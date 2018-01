Ultima ora

18:33Manovra: Lotti, sbloccati 100 mln per impiantistica sportiva

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Il nuovo anno si apre con una buona notizia per i Comuni e per lo sport. Grazie al 'Pacchetto Sport' inserito per la prima volta nella Legge di Bilancio, è stato possibile sbloccare 100 milioni di euro che i Comuni più virtuosi possono utilizzare per interventi di impiantistica sportiva". Lo afferma il ministro per lo Sport, Luca Lotti, in riferimento all'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali, nell'ambito del Patto di solidarietà 'verticale'. "Siamo convinti che un luogo dove fare attività sportiva in modo sicuro e confortevole rappresenti una grande occasione di socialità e aggregazione", prosegue Lotti, ricordando che "dopo il fondo 'Sport e Periferie', che abbiamo rifinanziato con 100 milioni e reso strutturale per i prossimi anni, si tratta di una nuova e importante occasione per dare un'ulteriore spinta positiva allo sport, e anche all'economia del nostro Paese".

18:28Bonino, grazie a Tabacci il 4/3 c’è opzione diversa

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Il gesto generoso e autonomo di Tabacci e del Centro Democratico, coerente con lo spirito europeista che li connota, consentirà alla lista "+Europa" di essere presente alle elezioni politiche per offrire agli italiani un'opzione seria, diversa da tutte le altre, per la crescita civile, sociale ed economica del nostro Paese". Lo sostiene la leader radicale, Emma Bonino. "Delle prospettive e delle scelte politiche da assumere nelle prossime settimane - aggiunge - discuteremo in una grande assemblea il 13 gennaio".

18:17Valanghe: pericolo marcato in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 4 GEN - Pericolo di valanghe marcato (di grado 3 in una scala da 1 a 5) in Trentino Alto Adige. Le zone più critiche, in Alto Adige, rimangono quelle della cresta di confine e della Alta Val Venosta occidentale. Il distacco spontaneo di valanghe (anche di grandi dimensioni) è tutt'ora possibile, con un aumento della probabilità nell'arco della giornata. La neve fresca e quella ventata non si sono legate bene con il manto sottostante, cosa che può provocare il distacco già con debole sovraccarico. Con l'aumento della quota aumentano anche le zone di pericolo e la loro fragilità. Nel resto del territorio la situazione è, in virtù dei minori apporti di neve fresca, un po' meglio, ma tuttavia non da sottovalutare. Le escursioni richiedono grande esperienza, prudenza e capacità di valutazione del pericolo. (ANSA).

18:17Elezioni:Grasso, con Leu impegno contro le diseguaglianze

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "A chi mi chiede perché abbia scelto di impegnarmi in Liberi e Uguali rispondo che l'ho fatto per affrontare i grandi temi che, per colpa della crisi o per il manifestarsi degli effetti del cambiamento climatico, sono diventati più drammatici e urgenti". Lo scrive su facebook Pietro Grasso, presidente del Senato. "A cominciare - prosegue - dalle diseguaglianze. I bonus e gli sgravi non sono bastati: serve una riforma progressiva del sistema fiscale per finanziare una trasformazione complessiva del welfare, che si occupi di vecchie e nuove fragilità e risponda ai cambiamenti avvenuti nel mercato del lavoro. Un piccolo esempio: più asili nido e servizi per l'infanzia cambierebbero in meglio la vita di moltissime famiglie. Per combattere la povertà serve innanzitutto lavoro, un lavoro vero. Servono, insiste, investimenti delle imprese e l'attenzione dello Stato. È di questo che - insieme a Liberi e Uguali - parlerò nelle prossime settimane, dicendo sempre la verità e facendo proposte concrete".

18:14M5s: il finanziere Alessandro Proto, mi candido da indagato

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Il finanziere Alessandro Proto, passato agli onori della cronaca per aver racimolato a suo tempo quasi il 3% di Rcs Mediagroup grazie ai capitali di alcuni investitori stranieri e poi arrestato con l'accusa di manipolazione del mercato e ostacolo all'attività degli organi di vigilanza, annuncia di volersi candidare con il M5s . "Ho preso questa decisione dopo aver appreso che si possono candidare anche persone indagate. Sono da sempre un estimatore della mentalità del Movimento e purtroppo negli ultimi mesi, sto vedendo una caduta verso il basso della prima linea, a partire da Di Maio, che di leader ha davvero poco" dice il finanziere che nel 2012 si candidò anche per le primarie del Pdl. Oggi Proto è sicuro di farcela: "Con la popolarità acquisita negli anni e radicata sui social sono sicuro di poter vincere senza grandi problemi".

18:06Bonino, Rosatellum inaccettabile, trappola discriminatoria

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Ci siamo trovati in mezzo a una trappola di una legge discriminatoria: combatteremo, comunque vadano le cose, contro questo testo in ogni Corte, anche a livello europeo. Il Rosatellum non può essere accettato". Lo ha detto Emma Bonino in una conferenza stampa con Riccardo Magi.

18:05+Europa: Tabacci aderisce, sbloccata questione firme

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Grazie alla tua scelta hai reso possibile un'opzione democratica per noi e il paese: +Europa sarà l'unica lista al voto pienamente europeista". Così Emma Bonino ringrazia Bruno Tabacci che, essendo leader di Centro democratico, gruppo già presente in Parlamento, ha risolto di fatto la questione delle firme per le liste dei radicali italiani, aderendo a +Europa. Un'assemblea il prossimo 13 gennaio sancirà la nascita della nuova lista frutto dell'intesa tra Emma Bonino e Bruno Tabacci. Nel simbolo, ma è ancora tutto da decidere, oltre alla scritta "+Europa con Emma Bonino" potrebbe esserci anche l'indicazione "Centro Democratico". Quanto alla sua collocazione, verrà decisa dall'assemblea: "Certamente - ha annunciato Tabacci - staremo nel centrosinistra, sulle modalità decideremo".