Ultima ora

03:23Capannone in fiamme, 100 evacuati

(ANSA) - CORTEOLONA E GENZONE (PAVIA), 4 GEN - E' tuttora in corso il violento incendio divampato nella tarda serata di ieri in un capannone di Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia. Un centinaio di persone è stato evacuato a scopo precauzionale, mentre una densa nube nera ha invaso il cielo, spostandosi in direzione del lodigiano. I sindaci temono un allarme ambientale mentre l'Arpa ha predisposto tutti gli strumenti per misurare il livello eventuale di diossina e altri fumi tossici. Un vertice con gli enti preposti alla tutela ambientale è stato convocato in piena notte nella sede del Comune di Corteolona, dove si cercano, per ora senza esito, documenti relativi al capannone e al suo contenuto, su cui non si hanno notizie certe. Da tempo era in disuso ma gli abitanti della zona hanno riferito di aver visto negli ultimi mesi un viavai di camion. Non si esclude che possa contenere plastiche, pneumatici o rifiuti.

00:56Juve: Allegri, qualche rischio all’inizio poi tutti bravi

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - "Abbiamo raggiunto la semifinale per il quarto anno consecutivo. Ora manca l'ultimo sforzo, quello di sabato". La soddisfazione nelle parole di Allegri dopo la vittoria per 2-0 nel derby e il conseguente accesso alla semifinale di Coppa Italia: "Nonostante i sette cambi rispetto a sabato la partita è stata interpretata bene da tutti - ha aggiunto il tecnico - hanno risposto tutti bene. All'inizio abbiamo rischiato, ci siamo addormentati e loro sono stati bravi a giocare sulle ripartenze. Nel secondo tempo è stata una partita diversa, abbiamo avuto diverse occasioni e sono contento di quanto fatto". Nel prossimo turno di Coppa Italia i bianconeri affronteranno l'Atalanta "che ha passato meritatamente il turno: è una realtà del calcio italiano, fisica, tecnica, ben organizzata. Sarà difficile superarla in semifinale".

00:53Calcio: Lombardo, “Acquah travolto, a cosa serve la Var?”

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - Mihajlovic, espulso per le proteste per il presunto fallo su Acquah non fischiato ha mandato il suo vice Attilio Lombardo nella conferenza stampa dopo il derby, "Il mister - spiega Lombardo - dopo l'espulsione era abbastanza frustrato per raccontare l'episodio, quindi ha demandato a me per tenere questa conferenza. Molto meglio che commenti io, ma anch'io dico che Acquah è stato 'investito'. Allora a cosa serve la Var? Se uno viene richiamato per vedere la tv, non mi spiego come l'arbitro possa vedere diverso da come abbiamo visto noi. Acquah ha toccato la palla e poi è stato travolto da Khedira. Accettiamo con rammarico la decisione dell'arbitro, ma quell'episodio ha chiuso una partita che probabilmente ci saremmo giocati fino alla fine". Per il vice Mihajlovic il Torino "è stato troppo timido ma .- aggiunge - abbiamo comunque avuto due palle gol nel primo tempo con Niang e Berenguer. Ci ha punito la timidezza".

00:31Calcio: Coppa Re, esordio vincente per Montella

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Esordio vittorioso per Vincenzo Montella sulla panchina del Siviglia. Nell'andata degli ottavi di Coppa del Re, la squadra andalusa si è imposta in trasferta per 2-0 nel derby con il Cadice: i gol di Nolito al 9' e Jesus Navas al 23'. E all'esordio ha vinto anche Diego Costa, fresco acquisto dell'Atletico Madrid che si è sbarazzato senza problemi (4-0) del Lleida, formazione della terza divisione spagnola, grazie anche a una rete dell'ex Chelsea (di Godin, Torres e Griezmann le altre reti).

00:21Calcio: Premier League, Arsenal-Chelsea 2-2

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Doccia fredda per il Chelsea raggiunto al 92' dall'Arsenal nel posticipo della 22/a giornata di Premier League. All'Emirates Stadium finisce 2-2 con la squadra di Antonio Conte prima sotto (Wilshere al 63') e poi avanti grazie alle reti di Hazard (67' su rigore) e l'ex viola Marcos Alonso (84'). Sembrava fatta ma in pieno recupero ('92) Bellerin pareggia i conti. La mancata vittoria costa ai Blues il secondo posto in classifica, ora appannaggio del Manchester United con 47 punti, contro i 46 del Chelsea, entrambe comunque staccatissime dalla capolista Manchester City (62 punti).

00:08Coppa Italia: Juventus in semifinale

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - La Juventus è la quarta ed ultima semifinalista di Coppa Italia. Ha battuto 2-0 il Torino nel derby giocato all'Allianz Stadium. Un gol per tempo: al 15' Douglas Costa, al 67' Mandzukic. La rete del croato è stata convalidata dall'arbitro Doveri dopo aver consultato la Var: il Torino ha contestato la decisione del direttore di gara sostenendo che l'azione fosse viziata da un fallo a centrocampo di Khedira su Acquah. Il tecnico granata Sinisa Mihajlovic ha vivacemente protestato con Doveri ed è stato espulso. I bianconeri ora affronteranno l'Atalanta, che ieri ha eliminato il Napoli. L'altra semifinale è Milan-Lazio. Le partite di andata si disputeranno il 31 gennaio, quelle di ritorno il 28 febbraio.

23:26Incendi: capannone a fuoco, colonna di fumo in Bassa pavese

(ANSA) - CORTEOLONA E GENZONE (PAVIA), 3 GEN - Un capannone di circa 2000 metri quadrati sta bruciando a Corteolona e Genzone, nella parte del vecchio abitato di Genzone lungo la provinciale 31, nel pavese. Una lunga colonna di fumo nero si sta espandendo su buona parte della Bassa pavese soprattutto tra Belgioioso e Miradolo Terme. Il capannone risulta essere in disuso da tempo ma i residenti spiegano di aver visto, nei mesi, camion entrare e uscire scaricando materiale. Nell'incendio stanno bruciando plastica, pneumatici e e altri materiali di scarto. Sul posto i vigili del fuoco con 3 mezzi da Pavia, due dal lodigiano e uno da Milano, i carabinieri mentre è attesa, a minuti, anche l'Arpa. I sindaci del territorio raccomandano di non uscire di casa se non è strettamente necessario, di non sostare all'aperto e non aprire le finestre. Si prevede che il rogo continui per l'intera nottata.