18:40False affermazioni su Wikipedia, sindaco Como denuncia

(ANSA) - COMO, 05 GEN - Il sindaco di Como Mario Landriscina ha presentato una denuncia in Procura contro gli autori, ignoti, della pagina Wikipedia a lui dedicata. Nella pagina, aperta qualche mese fa, per alcuni giorni accanto ai dati biografici e alla composizione della sua giunta, era stata aggiunta una frase che gli attribuiva una inesistente convivenza con la vicesindaco Alessandra Locatelli. Ad accorgersi dell'affermazione era stato l'ufficio stampa comunale, dopo di che la frase era stata cancellata da Wikipedia e non è più ricomparsa. Il sindaco ha comunque formalizzato una denuncia per diffamazione "causata da affermazioni mendaci relative a falsità sulla sfera personale non solo mia". (ANSA).

18:39Giudice, Lega contro malcostume ma Bossi prese soldi

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Umberto Bossi è stato "consapevole concorrente, se non addirittura istigatore, delle condotte di appropriazione del denaro" della Lega, ma proveniente "dalle casse dello Stato", "per coprire spese di esclusivo interesse personale" suo e della sua "famiglia". Condotte portate avanti "nell'ambito di un movimento" cresciuto "raccogliendo consensi" come opposizione "al malcostume dei partiti tradizionali". Lo scrive il Tribunale di Milano nelle motivazioni della condanna a 2 anni e 3 mesi per l'ex leader del Carroccio. Il giudice parla di "completezza e coerenza" delle prove raccolte di fronte alle quali "ben poca strada riesce a fare la tesi difensiva" di "un Umberto Bossi dedito in maniera esclusiva e totalizzante alle questioni politiche e, per converso, per nulla interessato alle vicende economiche della Lega". In ballo c'era la "erogazione di fondi nell'interesse dei più stretti congiunti" del Senatur. E' stata inoltre una "difesa inverosimile" quella di Renzo Bossi sul caso della laurea in Albania.

18:34Macron bacchetta Erdogan,ora impensabile Turchia in Ue

(ANSA) - PARIGI, 5 GEN - Il presidente francese Emmanuel Macron, nella conferenza stampa con il turco Recep Tayyip Erdogan a Parigi, ha evidenziato i "disaccordi sulle nostre rispettive visioni delle libertà individuali". "E' importante che la Turchia resti ancorata alla Convenzione europea dei diritti umani", ha insistito il presidente, secondo cui l'attuale contesto non permette "alcun progresso" in termini di adesione di Ankara all'Ue. "E' evidente che dobbiamo uscire dall'ipocrisia secondo cui si possono aprire nuovi capitoli (nel processo di integrazione Ue): non è vero", ha detto.

18:22Campidoglio: varate norme ‘botticelle’, mai più con cavalli

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Varato il regolamento per le botticelle, ovvero i tradizionali calessi romani: non ci saranno più i cavalli a trainarli e saranno elettriche. Ora le nuove norme attendono l'ok dell'Assemblea di Roma Capitale. "Nessun passo indietro sul regolamento per le botticelle: toglieremo i cavalli dalle strade, migliorando sensibilmente il loro benessere. Non vogliamo più assistere a veri e propri episodi di sfruttamento. All'interno dei parchi e delle ville storiche sono stati definiti dei percorsi dolci idonei al transito delle botticelle nel rispetto della normativa vigente e della tutela degli animali", dichiara l'assessora alla Sostenibilità ambientale Pinuccia Montanari. "Ai gestori delle botticelle si dà la possibilità di dismettere la propria attività trasformandola gratuitamente in una licenza taxi oppure acquisendo una botticella elettrica. Il regolamento non solo tutela gli animali, ma definisce un quadro certo di regole", spiega l'assessora alla Città in Movimento, Linda Meleo.

18:16Morti monossido: bare in chiesa, rose bianche e gialle

(ANSA) - VICENZA, 5 GEN - Funerali assieme per i giovani Alex Ferrari e Luca Bortolaso, i due studenti 21enni morti martedì scorso avvelenati dal monossido di carbonio in una casa vacanze sul Monte Baldo (Verona). I due ragazzi erano legati da un rapporto sentimentale, e i parroci dei rispettivi paesi di provenienza, Bagnolo di Lonigo per Luca, e San Bortolo di Arzignano per Alex, hanno accolto la richiesta delle famiglie di celebrare esequie comuni, oggi nella chiesa di Arzignano (Vicenza). Scelta approvata dalla Diocesi di Vicenza, che ha privilegiato il dolore e l'amore delle famiglie rispetto ad ogni altro tema. I feretri, uno in legno di noce e l'altro bianco, era coperti da rose bianche e gialle. Tantissimi gli amici ad attenderli con mazzi di fiori, che verranno poi consegnati ai genitori dei due studenti.

18:03Calcio: Liverpool pensa ad Alisson, 45 mln per la Roma

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Jurgen Klopp vuole il brasiliano Alisson nella porta del Liverpool e per convincere la Roma, proprietaria del cartellino del n.1 brasiliano, avrebbe pronta un'offerta - da recapitare la prossima estate - di 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro). A ventilare l'operazione è il 'Sun' secondo cui Simon Mignolet e Loris Karius non hanno convinto il tecnico tedesco che per la porta ha il suo preferito nel portiere giallorosso, titolare della Selecao e tra i meno battuti della Serie A. Il Liverpool che ha appena preso il difensore Virgil Van Dijk dal Southampton per la cifra record di 84 milioni di euro, non avrebbe problemi di liquidità ad accontentare la Roma, scrive ancora il tabloid, visto la valanga di milioni che potrebbe avere dalla cessione di Coutinho al Barca (si parla di 150-160 milioni, di cui 110 di base fissa). I rapporti tra la Roma e il Liverpool, tra l'altro, sono ottimi come dimostra la ricca operazione portata a termine la scorsa estate con Salah (42-8 milioni).

17:40Papa: a sorpresa a Bambino Gesù Palidoro

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Festa a sorpresa, oggi pomeriggio, per i 120 piccoli ricoverati nella sede del Bambino Gesù a Palidoro: a poche ore dall'Epifania, il Papa ha voluto andare di persona a visitarli per salutarli e consegnare a ciascuno un dono e un sorriso. Ai genitori, riferisce l'Osservatore Romano, Francesco ha riservato un abbraccio per incoraggiarli a vivere con speranza, accanto ai figli, un momento delicato come il ricovero in ospedale. La visita a sorpresa del Papa è anche un grazie per coloro che si prendono cura dei bimbi malati: medici, infermieri e tutto il personale dell'ospedale. Il Papa, ha spiegato la Sala stampa vaticana, è arrivato alle 15.00 nella sede ospedaliera a circa 30 chilometri a nord di Roma, proseguendo l'esperienza dei "Venerdì della Misericordia" che hanno caratterizzato il Giubileo della Misericordia. Ha visitato i diversi reparti, ha salutato i bambini ricoverati e ha scambiato alcune parole di conforto con i genitori che assistono i loro bambini in queste faticose e dolorose prove.