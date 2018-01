Ultima ora

18:04Calcio:Pioli, Var? Ero scettico ma invece è un grande aiuto

(ANSA) - FIRENZE, 4 GEN - "Ho sempre preferito il calcio fatto di sentimenti ed emozioni, per questo inizialmente non ero molto favorevole all'ingresso della Var. Vol tempo invece si sta rivelando un grandissimo aiuto anche se il meccanismo in certe situazioni deve essere ancora un po' oliato". Così Stefano Pioli sull'impiego della nuova tecnologia. "Ho notato prestazioni ed atteggiamenti da parte degli arbitri molto più sereni e ciò è una cosa bella - ha detto il tecnico della Fiorentina -. Ovvio che tutti dobbiamo abituarci ad aspettare prima di esultare ma la Var è un'innovazione che va accolta con positività anche perché nel tempo i grandi errori finiranno per essere eliminati". L'altra novità è stata giocare durante le festività natalizie: "Mi è piaciuto farlo tranne che la gara di Coppa Italia con la Lazio la sera del 26 perché ci ha costretti ad allenarci a Natale. Per il resto l'ho trovato positivo, magari in futuro concederei due settimane di sosta a gennaio e non una sola, introducendo un turno infrasettimanale a primavera".

17:55Calcio: Spalletti, non possiamo spendere 40 mln

(ANSA) - APPIANO GENTILE (COMO), 4 GEN - "Non dobbiamo avere alibi. Prima di tutto non dobbiamo piangere, perché chi piange non raggiunge gli obiettivi: lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Fiorentina. "Se non prendi gol e ne fai pochi va bene uguale. Riesci comunque a portare a casa il vantaggio. Un gol in sei partite è poco - ammette l'allenatore - ma ci sono altri dati e numeri che dicono che qualcosa di buono è stato fatto. Ci stiamo lavorando e si risolverà Verdi? per i nomi che girano ci vogliono 30-40 milioni e a me hanno detto che non si possono spendere. Quindi inutile girarci intorno Al momento, tutti devono rispettare il fair play finanziario e fare numeri in entrata. Diciamoci le cose vere. Poi, per migliorare bisognerebbe fare arrivare giocatori davvero più forti di quelli che abbiamo già a disposizione. La rosa attuale ha la qualità per raggiungere i nostri obiettivi".

17:53Calcio:Mourinho ‘gira immondizia,voglio restare allo United’

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Non sono notizie, ma solo immondizia. Io voglio restare". Josè Mourinho smentisce con decisione le voci insistenti sulla stampa britannica di un suo vicino addio al Manchester United. In dichiarazioni riportate dalla Bbc, il tecnico portoghese afferma di non poter ammettere che venga messa in discussione la sua professionalità: ""Io sono alle metà del mio contratto e se andrò al rinnovo dipende soprattutto dal club ma il mio impegno è totale e la mia volontà è quella di restare. A quanto ne so, inoltre, la proprietà e la dirigenza sono contenti del mio operato e vorrebbero che rimanessi oltre la fine del mio contratto", che scade nel 2019.

17:53Elezioni:Area progressista, corriamo soli, alleati Pd

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Area progressista è pronta a correre da sola alle elezioni politiche di marzo in coalizione con il Partito Democratico". A deciderlo il coordinamento nazionale di Area Progressista, che si è riunito oggi a Roma su iniziativa del responsabile nazionale, Michele Ragosta. "Auspico - dichiara Ragosta - che nelle prossime ore si possa avere un incontro con Nencini, Bonelli e Santagata per ripristinare pari dignità ed identità per il nostro movimento all'interno della lista "Insieme- Italia Europa". Se ciò non dovesse avvenire, siamo pronti a raccogliere le firme necessarie per presentare la nostra lista. Siamo convinti che, con i nostri temi e la presenza del simbolo di "Area Progressista" sulla scheda elettorale, porteremo al voto tanti attivisti ed elettori che si identificano in un'area politica che ha dimostrato di essere radicata sui territori con idee e proposte concrete e realizzabili in coalizione con le altre forze del centrosinistra".

17:51Valanga Venosta: madre ha protetto fino alla fine la figlia

(ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - La procura di Bolzano ha aperto un fascicolo, senza indagati, sulla valanga di Malga San Valentino in val Venosta, nella quale ieri sono morte due turiste tedesche, Petra Theurer di 45 anni e sua figlia 11enne Mia. La donna è stata trovata sotto un metro di neve direttamente sopra la bambina, come se fino all'ultimo la volesse proteggere. La valanga si è staccata a 2.600 metri di quota e aveva un fronte di 100-150 metri. Il gruppo di scialpinisti tedeschi, che si trovava molto più in basso a 2.100 metri in una zona piuttosto sicura del pendio, ha osservato il distacco e tutti, tranne appunto la madre e la ragazzina, sono riusciti a mettersi in salvo. Per domani, appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, sarà effettuato un sopraluogo, ma il vento e la neve probabilmente avranno cancellato molti elementi utili per stabilire la causa della valanga ed eventuali responsabilità. Il rischio valanghe ieri era marcato (grado 3 di 5), oggi lungo la cresta di confine addirittura forte (grado 4).

17:46Tennis: ko anche Usa, Svizzera in finale Hopman Cup

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Roger Federer trascina la Svizzera per la quarta volta alla finale della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista in corso fino a sabato a Perth, in Australia. Il numero 2 del mondo, che per il secondo anno di fila fa coppia con Belinda Bencic, prosegue in maniera positiva la sua marcia di avvicinamento agli Australian Open, dove è campione in carica. Nel match odierno con gli Stati Uniti, decisivo per assegnare il primo posto nel Gruppo B, Federer ha dato al team rossocrociato il primo punto superando per 7-6 7-5 Jack Sock. Bencic ha poi sconfitto 7-6 6-4 Coco Vandeweghe e il duo Federer-Bencic ha infine battuto Sock-Vandeweghe. E' il terzo successo per 3-0 degli elvetici dopo quelli sul Giappone e sulla Russia. E in apertura di giornata - sempre per il Gruppo B - la Russia ha superato il Giappone per 2-1.

17:45Casa Bianca vieta cellulari in West Wing, ‘sicurezza’

(ANSA) - WASHINGTON, 4 NOV - Dalla prossima settimana la Casa Bianca mette al bando i telefonini nella West Wing per lo staff e anche per gli ospiti, per motivi di sicurezza. Lo rende noto la portavoce Sarah Sanders spiegando che "la sicurezza e l'integrita' dei sistemi tecnologici alla Casa Bianca sono una top priority per l'amministrazione Trump". Il divieto, imposto dal capo di gabinetto John Kelly, sta suscitando malumore tra diversi membri dello staff, che temono di non riuscire a restare in contatto con le famiglie nelle lunghe ore di lavoro.