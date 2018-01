Ultima ora

18:36Calcio: serie A, vincono Napoli e Lazio

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Dopo l'ampia vittoria del Torino sul Bologna nel lunch time, l'ultimo turno di serie A prima della sosta vede il Napoli imporsi 2-0 sul Verona. Un successo che garantisce agli azzurri il primato solitario prima della sosta. Ampia vittoria della Lazio in casa della Spal (5-2), con poker di Immobile che diventa capocannoniere con 20 reti. I biancocelesti salgono al quarto posto davanti alla Roma, ma i giallorossi possono rispondere alle 18 incontrando l'Atalanta. Doppietta di Antenucco per i ferraresi, che restano terz'ultimi con 15 punti. Seconda vittoria di fila del Benevento, 2-1 alla Samp con doppietta di Coda. Il Genoa batte 1-0 il Sassuolo e il Milan con lo stesso risultato il Crotone. Alle 20.45 si gioca Cagliari-Juventus.

18:33Calcio: incidenti prima del derby di Siviglia, 24 arresti

(ANSA) - SIVIGLIA (SPAGNA), 6 GEN - E' di 24 persone arrestate il bilancio degli incidenti verificatisi fra gruppi ultrà del Siviglia e del Betis a ore di distanza dal derby della città andalusa, che si gioca questa sera allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán. I tifosi si sono dati appuntamento alle prime ore dell'alba, tramite social, nei pressi di uno dei ponti della città e poco dopo hanno cominciato a darsele di santa ragione. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia locale, sono state sequestrati coltelli, bastoni e spranghe. Una persona rimasta ferita è stata ricoverata in ospedale.

18:32Festa Tricolore: domani Gentiloni a Reggio Emilia

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà domani, domenica 7 gennaio, a Reggio Emilia per la Giornata nazionale della Bandiera. Di seguito gli appuntamenti previsti. Ore 10.30 cerimonia dell'Alzabandiera (Piazza Prampolini). Ore 11 saluto agli studenti delle scuole elementari (Sala del Tricolore - Municipio di Reggio Emilia). Ore 12 incontro con le istituzioni, gli studenti, le associazioni e la cittadinanza (Teatro Ariosto). Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

18:31Naufraga gommone, 8 cadaveri recuperati

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Un gommone carico di migranti è naufragato al largo della Libia: i soccorritori hanno salvato 85 persone e recuperato 8 cadaveri. Il naufragio è avvenuto questa mattina attorno alle 11 ad una quarantina di miglia dalle coste libiche, in acque internazionali. L'allarme è scattato nella tarda mattinata, quando un mezzo aereo inserito nel dispositivo della missione europea Sophia impegnato nel controllo del Mediterraneo centrale ha individuato un gommone in difficoltà. Immediati sono scattati i soccorsi: nel punto indicato è arrivata nave Diciotti, della Guardia Costiera, assieme ad alcune unità della Marina Militare italiana. I soccorritori hanno trovato il gommone semisommerso: sono riusciti a salvare 85 persone e hanno recuperato i cadaveri di 8 migranti. Secondo la Ong Sea Watch, che però non si trova sul posto, i morti sarebbero almeno 25. "I naufraghi - afferma un'altra Ong, la catalana Proactiva Open Arms - hanno passato ore in acqua prima di essere soccorsi".

18:30Rugby: Pro14, Benetton-Cheetahs 27-21

(ANSA) - TREVISO, 6 GEN - Il Benetton Treviso i sudafricani del Toyota Cheetahs per 27-21 (5-9) in una partita del Guinness Pro14 di rugby giocata allo stadio Monigo. I punti del team veneto sono stati segnati da Ioane (1 meta), Faiva (2 mete), Ruzz (1 meta) e Banks (2 trasformazioni e 1 calcio piazzato). Due espulsioni temporanee per i Cheetahs, quelle di van Jaarsveld (54') e Venter (54').

18:29Ragazza 15 anni con coltello rapina ventenne a Genova

(ANSA) - GENOVA, 6 GEN - Una ragazzina di 15 anni armata di un coltello ha minacciato e rapinato del telefonino un ventenne. E' successo nel quartiere di Albaro, a Genova. La ragazzina era 'assistita' da due complici, due ragazzi genovesi di 17 anni che sono stati intercettati dai poliziotti delle volanti e denunciati per ricettazione, possesso del coltello e minacce aggravate. A permettere agli agenti di identificarli è stata la dettagliata descrizione fornita dalla vittima, un ragazzo originario degli Stati Uniti, della loro fisionomia e degli abiti indossati. I tre sono stati intercettarli a poca distanza dal luogo della rapina e ai poliziotti hanno detto di aver gettato subito il telefonino perché spaventati dall'idea di finire nei guai.

18:26M5s: Proto, confermo chiamata Grillo,pronto adire vie legali

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - "Leggo con stupore la nota dell'ufficio stampa del Movimento 5 Stelle e NON di Beppe Grillo direttamente, nel quale smentiscono e mi danno del mitomane". Lo scrive in una nota il finanziere Alessandro Proto. "Se io sono un mitomane loro sono degli scolaretti che non sanno cosa fa la mano destra dalla sinistra e denotano una assoluta incongruenza e disomogeneità fra il leader del Movimento e chi lo rappresenta", aggiunge. "Confermo la chiamata di Beppe Grillo nella quale mi conferma la mia candidatura e se qualcuno deve smentire dovrà essere lui, non certo una casalinga annoiata a capo dell'ufficio stampa del Movimento". "Se continuano così adirò per vie legali considerato il fatto che sono uno stimato professionista conosciuto in tutto il mondo. Poi invece delle parlamentarie faranno le querelarie", conclude Proto.