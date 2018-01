Pubblicato il 05 gennaio 2018 da redazione

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Conduce Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 8 Gennaio 2018

Ospiti: Dott.ssa Emanuela Zilio, ricercatrice e progettista di Unimont, l’Università della montagna che ha come obiettivo formare professionisti del sistema montano, persone che siano in grado di valorizzarlo al meglio, muovendosi tra sostenibilità ambientale, sociale ed economica; l’imprenditore Franco Baccani, presidente dell’Osservatorio anticontraffazione della Camera di Commercio di Firenze, parla della pelle, materiale che contribuisce a rendere il Made in Italy grande nel mondo.

Storie dal mondo.

A New York, negli Stati Uniti, per conoscere Emiliano Baccarini, che ha saputo valorizzare un settore tipico del sistema produttivo italiano: quello calzaturiero.

Chiude la puntata il servizio speciale che racconta la “due-giorni” che si è svolta al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, dove si sono riuniti i direttori degli istituti di cultura italiani di tutto il mondo, alla presenza di politici e operatori del settore.

• Martedì 9 Gennaio 2018

Ospiti: Alice Zago, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Soave insieme all’artista Pierpaolo Adda, musicista fortemente legato a questo gioiello in provincia di Verona, per parlare di uno dei meravigliosi borghi italiani; la giornalista del Tg1, Maria Barresi, scrittrice, presenta il suo libro: “Ma il cielo è sempre più rossoblù”, storia di sport, quella del Crotone, passato in pochi anni dai campionati minori alla serie A; Guglielmo Micucci, direttore di Amref Italia, oggi la più grande organizzazione sanitaria africana che opera nel continente.

Storie dal mondo.

Dall’Argentina, la storia di Elida Aita, andata in Calabria, a Cosenza, sulle tracce di suo nonno, emigrato a Buenos Aires.

Infocommunity: Nicola Forte, tributarista e collaboratore de Il Sole 24 Ore, risponde a quesiti che riguardano moltissimi giovani emigrati italiani negli ultimi anni.

• Mercoledì 10 Gennaio 2018

Ospiti: l’imprenditore vitivinicolo Antonio Mario Zaccheo, presidente del Consorzio “Grandi vini d’Italia”; il gruppo musicale La Maschera (Roberto Colella e Vincenzo Capasso, formazione ridotta della band) si esibiscono live in studio.

Storie dal mondo.

Da Paarl, in Sudafrica, la storia di Michela Sfiligoi e Attilio Dal Piaz, viticoltori.

Negli Stai Uniti, per vedere come i cittadini di Boston sono letteralmente impazziti per la vera pizza napoletana.

Infocommunity: Nicola Forte, tributarista e collaboratore de Il Sole 24 Ore, risponde ai dubbi sull’IMU.

• Giovedì 11 Gennaio 2018

Ospiti: Giuliano Amato, giudice della Corte Costituzionale, mette a confronto la Costituzione Italiana con le altre Carte costituzionali dei paesi occidentali; lo scrittore Roberto Catalano, parla dell’induismo, una delle religioni più praticate al mondo; il giornalista e scrittore Emilio Targia, presenta il suo libro appena uscito, dedicato alla squadra bianconera: “Favole portafortuna per tifosi juventini da 0 a 99 anni”.

Storie dal mondo.

Dal Canada, il racconto della nascita del gemellaggio tra le città di Matera e Toronto.

In Sudafrica, per conoscere Giulio Giuricich, calciatore di origini italiane che ha giocato nel Sassuolo prima di trasferirsi a Johannesburg.

• Venerdì 12 Gennaio 2018

Ospiti: Andrea Zanela, ricercatore presso il Laboratorio di Robotica dell’Enea, presenta “Nao”, robot che aiuta a migliorare la vita delle persone con disabilità; il Prof. Alessandro Frigiola, cardiochirurgo presso il Policlinico di San Donato Milanese, uno dei massimi esperti mondiali di cardiochirurgia, fondatore e presidente dell’associazione “Bambini cardiopatici nel mondo”, che, con il suo operato, riesce a dare un po’ di speranza a chi non l’ha; in chiusura l’esibizione dal vivo della cantante Teresa Capuano in arte Katres.

Storie dal mondo.

A Buenos Aires, in Argentina, per incontrare Carla Giampaolo, una milanese che ha sempre svolto la sua attività nel campo artistico.

Ad Edmonton, in Canada, per conoscere il cagliaritano Andrea Pinna, un operaio che ha sempre coltivato la passione per il canto tenorile.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. Questa settimana presenti in studio i linguisti Stefano Telve, Beatrice Palazzoni e Fabio Poròli.

