18:01Trump, sono un genio

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - "Non sono intelligente, sono un genio!". Il presidente Donald Trump si difende alla sua maniera dalla accuse contenute nel libro di Michael Wolff e su Twitter attacca: "Ora che la storia della collusione con la Russia, dopo un anno di intense ricerche, si è rivelata una bufala totale, i democratici e i loro tirapiedi, i media produttori di fake news', hanno tirato fuori il manuale Ronald Reagan e sbraitano sulla stabilità mentale e l'intelligenza". "In realtà per tutta la mia vita le mie qualità migliori sono state la stabilità mentale ed essere veramente intelligente - ha aggiunto Trump - Anche 'Hillary la corrotta' ha provato a giocare queste carte e come tutti avete notato, le si sono bruciate tra le mani...... Sono passato dall'essere un imprenditore successo, a una star della tv a presidente degli Stati Uniti (al primo tentativo). Credo che questo mi caratterizzi non come un uomo intelligente, ma come un genio. E un genio molto stabile!".

17:33Calcio: Roma, allenamento e poi saldi per Nainggolan

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Allenamento a Trigoria e poi, complice l'esclusione decisa dal club per la gara con l'Atalanta, un po' di shopping all'outlet di Castel Romano non distante dal centro sportivo della Roma. Questa la mattinata di Radja Nainggolan, protagonista nella notte di Capodanno di una serie di video diffusi via social che gli sono costati una pesante multa e la mancata convocazione per l'impegno delle 18 all'Olimpico. Il giro per saldi del centrocampista belga, che potrebbe essere in tribuna in serata per seguire l'impegno dei compagni, è stato immortalato da diversi sostenitori romanisti che hanno chiesto autografi e pubblicato selfie su Instagram.

17:31Rifiuti: Assessore Lazio,Ama esita su invio fuori regione

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - "Ho già avuto modo, nei giorni scorsi, di ringraziare pubblicamente la regione Emilia Romagna per la disponibilità mostrata verso la Capitale sulla questione rifiuti, insieme alla regione Toscana, con la quale si è raggiunto un accordo poi sospeso a causa di problemi del ciclo regionale e l'Abruzzo, dove Roma conferisce da anni. Ancora oggi, però, Ama e l'amministrazione capitolina esitano sull'invio dei quantitativi concordati su richiesta di Ama. Non ne conosco le motivazioni; voglio sperare non ci sia un collegamento con le polemiche politiche di questi giorni. Sarebbe grave e la città di Roma ne sta pagando un prezzo altissimo ed inaccettabile. Il rispetto istituzionale esige chiarezza verso coloro che si sono esposti offrendo solidarietà". Lo dichiara l'assessore all'Ambiente e ai Rifiuti della Regione Lazio, Mauro Buschini.

17:23Disperso in Appennino: ritrovato vivo in quota, era caduto

(ANSA) - LICCIANA NARDI (MASSA CARRARA), 6 GEN - E' stato ritrovato in vita e poi portato a valle l'escursionista di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri mentre si trovava sull'Appennino Tosco-Emiliano. L'uomo aveva chiamato i soccorsi intorno alle 18.15 di ieri quando era a una quota di circa 1.300 metri, poi i contatti si erano interrotti. Ricerche dei vigili del fuoco con il nucleo speleo alpino fluviale e il Soccorso alpino lo hanno individuato lungo una parete rocciosa. Da quanto emerso inizialmente l'uomo, mentre stava percorrendo un sentiero a Lagastrello nel Comune di Comano (Massa Carrara) è caduto, perdendo la piccozza e rompendo un rampone. A quel punto, non sapendo più dove andare, si era fermato sulla vetta. L'escursionista è un geologo originario della provincia di Reggio Emilia ma residente nel Parmense. E' rimasto bloccato dall'ora di pranzo di ieri sul monte Bocco, sull'Appennino Tosco-Emiliano.

17:15Epifania: Regata delle Befane in Canal Grande, vince Colombo

(ANSA) - VENEZIA, 6 GEN - E' stata la "marantega" Gianni Colombo, detto Timbro, ad aggiudicarsi il titolo di "Befana 2018" nella 40/a edizione della Regata delle Befane, disputata oggi in Canal Grande a Venezia. A contendersi il trofeo, in un lungo testa a testa, Riccardo Romanelli (San Vio); terzo è arrivata invece la Befana in carica, Giovanni Rossi (Specenè), quarto Roberto Palmarin, meglio noto come il "Principe", e ultima la new entry di quest'anno, Francesco Guerra (Malaga). Hanno sancito l'ordine di arrivo i giudici di gara e campionissimi del remo, Giuseppe e Palmiro Fongher.

17:05Calcio: ecco bando diritti tv Lega A, 570 mln per campionato

(ANSA) - MILANO, 6 GEN - E' di 570 milioni a stagione il prezzo minimo fissato dalla Lega Serie A per poter acquistare i diritti tv domestici dell'intero campionato (380 partite) nel triennio 2018/21. Le cifre sono indicate dal bando per i tradizionali operatori della comunicazione (satellitare, digitale terrestre e OTT, ossia la piattaforma Internet), pubblicato sul sito della Lega, assieme a un secondo bando subordinato, dedicato invece agli intermediari finanziari indipendenti, che invece prevede un unico pacchetto con un valore minimo di un miliardo e 50 milioni euro, equivalente al traguardo che la Lega e l'advisor Infront contano di raggiungere con quest'asta. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle 13 del 22 gennaio, e nello stesso giorno verranno aperte le buste con quelle degli operatori tradizionali. L'assemblea assegnerà subito i diritti tv o procederà con le trattative private il 25 gennaio, e l'indomani si riunirà nuovamente per valutare le nuove offerte.