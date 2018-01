Ultima ora

17:46Tennis: ko anche Usa, Svizzera in finale Hopman Cup

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Roger Federer trascina la Svizzera per la quarta volta alla finale della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista in corso fino a sabato a Perth, in Australia. Il numero 2 del mondo, che per il secondo anno di fila fa coppia con Belinda Bencic, prosegue in maniera positiva la sua marcia di avvicinamento agli Australian Open, dove è campione in carica. Nel match odierno con gli Stati Uniti, decisivo per assegnare il primo posto nel Gruppo B, Federer ha dato al team rossocrociato il primo punto superando per 7-6 7-5 Jack Sock. Bencic ha poi sconfitto 7-6 6-4 Coco Vandeweghe e il duo Federer-Bencic ha infine battuto Sock-Vandeweghe. E' il terzo successo per 3-0 degli elvetici dopo quelli sul Giappone e sulla Russia. E in apertura di giornata - sempre per il Gruppo B - la Russia ha superato il Giappone per 2-1.

17:45Casa Bianca vieta cellulari in West Wing, ‘sicurezza’

(ANSA) - WASHINGTON, 4 NOV - Dalla prossima settimana la Casa Bianca mette al bando i telefonini nella West Wing per lo staff e anche per gli ospiti, per motivi di sicurezza. Lo rende noto la portavoce Sarah Sanders spiegando che "la sicurezza e l'integrita' dei sistemi tecnologici alla Casa Bianca sono una top priority per l'amministrazione Trump". Il divieto, imposto dal capo di gabinetto John Kelly, sta suscitando malumore tra diversi membri dello staff, che temono di non riuscire a restare in contatto con le famiglie nelle lunghe ore di lavoro.

17:43Calcio: Manolas, via dalla Roma chi non vuole vincere

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Sono d'accordo con le parole di Monchi, dobbiamo avere tutti una mentalità vincente perché a Roma bisogna giocare sempre per vincere. Chi non possiede questa mentalità non può giocare qui. Personalmente sto provando a mettercela tutta per aiutare la squadra, dò il massimo per vincere tutte le partite, ma purtroppo non va sempre come vogliamo". Così Kostas Manolas, in un'intervista a Sky Sport, dove parla anche del 'caso' Nainggolan. Per il difensore greco della Roma la flessione delle ultime gare è dovuta solo in parte alla sfortuna: Contro il Torino abbiamo dato il massimo ma abbiamo preso due gol evitabili. Con la Juve nel primo tempo non eravamo quelli che dovevamo essere, ma nel secondo meritavamo di più. Contro il Sassuolo vincevamo 1-0, potevamo chiuderla ma non ce l'abbiamo fatta Quanto al compagno finito al centro delle polemiche dopo il Capodanno un po' sopra le righe, Manolas fa sapere che "Radja sa che ha sbagliato, si è scusato. Lui però è un campione e noi abbiamo bisogno di lui".

17:20Calcio: Juve, De Sciglio torna in gruppo

(ANSA) - TORINO, 4 GEN - Il giorno dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia e a due giorni dalla trasferta di Cagliari, la Juventus è tornata ad allenarsi. Mattia De Sciglio, come si legge nella nota pubblicata sul sito della società, "ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo". Marchisio, che ha rimediato un "affaticamento muscolare all'adduttore sinistro", e Sturaro, fermato da "un trauma contusivo al ginocchio sinistro", saranno valutati nella giornata di domani.

17:16Calcio: Spalletti, da Suning voglio informazioni

(ANSA) - APPIANO GENTILE (COMO), 4 GEN - "Ausilio e Sabatini sono due dirigenti veramente bravi. E in questo mercato lo dovranno essere ancora di più. Ci sono dei numeri a cui dobbiamo stare attenti, e dire che per continuare ad essere competitivi bisogna acquistare giocatori, non lo vedo corretto e rispettoso": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Fiorentina. "E' un messaggio sbagliato da dare al gruppo. Un giocatore - continua l'allenatore - non può cambiare le sorti di una squadra e noi non possiamo fare cose importantissime sul mercato. Non devo essere rassicurato dalla società, voglio essere informato e come me tutti gli sportivi. Per poter programmare un futuro nella maniera corretta senza strappi o malintesi".

17:08L’Iran accusa Trump di interferenze ‘grottesche’

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - In una lettera al segretario generale dell'Onu, l'Iran accusa gli Stati Uniti di "grottesche" interferenze nei suoi affari interni, e di "incitare" le proteste antigovernative attraverso una serie di "tweet assurdi". Nella lettera, l'inviato iraniano all'Onu Gholamali Khoshroo afferma, come riferisce la Bbc, che l'amministrazione Usa "ha superato ogni limite nel violare le regole e principi della legge internazionale che governa la condotta civile delle relazioni internazionali".

17:07Comuni:pres.Consiglio Bari si dimette,imbavagliano minoranze

(ANSA) - BARI, 04 GEN - Il presidente del Consiglio comunale di Bari, Pasquale Di Rella, rassegnerà entro questa sera le dimissioni "irrevocabili" dal suo incarico istituzionale, perché, ha spiegato, "non posso più presiedere un Consiglio" in cui chi "ha vinto le elezioni vuole imbavagliare le minoranze con la forza di numeri rimpolpati anche da chi non ha sostenuto il sindaco, Antonio Decaro". Di Rella, che di recente ha lasciato il Pd aderendo al Gruppo misto, ha ricordato di essersi dimesso anche a novembre del 2016, ma di aver revocato la decisione dopo le rassicurazioni ricevute "sull'accelerazione nell'attività amministrativa". Ma "il patto morale e politico che fu siglato" in quella occasione "è stato violato" e la "svolta c'è stata ma in peggio". La "goccia che ha fatto traboccare il vaso", è stata la bocciatura nella Conferenza dei capigruppo, per la seconda volta", della sua proposta di convocare il consiglio comunale di mattina per potere lavorare più ore e risparmiare sugli straordinari del personale.