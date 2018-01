Ultima ora

01:30Calcio: Inter: Borja Valero,volevo vincere ma che emozione

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - ''In estate ero dispiaciuto perché non volevo lasciare la Fiorentina, oggi sono tranquillo e contento dove sono''. Così Borja Valero a Sky al termine della gara pareggiata con i viola, prima volta per lui da ex al Franchi. ''Dispiace sempre non vincere, comunque è stata una serata emozionante per me - ha continuato il giocatore spagnolo salutato dagli striscioni della curva Fiesole con su scritto 'Firenze è casa tua' - Sono felice di aver lasciato un bel ricordo''. Alcuni amici fiorentini si sono presentati allo stadio con una maschera di cartone con impresso il suo volto con la lunga barba. ''Ma sono pronto a tagliarla visto che i risultati per adesso non vanno nella direzione giusta. Dobbiamo creare più gioco e sfruttare meglio le occasioni che si presentano''.

01:24Calcio: Pioli “Prestazione di ottimo spessore”

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - "Mi tengo strettissime le prestazioni della squadra, sono state molto importanti Non mi piacciono i risultati, stasera dovevamo sbloccarla noi e meritavamo per il volume di gioco creato. Abbiamo pagato alla prima disattenzione ma il fatto di aver reagito e lottato fino alla fine è un gran segnale. Abbiamo raccolto poco però in queste due partite (Milan e Inter negli ultimi cinque giorni). Siamo comunque cresciuti tanto. Abbiamo creato tantissime situazioni offensive, contro avversari che di solito concedono poco. Ci alleniamo per essere più precisi e completi, è il tassello che ci manca per vincere queste partite. Abbiamo concluso più di loro, vuol dire che la costruzione c'è stata così come l'occupazione dell'area avversaria". Così Stefano Pioli ha commentato il pareggio della Sua Fiorentina al Franchi contro l'Inter. Un pari che sta stretto ai viola per la mole di gioco e di occasioni da gol create: "Il nostro è un calcio fatto di sacrifici''.

01:08Calcio: Spalletti ‘potevamo vincere, ma Viola meritato pari’

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - ''Questa settimana ci sono successe diverse situazioni contrarie, a livello di defezioni. Ranocchia ha giocato tutta la partita con un forte dolore al costato e Nagatomo era influenzato''. A Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti sintetizza così la prestazione sotto tono della sua squadra raggiunta sull'1-1 nel recupero dalla Fiorentina: ''E comunque stasera la partita è stata giocata complessivamente bene, anche considerate queste problematiche: potevamo vincerla, ma la Fiorentina ha meritato il pareggio''. ''A livello tecnico tattico - ammette Spalletti - a volte facciamo fatica nella circolazione di palla e anche a livello caratteriale ci manca qualcosa a livello di spirito. Però, con tutte queste difficoltà, siamo riusciti a prenderci il vantaggio. Nel finale loro ci hanno chiuso e hanno trovato il pareggio, ma prima le occasioni di raddoppiare l'abbiamo avute noi. Rosa corta? Giudicate voi, dite quello che vi pare.

00:31Calcio:Simeone ‘pareggio meritato,non dobbiamo porci limiti’

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - "Bisogna crederci sempre e solo così alla fine riesci in quello che hai voluto''. A Premium Sport, l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone racconta il gol del pari al 91': ''Questo pareggio è meritato e ci servirà per crescere, per diventare più forti. Io cerco sempre di aiutare la squadra, al di là dei gol: abbiamo fatto bene. Dobbiamo continuare così, insistere su questo livello. Dove voglio arrivare? Non mi pongo limiti, come non se ne deve porre la squadra''.

00:18Serie A: Fiorentina-Inter 1-1

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Fiorentina-Inter finisce 1-1 (0-0) all'Artemio Franchi. I nerazzurri passano in vantaggio al 10' della ripresa e resistono al forcing dei viola fino ai minuti di recupero quando (46' st) Simeone concretizza il lungo forcing viola e pareggia la partita. Grazie al punto conquistato questa sera nell'anticipo della 20/a giornata della Serie A la squadra di Spalletti si porta a quota 42 punti in classifica a 6 lunghezze dal Napoli capolista ed a 5 dalla Juventus, in attesa delle partite di domani (Napoli-Verona e Cagliari-Juventus).

23:36Calcio: rabbia Maran ‘abbiamo regalato pareggio all’Udinese’

(ANSA) - VERONA, 5 GEN - Arrabbiato. Rolando Maran accetta il verdetto del campo ma sottolinea la la buona prestazione del Chievo. "C'è da rammaricarsi non poco, nel secondo tempo abbiamo fatto un po' di fatica, siamo sembrati intimoriti. Però nella prima parte abbiamo avuto più di un'occasione per raddoppiare e poi ci siamo ritrovati con l'Udinese che ha pareggiato la gara per un nostro regalo. Preoccupato? No, sarei preoccupato se non avessi visto un primo tempo di questo calibro. La squadra nonostante il momento particolare si è messa a giocare contro un'Udinese che veniva da sei vittorie consecutive. Abbiamo concesso qualche ripartenza nel finale e non dovremmo farlo. Però la prestazione é stata positiva". Massimo Oddo ammette: "non siamo scesi in campo nel primo tempo, il Chievo è stato meglio sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico e fisico e cercheremo di capire il perchè in allenamento. Comunque il pareggio ci ha permesso di allungare la striscia positiva''.

23:31Golf: Comune, per campo Cavriglia 2 mln finanziamento Cipe

(ANSA) - CAVRIGLIA (AREZZO), 5 GEN - Ammonta a circa due milioni di euro il finanziamento stanziato dal Cipe e destinato all'ampliamento dell'attuale campo pratica per attività di golf di Cavriglia (Arezzo), in località Valle al Pero, dove "sorgerà il più grande campo da golf a gestione pubblica della Toscana". Lo rende noto il Comune di Cavriglia spiegando che l'obiettivo è promuovere il golf come "sport 'popolare'. Il progetto prevede la realizzazione di 9 nuove buche che andranno ad aggiungersi alle 3 attuali dell'impianto, che sorge in parte dell'ex area mineraria. Il progetto è stato presentato in Comune dal Golf club Le Miniere. Nei mesi scorsi, si spiega nella nota, l'amministrazione comunale si è attivata contattando il ministero dello Sport con l'obiettivo di reperire le risorse necessarie per implementare la struttura. Sarà realizzato anche un percorso ciclo pedonale perimetrale all'impianto, a ingresso libero.