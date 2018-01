Ultima ora

18:22Campidoglio: varate norme ‘botticelle’, mai più con cavalli

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Varato il regolamento per le botticelle, ovvero i tradizionali calessi romani: non ci saranno più i cavalli a trainarli e saranno elettriche. Ora le nuove norme attendono l'ok dell'Assemblea di Roma Capitale. "Nessun passo indietro sul regolamento per le botticelle: toglieremo i cavalli dalle strade, migliorando sensibilmente il loro benessere. Non vogliamo più assistere a veri e propri episodi di sfruttamento. All'interno dei parchi e delle ville storiche sono stati definiti dei percorsi dolci idonei al transito delle botticelle nel rispetto della normativa vigente e della tutela degli animali", dichiara l'assessora alla Sostenibilità ambientale Pinuccia Montanari. "Ai gestori delle botticelle si dà la possibilità di dismettere la propria attività trasformandola gratuitamente in una licenza taxi oppure acquisendo una botticella elettrica. Il regolamento non solo tutela gli animali, ma definisce un quadro certo di regole", spiega l'assessora alla Città in Movimento, Linda Meleo.

18:16Morti monossido: bare in chiesa, rose bianche e gialle

(ANSA) - VICENZA, 5 GEN - Funerali assieme per i giovani Alex Ferrari e Luca Bortolaso, i due studenti 21enni morti martedì scorso avvelenati dal monossido di carbonio in una casa vacanze sul Monte Baldo (Verona). I due ragazzi erano legati da un rapporto sentimentale, e i parroci dei rispettivi paesi di provenienza, Bagnolo di Lonigo per Luca, e San Bortolo di Arzignano per Alex, hanno accolto la richiesta delle famiglie di celebrare esequie comuni, oggi nella chiesa di Arzignano (Vicenza). Scelta approvata dalla Diocesi di Vicenza, che ha privilegiato il dolore e l'amore delle famiglie rispetto ad ogni altro tema. I feretri, uno in legno di noce e l'altro bianco, era coperti da rose bianche e gialle. Tantissimi gli amici ad attenderli con mazzi di fiori, che verranno poi consegnati ai genitori dei due studenti.

18:03Calcio: Liverpool pensa ad Alisson, 45 mln per la Roma

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Jurgen Klopp vuole il brasiliano Alisson nella porta del Liverpool e per convincere la Roma, proprietaria del cartellino del n.1 brasiliano, avrebbe pronta un'offerta - da recapitare la prossima estate - di 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro). A ventilare l'operazione è il 'Sun' secondo cui Simon Mignolet e Loris Karius non hanno convinto il tecnico tedesco che per la porta ha il suo preferito nel portiere giallorosso, titolare della Selecao e tra i meno battuti della Serie A. Il Liverpool che ha appena preso il difensore Virgil Van Dijk dal Southampton per la cifra record di 84 milioni di euro, non avrebbe problemi di liquidità ad accontentare la Roma, scrive ancora il tabloid, visto la valanga di milioni che potrebbe avere dalla cessione di Coutinho al Barca (si parla di 150-160 milioni, di cui 110 di base fissa). I rapporti tra la Roma e il Liverpool, tra l'altro, sono ottimi come dimostra la ricca operazione portata a termine la scorsa estate con Salah (42-8 milioni).

17:40Papa: a sorpresa a Bambino Gesù Palidoro

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Festa a sorpresa, oggi pomeriggio, per i 120 piccoli ricoverati nella sede del Bambino Gesù a Palidoro: a poche ore dall'Epifania, il Papa ha voluto andare di persona a visitarli per salutarli e consegnare a ciascuno un dono e un sorriso. Ai genitori, riferisce l'Osservatore Romano, Francesco ha riservato un abbraccio per incoraggiarli a vivere con speranza, accanto ai figli, un momento delicato come il ricovero in ospedale. La visita a sorpresa del Papa è anche un grazie per coloro che si prendono cura dei bimbi malati: medici, infermieri e tutto il personale dell'ospedale. Il Papa, ha spiegato la Sala stampa vaticana, è arrivato alle 15.00 nella sede ospedaliera a circa 30 chilometri a nord di Roma, proseguendo l'esperienza dei "Venerdì della Misericordia" che hanno caratterizzato il Giubileo della Misericordia. Ha visitato i diversi reparti, ha salutato i bambini ricoverati e ha scambiato alcune parole di conforto con i genitori che assistono i loro bambini in queste faticose e dolorose prove.

17:36Migranti: Frontex, in 2017 arrivi Italia scesi del 34%

(ANSA) - BRUXELLES, 5 GEN - Nel 2017 i migranti arrivati illegalmente in Europa attraverso la rotta centro-mediterranea, cioè soprattutto in Italia, sono stati circa 119 mila facendo registrare una flessione di oltre il 34% rispetto ai 181.126 dell'anno precedente e tornando a un livello pre-2014. Secondo i dati ancora provvisori resi noti oggi da Frontex, inoltre, nel 2017 i migranti illegali giunti nei Paesi Ue sono stati in tutto circa 204.300, il 60% in meno rispetto al 2016. Solo la Spagna ha registrato un raddoppio degli arrivi.

17:31Tommasi si candida a presidenza Figc “Vogliamo unire”

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Damiano Tommasi si candida alla presidenza della Figc. Lo annuncia lo stesso presidente dell'Assocalciatori, spiegando che "la volontà di essere parte attiva del cambiamento viene da un percorso fatto negli ultimi anni che mi spinge a mettermi a disposizione per un progetto che sia il più possibile di condivisione. Oggi i calciatori vogliono essere quelli che uniscono". Le elezioni della Figc dopo le dimissioni di Carlo Tavecchio sono previste il 29 gennaio.

17:29Capannone a fuoco: pompieri ancora al lavoro, sequestro area

(ANSA) - CORTEOLONA E GENZONE (PAVIA), 5 GEN - Dalla serata di oggi sarà messa sotto sequestro l' area del capannone abbandonato di Corteolona, nel Pavese, andato a fuoco nella notte di mercoledì scorso. I vigili del fuoco sono ancora sul posto e stanno procedendo alle ultime operazioni di spegnimento, che termineranno entro le 20. Non appena i vigili del fuoco lasceranno il sito, l'area sarà posta sotto sequestro. La Procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso. Attesi invece per lunedì i primi risultati sull'eventuale presenza nell'area di diossina o di altre sostanze inquinanti.(ANSA).