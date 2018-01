Ultima ora

18:06Bonino, Rosatellum inaccettabile, trappola discriminatoria

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Ci siamo trovati in mezzo a una trappola di una legge discriminatoria: combatteremo, comunque vadano le cose, contro questo testo in ogni Corte, anche a livello europeo. Il Rosatellum non può essere accettato". Lo ha detto Emma Bonino in una conferenza stampa con Riccardo Magi.

18:05+Europa: Tabacci aderisce, sbloccata questione firme

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Grazie alla tua scelta hai reso possibile un'opzione democratica per noi e il paese: +Europa sarà l'unica lista al voto pienamente europeista". Così Emma Bonino ringrazia Bruno Tabacci che, essendo leader di Centro democratico, gruppo già presente in Parlamento, ha risolto di fatto la questione delle firme per le liste dei radicali italiani, aderendo a +Europa. Un'assemblea il prossimo 13 gennaio sancirà la nascita della nuova lista frutto dell'intesa tra Emma Bonino e Bruno Tabacci. Nel simbolo, ma è ancora tutto da decidere, oltre alla scritta "+Europa con Emma Bonino" potrebbe esserci anche l'indicazione "Centro Democratico". Quanto alla sua collocazione, verrà decisa dall'assemblea: "Certamente - ha annunciato Tabacci - staremo nel centrosinistra, sulle modalità decideremo".

18:04Calcio:Pioli, Var? Ero scettico ma invece è un grande aiuto

(ANSA) - FIRENZE, 4 GEN - "Ho sempre preferito il calcio fatto di sentimenti ed emozioni, per questo inizialmente non ero molto favorevole all'ingresso della Var. Vol tempo invece si sta rivelando un grandissimo aiuto anche se il meccanismo in certe situazioni deve essere ancora un po' oliato". Così Stefano Pioli sull'impiego della nuova tecnologia. "Ho notato prestazioni ed atteggiamenti da parte degli arbitri molto più sereni e ciò è una cosa bella - ha detto il tecnico della Fiorentina -. Ovvio che tutti dobbiamo abituarci ad aspettare prima di esultare ma la Var è un'innovazione che va accolta con positività anche perché nel tempo i grandi errori finiranno per essere eliminati". L'altra novità è stata giocare durante le festività natalizie: "Mi è piaciuto farlo tranne che la gara di Coppa Italia con la Lazio la sera del 26 perché ci ha costretti ad allenarci a Natale. Per il resto l'ho trovato positivo, magari in futuro concederei due settimane di sosta a gennaio e non una sola, introducendo un turno infrasettimanale a primavera".

17:55Calcio: Spalletti, non possiamo spendere 40 mln

(ANSA) - APPIANO GENTILE (COMO), 4 GEN - "Non dobbiamo avere alibi. Prima di tutto non dobbiamo piangere, perché chi piange non raggiunge gli obiettivi: lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Fiorentina. "Se non prendi gol e ne fai pochi va bene uguale. Riesci comunque a portare a casa il vantaggio. Un gol in sei partite è poco - ammette l'allenatore - ma ci sono altri dati e numeri che dicono che qualcosa di buono è stato fatto. Ci stiamo lavorando e si risolverà Verdi? per i nomi che girano ci vogliono 30-40 milioni e a me hanno detto che non si possono spendere. Quindi inutile girarci intorno Al momento, tutti devono rispettare il fair play finanziario e fare numeri in entrata. Diciamoci le cose vere. Poi, per migliorare bisognerebbe fare arrivare giocatori davvero più forti di quelli che abbiamo già a disposizione. La rosa attuale ha la qualità per raggiungere i nostri obiettivi".

17:53Calcio:Mourinho ‘gira immondizia,voglio restare allo United’

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Non sono notizie, ma solo immondizia. Io voglio restare". Josè Mourinho smentisce con decisione le voci insistenti sulla stampa britannica di un suo vicino addio al Manchester United. In dichiarazioni riportate dalla Bbc, il tecnico portoghese afferma di non poter ammettere che venga messa in discussione la sua professionalità: ""Io sono alle metà del mio contratto e se andrò al rinnovo dipende soprattutto dal club ma il mio impegno è totale e la mia volontà è quella di restare. A quanto ne so, inoltre, la proprietà e la dirigenza sono contenti del mio operato e vorrebbero che rimanessi oltre la fine del mio contratto", che scade nel 2019.

17:53Elezioni:Area progressista, corriamo soli, alleati Pd

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Area progressista è pronta a correre da sola alle elezioni politiche di marzo in coalizione con il Partito Democratico". A deciderlo il coordinamento nazionale di Area Progressista, che si è riunito oggi a Roma su iniziativa del responsabile nazionale, Michele Ragosta. "Auspico - dichiara Ragosta - che nelle prossime ore si possa avere un incontro con Nencini, Bonelli e Santagata per ripristinare pari dignità ed identità per il nostro movimento all'interno della lista "Insieme- Italia Europa". Se ciò non dovesse avvenire, siamo pronti a raccogliere le firme necessarie per presentare la nostra lista. Siamo convinti che, con i nostri temi e la presenza del simbolo di "Area Progressista" sulla scheda elettorale, porteremo al voto tanti attivisti ed elettori che si identificano in un'area politica che ha dimostrato di essere radicata sui territori con idee e proposte concrete e realizzabili in coalizione con le altre forze del centrosinistra".

17:51Valanga Venosta: madre ha protetto fino alla fine la figlia

(ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - La procura di Bolzano ha aperto un fascicolo, senza indagati, sulla valanga di Malga San Valentino in val Venosta, nella quale ieri sono morte due turiste tedesche, Petra Theurer di 45 anni e sua figlia 11enne Mia. La donna è stata trovata sotto un metro di neve direttamente sopra la bambina, come se fino all'ultimo la volesse proteggere. La valanga si è staccata a 2.600 metri di quota e aveva un fronte di 100-150 metri. Il gruppo di scialpinisti tedeschi, che si trovava molto più in basso a 2.100 metri in una zona piuttosto sicura del pendio, ha osservato il distacco e tutti, tranne appunto la madre e la ragazzina, sono riusciti a mettersi in salvo. Per domani, appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, sarà effettuato un sopraluogo, ma il vento e la neve probabilmente avranno cancellato molti elementi utili per stabilire la causa della valanga ed eventuali responsabilità. Il rischio valanghe ieri era marcato (grado 3 di 5), oggi lungo la cresta di confine addirittura forte (grado 4).