabina che da Valtournenche (1.524 metri) raggiunge Salette (2.245 metri). Il guasto "ha bloccato l'impianto, che è stato riacceso dopo che la fune è stata riposta sui rulli", spiega l'amministratore delegato di Cervino spa, Federico Maquignaz, intervenuto sul posto. La telecabina "è ripartita e le persone sono state portate a valle senza problemi". Dal primo pomeriggio tutti gli impianti di Cervinia e di Valtournenche sono chiusi a causa del vento forte, come quelli di alcune altre località della Valle d'Aosta.(ANSA).

17:39Valanga val Venosta, 2 estratti vivi, ricerche altri 2

(ANSA) - BOLZANO, 3 GEN - Una valanga è caduta in Alta Val Venosta: due persone sono state estratte vive, ma si teme per altre due che sarebbero state travolte. Il Soccorso alpino è al lavoro in condizioni limite, la neve impedisce il volo di elicotteri. La valanga è caduta nella zona di Malga San Valentino sopra il lago di Resia, nei pressi del centro sciistico Haideralm. Secondo le prime informazioni, la slavina avrebbe investito un gruppo di sciatori durante un fuoripista. Sul posto si trovano il Soccorso alpino dell'Alta val Venosta, la Croce bianca e i carabinieri, mentre l'intervento dell'elisoccorso è reso particolarmente difficile a causa di una fitta nevicata. Il pericolo valanghe in tutta l'area attualmente è "marcato" (grado 3 di 5).