Chiude la settimana le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

CINEMA ITALIA (Film)

MAGNIFICA PRESENZA

(Commedia, 2011)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Regia: Ferzan Ozpetek

Cast: Elio Germano, Margherita Buy, Vittoria Puccini, Beppe Fiorello, Paola Minaccioni, Cem Yilmaz, Andrea Bosca, Claudia Potenza e la partecipazione straordinaria di Anna Proclemer

Pietro (Elio Germano) ha 28 anni, arriva a Roma dalla Sicilia con un unico grande sogno: fare l’attore! Tra un provino e l’altro sbarca il lunario sfornando cornetti tutte le notti.

E’ un ragazzo timido, solitario e l’unica confusionaria compagnia è quella della cugina Maria (Paola Minaccioni), praticante in uno studio legale dalla vita sentimentale troppo piena. Dividono provvisoriamente lo stesso appartamento legati da un rapporto di amore e odio in una quotidianità che fa scintille. Ma arriva il giorno in cui Pietro trova una casa tutta per sé, un appartamento d’epoca, dotato di un fascino molto particolare. La felicità dura solo pochi giorni: presto cominciano ad apparire particolari inquietanti. E’ chiaro che qualcun altro vive insieme a lui. Ma chi?

L’appartamento è occupato, ospiti non previsti disturbano la sua tanto desiderata privacy… Sono misteriosi, eccentrici, elegantissimi, perfettamente truccati.

Si scatenano mille ipotesi e mille tentativi di sbarazzarsi di queste ingombranti presenze, finché poco a poco lo spavento iniziale lascia il posto alla curiosità, alla seduzione reciproca, ad emozioni comuni che creano un legame profondo tra i coinquilini forzati.

Con loro Pietro condivide desideri e segreti, crede in loro e loro credono in lui come nessun altro fuori da quella casa…

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Tredicesima puntata:

Arte. Pompei e i suoi meravigliosi scavi, simbolo di bellezza e potenza di un’antica colonia romana, preservata attraverso i secoli a causa dell’eruzione del Vesuvio che nel 79 d.C. ricoprì tutta la cittadina e la sua gente.

Territorio. La storia del paradiso di Frassina e del suo creatore, un appassionato viticoltore che, amando il Brunello e Mozart, fa provenire dalle sue vigne una musica divina, che si sparge su tutte le colline della Val d’Orcia.

Made in Italy: “I had a dream”, l’intervista all’Ingegnere di Artemide, Ernesto Gismondi, imprenditore italiano conosciuto in tutto il mondo per stile, eleganza e qualità del suo prodotto.

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Quattordicesima puntata:

Arte. Continua la visita nel passato tra le strade e le case di Pompei, città romana conservata quasi completamente intatta così come si presentava nel 79 d.C. quando fu sepolta dall’eruzione del Vesuvio.

Territorio. Al Monastero di Camaldoli nel Casentino, in provincia di Arezzo. Un viaggio in uno scenario incantato, regolato dal silenzio, dove il sacro vive in armonia con la natura.

Made in Italy. “I had a dream”, il racconto di come un filo di fine lana divenne l’inizio di un impero. La bellezza di un piccolo borgo in provincia di Perugia, una visione filosofica della vita, l’amore per la cultura e la ricerca di un lavoro utile: Italian Beauty intervista l’ imprenditore Brunello Cucinelli.

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 8 Gennaio

Inizia una nuova serie dedicata agli Ordini Religiosi. Claudio Strinati esplora la città eterna per raccontare l’origine dell’ordine dei Francescani.

Territorio. Un viaggio lungo le tappe del Giro d’Italia, seguendo il percorso della centesima edizione della mitica gara ciclistica. Parte dalla Sardegna e precisamente da Alghero, la prima tappa.

Made in Italy esplora l’universo musicale di Variazioni su tema. Accanto a Gegé Telesforo, due glorie nostrane della musica jazz, il batterista Gegé Munari e il contrabbassista Giorgio Rosciglione.

• Martedì 9 Gennaio

Continua il viaggio di Claudio Strinati a Roma alla scoperta delle origini degli Ordini Religiosi. La splendida cappella Bufalini, affrescata dal Pinturicchio, all’interno della chiesa dell’Ara Coeli e un confronto piuttosto curioso con il Vittoriano.

Edoardo Camurri è ancora in Sardegna per una nuova tappa del suo Viaggio nell’Italia del Giro. Dalle acque termali di Santa Maria Coghinas sino a Olbia per sostare nel cuore della Costa Smeralda.

Ancora musica a Made in Italy. Gegé Telesforo e i suoi colleghi vanno a Parigi per mostrare quanto possa essere complesso e faticoso il mestiere del musicista in tour. Ironia e disincanto sono come sempre alla base di questo nuovo episodio di Variazioni su tema.

