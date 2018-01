Ultima ora

01:19Usa: editore sfida Trump, libro di Wolff esce domani

(ANSA) - WASHINGTON, 4 NOV - Uscirà domani "Fire and Fury: inside the Trump White House", il libro che sta imbarazzando Donald Trump e la sua famiglia. Sfidando la diffida dei legali del presidente, l'editore Henry Holt ha deciso di anticipare la distribuzione, prevista inizialmente per il 9 gennaio. La motivazione è legata ad una "domanda senza precedenti", come conferma anche Amazon, dove è il libro più richiesto. "Eccoci. Potete comprarlo (e leggerlo) domani. Grazie, signor presidente", ha twittato l'autore, Michael Wolff.

00:46Casa Bianca, libro Wolff è completa fantasia

(ANSA) - WASHINGTON, 4 NOV - "Completa fantasia": così la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha definito 'Fire and fury: inside the Trump White House', il libro di Michael Wolff che sta scuotendo la Casa Bianca, basato anche sulle confidenze imbarazzanti dell'ex stratega Steve Bannon. "E' pieno di bugie ridicole", ha aggiunto.

00:42Iran: Usa impongono sanzioni a 5 entità per missili

(ANSA) - WASHINGTON, 4 GEN - Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a cinque entità iraniane per il loro coinvolgimento nello sviluppo di missili balistici. Le sanzioni non sono legate alle proteste in corso in questi giorni nel Paese, ma il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha annunciato che arriveranno altre sanzioni "contro le violazioni dei diritti umani". Le cinque entità colpite sono filiali del Shahid Bakeri Industrial Group, parte del ministero della Difesa di Teheran.

00:39Pallavolo: Superlega, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Risultati della seconda giornata di ritorno della Superlega di pallavolo: Bunge Ravenna - Lube Civitanova 0-3 Sir Safety Perugia - Calzedonia Verona 3-1 Callipo Vibo Valentia - Wixo Piacenza 1-3 Diatec Trentino - Kioene Padova 3-0 Azimut Modena - Biosì Sora 3-1 Gi Group Monza - Revivre Milano 1-3 Taiwan Latina - BCC Castellana Grotte 3-0 - Classifica: Perugia 39; Civitanova 38; Modena 36; Trentino 27; Verona 26; Milano 25; Padova, Piacenza e Ravenna 23; Monza e Latina 15; Vibo Valentia 9; Castellana Grotte 7; Sora 6.

00:39Trump annuncerà trivellazioni offshore negli oceani

(ANSA) - WASHINGTON, 4 GEN - L'amministrazione Trump intende annunciare oggi che proporrà di aprire quasi tutte le acque federali per le trivellazioni di gas e petrolio, consentendo all'industria del settore di aver accesso ai giacimenti negli oceani Atlantico e Pacifico e nel Golfo del Messico che sono stati off limits per decenni. Lo scrivono i media Usa. E' probabile che la mossa scateni polemiche, soprattutto nella West coast e in Florida, dove le perforazioni offshore hanno suscitato forti resistenze da parte di residenti, gruppi ambientalisti e imprese che temono una fuoriuscita come quella di Bp nel Golfo del Messico nel 2010 che potrebbe devastare le spiagge e distruggere l'industria turistica.

00:00Auto-moto: Dakar parte sabato, favorita è ancora la Peugeot

(ANSA) - LIMA, 4 GEN - 8.276 chilometri, dei quali 4.234 di prove speciali per le moto e i quad, 8.793 chilometri, 4.329 di speciali, per le auto e 8.710 chilometri, con 4.154 di speciali, per i camion. E' questo il menù della edizione 2018 della Dakar, la 40/a della storia. Stavolta il percorso, come sempre severo e selettivo, si snoderà tra Perù e Argentina, passando per la Bolivia, tra le città di Lima e Cordoba. Si partirà sabato con la prima tappa Lima-Pisco. Oltre 100 auto saranno al via, e la Peugeot parte come favorita. Riflettori puntati su Stephane Peterhansel che punta alla 14/a vittoria personale, anche se Nasser Al-Attiyah (Toyota) e Nani Roma (Mini X-Raid) rilanceranno la sfida determinati a porre fine al dominio Peugeot fra le quattro ruote. Stéphane Peterhansel ha portato la 3008 alla vittoria nel 2016 e, un anno dopo, ha difeso con successo il suo titolo. Nella categoria dei 'Side by Side', ovvero i buggy leggeri, tra i favoriti c'è la 49enne livornese Camelia Liparoti che si lancerà con Yamaha in questa nuova sfida.

23:42Calcio: Manchester City è club più ricco, Juventus è ottava

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Come sempre all'inizio dell'anno, arriva il 'Soccerex Football Finance 100'. E' la classifica dei cento club calcistici più ricchi al mondo, curati dalla Soccerex, organizzazione britannica che dal 1995 fa i conti in tasca al mondo del pallone. Per formare la graduatoria tiene conto di vari criteri, e non solo dei fatturati. Qui l'indice reale si ottiene sulla base di cinque fattori: valore del parco giocatori; patrimonio immobiliare; patrimonio mobiliare, come i depositi bancari; potenziale di investimento dei proprietari, ovvero il patrimonio del proprietario del club; debito netto. Fra le società italiane soltanto la Juventus entra in top 10, con l'ottavo posto tra Manchester United e Chelsea. Cinque le altre rappresentanti della Serie A tra le prime 100: il Napoli 26/o, l'Inter 30/a, il Milan 34/a, la Roma 51/a, la Lazio 62/a. Fra le prime 25 cinque non sono europee: un club è cinese (Evergrande Guangzhou) e quattro vengono dalla Mls nord-americana (LA, Seattle e le 2 di New York). Solo 13/o il Barcellona.