• Mercoledì 10 Gennaio

Claudio Strinati calca le orme dei Benedettini e va a Subiaco, in Abruzzo, nel monastero di Santa Scolastica, dove vivono, immersi nella natura, i seguaci di San Benedetto da Norcia.

Territorio. Prosegue il viaggio nella Sardegna del Giro d’Italia. Tra Olbia e Tortolì, in compagnia degli strambi personaggi scovati da Edoardo Camurri.

Made in Italy. Per la serie Variazioni sul tema Gegé Telesforo affronta quello che può diventare il piano b di ogni musicista: la soluzione da mettere in atto nel caso in cui si trovasse costretto ad abbandonare la musica.

• Giovedì 11 Gennaio

Claudio Strinati continua a ripercorrere la storia dei benedettini andando a Grottaferrata, nell’abbazia di San Nilo, dove i devoti di San Benedetto da Norcia sono orgogliosi della loro antichissima biblioteca.

Il viaggio nella Sardegna del Giro d’Italia si conclude all’insegna dell’arte e della magia. Da Orani, terra natale del pittore e scultore Costantino Nivola, si andrà poi a scoprire il mistero dei centenari di Baunei in compagnia del regista Salvatore Mereu.

Gegé Telesforo e il celebre pianista Dado Moroni mostrano, attraverso alcuni esempi illustri, il cammino che ha percorso il jazz nella sua lunga storia. Per orientarsi, come bussola adoperano il pianoforte.

• Venerdì 12 Gennaio

A Roma per raccontare la storia dell’ordine religioso degli Agostiniani. Ovviamente si inizia dalla chiesa di Sant’Agostino, nel cuore della città eterna.

Territorio. Si parla di Federico II, di magia e di arte in compagnia di Edoardo Camurri e della sua bicicletta, per un’altra tappa di Viaggio nell’Italia del Giro. Partenza da Cefalù per indagare i misteri della villa del grande mago Alister Crowlsey.

A Made in Italy ancora musica con Gegé Telesforo che racconta uno degli antagonismi più ricorrenti nel mondo del jazz: quello che oppone cantanti e musicisti: amici o nemici?

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

La festa dell’Epifania

La festa dell’Epifania e l’universalità dell’annuncio di Cristo; i Magi venuti da oriente rappresentanti delle razze umane allora conosciute; il significato dei loro doni e il riconoscimento del Messia promesso dalle Sacre Scritture; il cammino dei Magi cercatori di Dio, paradigma della vita umana in perenne ricerca del volto di Dio; la fraternità universale dono e conquista; il simbolo della stella che conduce i Magi alla Grotta di Betlemme, invito perenne ad andare oltre il buio della storia e a seguire la Grande Luce usando la santa furbizia che consente all’uomo di ogni tempo di restare lontano dalle trappole dei palazzi della mondanità e del potere. Questi gli argomenti della puntata di Cristianità nel giorno in cui si conclude il ciclo delle festività natalizie dando inizio all’azione missionaria della Chiesa.

Al centro la S. Messa dell’Epifania presieduta da Papa Francesco nella Basilica Vaticana. A mezzogiorno l’Angelus del Papa ai fedeli presenti in Piazza San Pietro con il solenne annuncio della Pasqua. La puntata è arricchita da interviste e servizi. Tra i collegamenti con i telespettatori spicca Sua Ecc.za Mons. Ilario Anntoniazzi, Arcivescovo di Tunisi in Tunisia.

Tra gli ospiti in studio: Padre Mauro Lazzarato, Scalabriniano; Nguyen Thanh Thao, scalabriniano vietnamita; Gabriel Batistela, scalabriniano brasiliano; Suor Simona Santoro, delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione di Ivrea.

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

La festa del Battesimo di Gesù e il significato del battesimo per i cristiani; i segni e i simboli del battesimo nell’arte e nella liturgia cristiana; l’azione missionaria nelle sue varie tappe: annuncio, conversione, battesimo, il battesimo dei bambini e quello degli adulti; l’appartenenza alla Chiesa e le altre appartenenze religiose; i rischi e la fatica di essere cristiani nell’attuale società. Questi i principali argomenti di Cristianità nel giorno in cui la chiesa celebra la festa del Battesimo di Gesù e Papa Francesco amministra il battesimo ad alcuni bambini nella Cappella Sistina.

Dopo la S. Messa che si celebra nella Cattedrale di Carpi, l’Angelus del Papa ai fedeli radunati in Piazza San Pietro.

La puntata è arricchita da interviste, servizi e collegamenti con i telespettatori, nonché da una carrellata dei momenti più significativi dell’attività del Papa della settimana.

Tra gli ospiti: Mons. Hilary Franco, Osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite; Padre Luigi De Giambattista, Consigliere Generale dei Padri Guanelliani; Silvia Guidi, giornalista de L’Osservatore Romano.

